4 मिनट 47 सेकंड के गाने पर उड़ा दिए 7 करोड़ रुपये, शाहरुख-काजोल के इस सॉन्ग के लिए मेकर्स ने पानी की तरह बहाया था पैसा!

Shah Rukh Khan kajol song gerua: शाहरुख और काजोल का गाना 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इस 5 मिनट के गाने को बनाने में 7 करोड़ रुपये लग गए थे? फराह खान ने बताया है कि आइसलैंड की शूटिंग और स्पेशल इफेक्ट्स के कारण यह गाना इतना महंगा बना था. चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी...
Gerua song budget: बॉलीवुड फिल्मों में गानों का बजट अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ एक गाने को बनाने में इतने पैसे लग गए, जितने में एक पूरी छोटी फिल्म बन सकती है? हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान और काजोल की फिल्म 'दिलवाले' के सुपरहिट गाने 'रंग दे तू मोहे गेरुआ' की. मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान ने खुलासा करते हुए बताया था कि इस गाने का बजट सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. 2015 में आई इस फिल्म के इस एक गाने पर मेकर्स ने पानी की तरह पैसा बहाया था.
7 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट
फराह खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'दिलवाले' फिल्म का गाना 'गेरुआ' बॉलीवुड के सबसे महंगे गानों में से एक है. उन्होंने खुलासा किया कि इस एक गाने को शूट करने में मेकर्स ने 7 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. यह रकम इतनी बड़ी है कि आज के समय में भी इतने पैसों में एक अच्छी-खासी लो-बजट फिल्म तैयार हो सकती है.
आइसलैंड की मुश्किल लोकेशन
इतने ज्यादा खर्चे की मुख्य वजह थी गाने की शूटिंग लोकेशन. इस गाने को आइसलैंड (Iceland) की बर्फीली और दुर्गम वादियों में शूट किया गया था. वहां के काले समंदर के किनारे (Black Sand Beach) और पहाड़ों पर पूरी यूनिट को ले जाना और वहां शूटिंग करना लॉजिस्टिक्स के हिसाब से बहुत महंगा पड़ा था.
टूटा हुआ जहाज और वीएफएक्स (VFX)
गाने में आपने एक टूटा हुआ जहाज देखा होगा, वह आइसलैंड की एक मशहूर जगह है. इसके अलावा, गाने को विजुअली (दिखने में) शानदार बनाने के लिए बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स (VFX) का इस्तेमाल किया गया था. फराह खान ने बताया कि गाने की भव्यता और उसमें इस्तेमाल की गई तकनीक ने इसका बजट काफी बढ़ा दिया था.
शाहरुख-काजोल की आइकॉनिक जोड़ी
रोहित शेट्टी (फिल्म के डायरेक्टर) चाहते थे कि शाहरुख और काजोल की जोड़ी जब सालों बाद स्क्रीन पर वापस आए, तो वह यादगार हो. इसलिए उन्होंने बजट की परवाह नहीं की. फराह खान ने बताया कि शाहरुख और काजोल को उन ठंडी जगहों पर पतले कपड़ों में शूट करना पड़ा था, लेकिन स्क्रीन पर वह जादू बनकर उभरा.
आजकल के गानों से तुलना
फराह खान ने यह बात आजकल के गानों के बजट पर चर्चा करते हुए बताई. उन्होंने कहा कि जहां आजकल गानों को कम बजट में निपटाने की कोशिश होती है, वहीं 'गेरुआ' जैसे गाने पर रोहित शेट्टी ने दिल खोलकर खर्च किया था, जिससे दर्शकों को एक ग्रैंड अनुभव मिल सके.