धर्मेंद्र-अमिताभ से 10 गुना कम... 'शोले' के इस बड़े एक्टर को मिली थी महज ₹15,000 फीस! नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Sholay starcast fees: 1975 में बनी आइकॉनिक फिल्म 'शोले' आज भी भारतीय सिनेमा की शान है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में इसके सितारों की फीस कितनी थी? फिल्म के हीरो धर्मेंद्र ने सबसे ज़्यादा डेढ़ लाख रुपये लिए थे, जबकि अमिताभ बच्चन को उनसे कम मिला. वहीं यादगार जेलर बने असरानी को सबसे कम महज़ कुछ हजार रुपये ही मिले थे, जो उस दौर के हिसाब से भी कम थे.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:09 PM IST
धर्मेंद्र-अमिताभ से 10 गुना कम... 'शोले' के इस बड़े एक्टर को मिली थी महज ₹15,000 फीस! नाम जानकर नहीं होगा यकीन

Asrani fees in sholay: फिल्म 'शोले' (1975) सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक इतिहास है. रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 'जय', 'वीरू', 'बसंती', 'ठाकुर' और 'गब्बर' जैसे किरदारों के कारण आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है. यह फिल्म उस समय करीब 3 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. आज जब एक्टर्स एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि लगभग 50 साल पहले धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और असरानी जैसे सितारों को इस आइकॉनिक फिल्म के लिए कितनी फीस मिली थी? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उस समय में किसे सबसे ज़्यादा और किसे सबसे कम भुगतान किया गया था.

शोले के स्टारकास्ट की सैलरी लिस्ट (1975)
रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'शोले' के लिए एक्टर्स को दी गई फीस उस ज़माने के हिसाब से तय की गई थी. उस समय की फीस आज के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन कलाकारों की शोहरत के हिसाब से इसमें अंतर ज़रूर था.

धर्मेंद्र (वीरू) - सबसे ज्यादा फीस
फिल्म में वीरू का चुलबुला और साहसी किरदार निभाने वाले धर्मेंद्र को उस समय का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था. इसी वजह से उन्हें शोले के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली थी,जो कि लगभग 1,50,000 रुपये (डेढ़ लाख रुपये) थी. 

संजीव कुमार (ठाकुर बलदेव सिंह) - दूसरे सबसे महंगे
ठाकुर का दमदार और बदला लेने वाला किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता संजीव कुमार उस समय के बड़े स्टार थे. फीस के मामले में वह धर्मेंद्र के बाद दूसरे नंबर पर थे. उनकी फीस लगभग 1,25,000 रुपये (सवा लाख रुपये) थी.

अमिताभ बच्चन (जय)
'जय' का शांत और गंभीर किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन उस दौर में अपनी पहचान बना रहे थे. हालांकि फीस के मामले में वह धर्मेंद्र और संजीव कुमार से पीछे थे.
उनकी फीस लगभग 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) थी.

हेमा मालिनी (बसंती)
'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने 'बसंती' का चुलबुला और बातूनी किरदार निभाया था. उन्हें उस समय की एक मशहूर एक्ट्रेस होने के नाते अच्छी फीस मिली थी, जो अमजद खान (गब्बर) से भी ज़्यादा थी, जो कि लगभग 75,000 रुपये (पचहत्तर हजार रुपये) थी.

अमजद खान (गब्बर सिंह)
गब्बर सिंह का खतरनाक और अमर किरदार निभाने वाले अमजद खान के लिए यह पहली बड़ी फिल्म थी. विलेन का किरदार होने और करियर की शुरुआत के कारण उनकी फीस मुख्य कलाकारों से कम थी. उनकी फीस लगभग 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये) थी.

जया बच्चन (राधा)
फिल्म में 'राधा' (ठाकुर की विधवा बहू) का सादगी भरा किरदार निभाने वाली जया बच्चन को मुख्य कलाकारों में सबसे कम फीस मिली थी, क्योंकि उनका रोल बाकी किरदारों जितना लंबा नहीं था. उनकी फीस लगभग 35,000 रुपये (पैंतीस हजार रुपये) थी.

असरानी (जेलर)
कॉमिक रोल में जान डाल देने वाले असरानी ने 'हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं' वाला यादगार किरदार निभाया था. अपनी छोटी लेकिन ज़बरदस्त भूमिका के बावजूद, उन्हें सहायक कलाकार होने के कारण सबसे कम भुगतान किया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें लगभग 15,000 रुपये फीस मिली थी.

