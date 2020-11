मीरा नायर के बेटे ने अमेरिकी चुनाव में हासिल की जीत

नई दिल्‍ली: भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर और युगांडा के शिक्षाविद महमूद ममदानी के 29 वर्षीय बेटे जोहरन क्‍वामे ममदानी (Zohran Kwame Mamdani) ने आज इतिहास रच दिया है. मीरा नायर (Mira Nair) के बेटे जोहरन और उनकी क्‍वींस निवासी साथी जेनिफर राजकुमार न्यूयॉर्क की स्‍टेट असेंबली में सीट जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई में से एक बन गए हैं. वह क्‍वींस के पड़ोसी एस्टोरिया का प्रतिनिधित्‍व करने के लिए निर्विरोध तौर पर मैदान में थे.

अपनी जीत की खबर की अधिकारिक पुष्टि करते हुए ममदानी ने ट्वीट किया, 'यह आधिकारिक खबर है, हम जीत गए हैं. मैं अमीरों पर कर लगाने, बीमार लोगों को स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं देने, गरीबों को घर देने और समाजवादी न्यूयॉर्क का निर्माण करने के लिए अल्बानी जा रहा हूं. लेकिन मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकता हूं. समाजवाद को पाने के लिए पूरी वर्किंग क्‍लास को साथ आकर एक बड़ा आंदोलन करना होगा. चलिए हम सब साथ खड़े हों.'

It's official: we won.

I'm going to Albany to fight to tax the rich, heal the sick, house the poor & build a socialist New York.

But I can't do it alone. To win socialism, we'll need a mass movement of the multiracial working class as well.

So let's build one. Join @nycDSA. pic.twitter.com/kzgplFgIJL

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2020