योगा टीचर थी ये एक्ट्रेस! जिसने फ्लॉप फिल्म से किया था डेब्यू, लेकिन एक ब्लॉकबस्टर मूवी ने बना दिया करियर और आज है करोड़ों की मालकिन

Anushka Shetty: साउथ की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी पहले एक योगा टीचर थीं. किस्मत पलटी और उन्होंने 2005 में फिल्मों में कदम रखा. ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' में देवसेना का किरदार निभाकर उन्होंने दुनिया भर में पहचान बनाई. इस फिल्म की अपार सफलता के बाद आज अनुष्का की नेट वर्थ 133 करोड़ रुपये से अधिक है. उनका यह सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:56 PM IST
Anushka Shetty Baahubali Movie: साउथ सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. फिल्मों में आने से पहले अनुष्का एक योगा टीचर थीं. किस्मत ने यू-टर्न लिया और उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई. साल 2005 में उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से जल्द ही सुपरस्टार बन गईं. खासकर 'बाहुबली' फिल्म में देवसेना का उनका किरदार अविस्मरणीय है, जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई. अनुष्का आज सिर्फ एक सफल एक्ट्रेस ही नहीं हैं, बल्कि उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) 133 करोड़ रुपये से अधिक है. उनका यह सफर दिखाता है कि अगर टैलेंट और मेहनत हो तो कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है.

एक्टिंग से पहले थीं योगा टीचर
फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अनुष्का शेट्टी का पेशा पूरी तरह से अलग था. वह पहले एक योगा टीचर थीं. उनका फिल्मी दुनिया से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था. योगा टीचर के रूप में अपना काम करते हुए किस्मत ने उन्हें फिल्मी दुनिया की ओर मोड़ दिया और वह एक्टिंग की दुनिया में आ गईं. यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें एक साधारण प्रोफेशन से टॉप एक्ट्रेस की श्रेणी में ला दिया.

फ्लॉप फिल्म से हुई थी फिल्मी करियर की शुरुआत
अनुष्का शेट्टी ने साल 2005 में तेलुगू फिल्म 'सुपर' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, यानी फिल्म फ्लॉप हो गई थी. इसके बावजूद अनुष्का की परफॉर्मेंस और दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इससे उन्हें आगे काम मिलने का मौका मिला और उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर साउथ इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई.

'बाहुबली' ने दी पहचान
अनुष्का शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक फिल्म 'बाहुबली' साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने देवसेना का किरदार निभाया था. देवसेना के रूप में अनुष्का की परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह किरदार आज भी उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में गिना जाता है. इस एक फिल्म ने अनुष्का को सिर्फ साउथ तक ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई और उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया.

फिल्म का जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'बाहुबली' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े. इस फिल्म के दोनों भागों ने मिलकर जबरदस्त कमाई की. बाहुबली 1 (The Beginning): इस फिल्म ने भारत में लगभग 516 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड (पूरी दुनिया में) लगभग 650 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बाहुबली 2 (The Conclusion) फिल्म और भी बड़ी हिट रही. इसने भारत में लगभग 1,416.9 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड लगभग 1,788.06 करोड़ रुपये की कमाई की थी.  दोनों पार्ट्स का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2,400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा रहा था.

133 करोड़ की नेट वर्थ और पर्सनल लाइफ
फिल्मों की भारी सफलता और लगातार काम के दम पर अनुष्का शेट्टी ने बड़ी दौलत कमाई है. उनकी कुल संपत्ति (Net Worth) आज 133 करोड़ रुपये से अधिक बताई जाती है. काम के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर चर्चा में रही है. खास तौर पर फिल्म 'बाहुबली' के को-स्टार प्रभास के साथ उनका नाम काफी जुड़ा है. हालांकि अनुष्का और प्रभास दोनों ने हमेशा इस बात को गलत बताया है और एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बताया है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

