Hindi Newsमनोरंजन

साई बाबा बनकर इस एक्टर ने जीत लिया था सबका दिल, एकता कपूर के इस शो में भी आए हैं नजर

Sudhir Dalvi Iconic Roles: बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनकी एक्टिंग इनती रियल होती है कि लोग उनकी एक्टिंग को सच मानने लगते हैं. ऐसे ही कलाकार हैं सुधीर दलवी. साईं बाबा का किरदार उन्होंने ऐसी श्रद्धा और शांति के साथ निभाया कि उनका नाम आज भी उस किरदार से जुड़ा हुआ है.

 

Oct 30, 2025, 02:28 PM IST
साई बाबा बनकर इस एक्टर ने जीत लिया था सबका दिल, एकता कपूर के इस शो में भी आए हैं नजर

सुधीर दलवी ने अपने करियर में अनेक यादगार किरदार निभाए हैं जिनमें उन्होंने ऐसी भूमिकाओं को सहजता से जिया है जिन्होंने उनके निभाए गए किरदारों को अमर कर दिया है.  सुधीर ने लोगों को ये यकीन दिला दिया है कि कलाकार वही है जो पर्दे के पीछे भी किरदार को जीवंत बना दे और दर्शकों के दिल और दिमाग में अमर हो जाए. आज हम आपको उनके पांच ऐसे प्रमुख किरदारों के बारे में बताएंगे जिससे उन्होंने लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ दी है.

शिरडी के साईं बाबा
सुधीर दलवी का सबसे चर्चित रोल है साईं बाबा का. साल 1977 की फिल्म शिरडी के साईं बाबा में सुधीर दलवी ने साईं बाबा की भूमिका निभाई थी.  इस किरदार में उन्होंने ऐसा भक्ति भरा भाव दिखाया कि दर्शक कभी कभी उन्हें पर्दे पर नहीं वास्तविक साईं बाबा के रूप में देखने लगे थे. इस रोल ने उन्हें एक विशेष पहचान दी और उनकी एक्टिंग को लोगों के दिल और दिमाग में उतार दिया था.

रामायण 
साल 1987 में टीवी सीरियल रामायण में सुधीर दलवी ने गुरु वशिष्ठ का किरदार निभाया था. इस रोल में भी उन्होंने अपने एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया था. सुधीर दलवी के इस रोल ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई थी. गुरु वशिष्ठ के रूप में उन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग से सबको चौंका कर रख दिया था.

भारत एक खोज 
फिल्मी और टीवी करियर के दौरान सुधीर दलवी ने बहुत से सपोर्टिंग एक्टर का भी किरदार निभाया था. उन्होंने टीवी सीरीज भारत एक खोज में बुजुर्ग शाहजहां का किरदार निभाया था जिसको उन्होंने काफी सहजता से प्रस्तुत किया था. दर्शकों को उनका ये रोल भी काफी पसंद आया था.

क्योंकि सास भी कभी बहू
एकता कपूर के मशहूर सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सुधीर दलवी बाबूजी की भूमिका निभाई थी जिसे लोगों ने बेहद ज्यादा पसंद किया था. इस रोल की वजह से एक बार फिर से लोग उन्हें जानने लग गए थे. आज जब लोग साईं बाबा और गुरु वशिष्ठ के आइकॉनिक रोल की बात करते हैं तो उनके मन में सबसे पहले सुधीर दलवी का ही नाम आता है.

