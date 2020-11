कोरोना का शिकार हुए एक और 'Modi', Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah से जुड़ा है नाता

नई दिल्लीः तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) हाल ही में 45वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में टॉप-5 में आ गया है. इसके पहले हफ्ते में यह शो टॉप-5 से बाहर था. अब खबर है कि सब टीवी के लोकप्रिय शो के प्रोड्यूसर असित मोदी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. इस बात की जानकारी खुद असित ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए दी है.

आइसोलेट हुए असित मोदी

असित ने लक्षण महसूस होने पर कोविड-19 का टेस्ट कराया जिसके बाद वे कोरोना पॉजिटिव आए और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है. असित ने अपने कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी देते हुए संपर्क में आने वाले सभी लोगों से सतर्क रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है.

After some symptoms of COVID19,I got myself tested & Report came positive.I have isolated myself.I requestwho has come in my contact to be careful and follow the protocol.आप मेरी चिंता ना करें,आप के प्यारप्रार्थनाआशीर्वाद से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा.आपमस्त स्वस्थ रहें

