करोड़ों में है तमन्ना के एक ठुमके का दाम! आइटम डांस की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश, किस गाने ने तोड़ा रिकॉर्ड?

Tamannaah Bhatia Item Song Fees: बॉलीवुड में अपने आइटम डांस के चलते चर्चाओं में रहने वाली तमन्ना भाटिया आडियंस के बीच अब काफी पसंद की जा रही हैं. उनके डांस की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ी है, इस बात का अंदाजा उनकी फीस से ही लगाया जा सकता है. क्या आप जानते हैं कि तमन्ना एक आइटम डांस के लिए कितने रुपये चार्ज करती हैं?

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:54 PM IST
Tamannaah Bhatia: तमन्ना भाटिया का पॉपुलैरिटी लगातार फैंस के बीच काफी बढ़ती जा रही है. अब तमन्ना सिर्फ साउथ सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बॉलीवुड में भी अपने डांस और ग्लैमर से धमाल मचा रही हैं. उन्होंने हाल ही में अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के एक गाने 'नशा' में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, वह थी इस एक गाने के लिए उनकी भारी भरकम फीस. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो तमन्ना ने इस गाने के लिए उतनी ही मोटी रकम वसूली है, जितनी उन्होंने इससे पहले सुपरहिट गाने 'आज की रात' के लिए ली थी. आइए जानते हैं कि तमन्ना एक आइटम डांस के लिए कितने रुपये चार्ज करती हैं. 

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया इन दिनों अपने शानदार डांस नंबर्स की वजह से बॉलीवुड में छाई हुई हैं. साउथ की फिल्मों में बड़ा नाम कमाने के बाद, वह अब हिंदी फिल्मों में भी अपने आइटम सॉन्ग्स से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' के गाने 'नशा' में परफॉर्म किया है, जिसे ऑडियंस और सोशल मीडिया यूजर्स बहुत पसंद कर रहे हैं.

'नशा' गाने के लिए बंपर फीस
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तमन्ना भाटिया ने 'रेड 2' के इस एनर्जेटिक और ग्लैमरस गाने 'नशा' के लिए 1 करोड़ रुपये की मोटी फीस ली है. यह फीस उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, शानदार एक्सप्रेशंस और बेहतरीन डांसिंग स्किल्स को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने तय की है. यह रकम उन्हें एक आइटम सॉन्ग के लिए मिली है, जो उनकी बढ़ती ब्रैंड वैल्यू और स्टार पावर को दिखाता है.

'आज की रात' के लिए भी ली थी इतनी ही फीस
'नशा' पहला गाना नहीं है जिसके लिए तमन्ना ने इतनी बड़ी रकम वसूली है. इससे पहले, उन्होंने सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' में भी एक डांस नंबर 'आज की रात' किया था. रिपोर्ट्स बताती हैं कि 'स्त्री 2' के इस गाने के लिए भी तमन्ना भाटिया ने लगभग 1 करोड़ रुपये की बंपर फीस ली थी. यह गाना भी खूब हिट हुआ था और उनके डांस को ऑडियंस ने खूब पसंद किया.

शुरुआती दौर में कम थी फीस
एक समय था जब तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में डांस नंबर्स के लिए लाखों में फीस लेती थीं. उदाहरण के लिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म में एक सुपरहिट गाना 'ताकी ताकी' के लिए उन्होंने कथित तौर पर 40 से 50 लाख रुपये की फीस ली थी. लेकिन अब उनकी फीस कई गुना बढ़ चुकी है.

तमन्ना की दमदार एंट्री
तमन्ना भाटिया मुख्य रूप से साउथ फिल्मों का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने रजनीकांत समेत कई बड़े साउथ स्टार्स के साथ काम किया है. अब हिंदी फिल्मों में भी उनके डांस नंबर्स की डिमांड काफी ज्यादा है. 'नशा' और 'आज की रात' जैसे गानों के लिए 1 करोड़ रुपये की फीस लेना साफ दर्शाता है कि बॉलीवुड में भी उनका रुतबा काफी बढ़ गया है. उनकी फैन फॉलोइंग और डांस टैलेंट को देखते हुए, फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें अपने गानों में शामिल करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं, जिससे उनके गाने सुपरहिट हो सकें.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

Tamannaah Bhatia Item Song Feestamannaah bhatia viral videosentertainment

