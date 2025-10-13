वीकेंड का वार में बड़ा ड्रामा! तान्या रोईं, सलमान ने लगाई क्लास... और अमाल-जीशान के बर्ताव पर फैंस ने कह दिया 'दोगला'

Tanya Mittal sympathy card controversy: टीवी के बेहद पॉपुलर शो बिग बॉस 19 इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में हुए 'वीकेंड का वार' एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की जमकर क्लास लगाई. सलमान ने तान्या पर छोटी-छोटी बातों पर रोकर 'सिंपेथी कार्ड' खेलने और उनके गेम प्लान को एक्सपोज करने का आरोप लगाया. हालांकि घर के अंदर तो सब तान्या के खिलाफ हो गए, लेकिन घर के बाहर सोशल मीडिया पर मामला बिल्कुल पलट गया है. तान्या के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं और अब वे सलमान खान के साथ-साथ तान्या पर हंसने वाले बाकी कंटेस्टेंट्स को बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल हुए सलमान और अमाल मलिक

वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या को समझाया कि उन्हें हर बात पर रोना नहीं चाहिए और साथ ही उनके एक दोस्त नीलम के लिए फरहाना को वोट देने वाली बात को भी सबके सामने रखा. इस पूरे मामले से घरवाले तो खुश हो गए, लेकिन सोशल मीडिया पर तान्या के सपोर्ट में लहर चल पड़ी है.

I always tagged her as fake for all her lies, but today I genuinely felt sad. #SalmanKhan tore apart her game and her so-called friends vanished when she needed them the most.#TanyaMittal #BigBoss19 #BB19 #WeekendKaVaar pic.twitter.com/OBqijYukZQ Add Zee News as a Preferred Source — Chotu Don (@ChotuDon_) October 11, 2025

सलमान खान पर गुस्सा

कई यूजर्स का मानना है कि सलमान खान ने जानबूझकर तान्या का गेम खराब कर दिया. कुछ लोगों ने तो यहां तक आरोप लगाया कि तान्या को इसलिए फटकार लगाई गई, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त अमाल मलिक को शो में नई मॉडल कार जीतने में मदद नहीं की. फैंस कह रहे हैं कि सलमान ने एक 'नेपो किड' का समर्थन करने के लिए तान्या को निशाना बनाया.

अमाल मलिक हुए ट्रोल

जब सलमान, तान्या की क्लास लगा रहे थे, तब उनके दोस्त माने जाने वाले अमाल मलिक और जीशान कादरी वहां हंसते हुए दिखाई दिए. तान्या के फैंस को यह बात बिलकुल पसंद नहीं आई. उन्होंने अमाल मलिक को 'दोगला' कहकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, "यह दोगलापन का सीजन है और तान्या सभी खेलों के बीच मजबूती से खड़ी हैं. अमाल का दोहरा चेहरा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा." फैंस ने तान्या से सोलो खेलने और मजबूत बने रहने को कहा है.

Doglapan ka season hai, aur Tanya is standing tall amid all the games!

Amaal’s double face won’t last long — truth always shines brighter. STAY STRONG TANYA #TanyaMittal will rise higher as a solo queen #BiggBoss19 pic.twitter.com/EKFFLrDmwL — (@mrjawai) October 12, 2025

फैंस की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर #TanyaMittal ट्रेंड कर रहा है. तान्या के फैंस का कहना है कि उन्हें सचमुच दुख हुआ. सलमान खान ने उसका खेल बिगाड़ दिया और उसके सो कॉल्ड दोस्त (अमाल और जीशान) उस समय गायब हो गए जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. सच्चाई हमेशा ज्यादा चमकती है. तान्या, मजबूत रहो. हालांकि आपको यह भी बता दें कि 'वीकेंड का वार' में जीशान कादरी कम वोटों के चलते घर से बाहर निकल गए हैं.