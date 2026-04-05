शादी के 10 साल बाद मां बनने जा रहीं दिव्यांका त्रिपाठी, ग्रैंड बेबी शॉवर में दिखी स्टार्स की महफिल, पति विवेक दहिया ने लुटाया प्यार

Divyanka Tripathi Baby Shower Celebration: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनने वाली हैं. जल्द ही उनके घर नन्हा मेहमान दस्तक देने वाला है. कुछ वक्त पहले ही दिव्यांका और उनके पति विवेक दहिया ने पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज फैंस के साथ शेयर की थी. एक्ट्रेस का ग्रैंड बेबी शॉवर हुआ, जिसकी झलक उनकी एक खास दोस्त ने शेयर की है.

मुंबई में हुआ दिव्यांका का बेबी शॉवर

दिव्यांका त्रिपाठी का बेबी शॉवर मुंबई में रखा गया, जहां टीवी इंडस्ट्री के कई जाने-माने सितारे नजर आए. एक्ट्रेस के सबसे फेमस शो 'ये हैं मोहब्बतें' की पूरी टीम भी इस खास मौके पर नजर आई. दिव्यांका के बेबी शॉवर में रुहानिका धवन, यानी शो में रूही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस भी पहुंचीं. रुहानिका और दिव्यांका के बीच बॉन्ड हमेशा से काफी प्यारा रहा है. बेबी शॉवर में शिरीन मिर्जा, अमित टंडन, संदीप सिकंद, करणवीर ग्रोवर, धीरज कपूर, श्रद्धा आर्या, कुनिका सदानंद, आकांक्षा पुरी और अर्चना कोचर भी नजर आए. हर किसी ने एक्ट्रेस को ढेर सारी बधाइयां दीं.

ग्रीन आउटफिट में नजर आईं दिव्यांका

बता दें कि बेबी शॉवर में परिवार वाले और करीबी दोस्त नजर आए. इस दौरान दिव्यांका ने ग्रीन आउटफिट पहना, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं और जमकर बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. हर किसी ने उन्हें फलों से गोद भरकर आशीर्वाद दिया. हालांकि अभी तक एक्ट्रेस या उनके पति ने फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की हैं. फैंस बेबी शॉवर की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दो बेबी शॉवर होस्ट कर चुका है कपल

जानकारी के लिए बता दें कि यह दिव्यांका का पहला बेबी शॉवर नहीं है. इससे पहले भी कपल दो बेबी शॉवर होस्ट कर चुका है. बीते दिन एक्ट्रेस ने परिवार के करीबी लोगों के साथ गोद भराई की रस्म की थी, जिसमें हसीना ग्रीन आउटफिट में नजर आई थीं. हालांकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की पहली मुलाकात 'ये हैं मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी.