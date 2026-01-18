Advertisement
trendingNow13078425
Hindi Newsटीवी‘भाबीजी घर पर हैं’ फिल्म के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा, आसिफ शेख और रवि किशन पर गिरा था 500 किलो का पेड़, ऐसे बाल-बाल बची थी जान

‘भाबीजी घर पर हैं’ फिल्म के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा, आसिफ शेख और रवि किशन पर गिरा था 500 किलो का पेड़, ऐसे बाल-बाल बची थी जान

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: टीवी का हाईएस्ट रेटेड शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ अब बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाला है. इस शो पर बनी फिल्म फरवरी में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. हाल ही में फिल्म में नजर आ रहे आसिफ शेख और रवि किशन ने एक बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया था.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘भाबीजी घर पर हैं’ फिल्म के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा
‘भाबीजी घर पर हैं’ फिल्म के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा

Bhabiji Ghar Par Hain Movie: टीवी का हाईएस्ट रेटेड शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ ने सालों तक दर्शकों को खूब हंसाया है. अब इस शो पर एक पूरी फिल्म बन चुकी है, जो बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है. फिल्म का नाम ‘भाबीजी घर पर हैं– फन ऑन द रन’ रखा गया है. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें शो वाली वही हल्की-फुल्की कॉमेडी और मजेदार तकरार देखने को मिली. ट्रेलर लॉन्च के दौरान आसिफ शेख ने एक बड़ा ही चौंकाने वाला किस्सा शेयर किया. 

इस किस्से ने हर किसी को हैरान कर दिया. आसिफ शेख ने बताया कि ये घटना शूटिंग की एक नई लोकेशन पर पहले ही दिन हुई थी. उन्होंने कहा, ‘हम नई जगह पर शूटिंग के लिए पहुंचे थे. रवि किशन और मैं साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे. हमारे बीच बहुत कम जगह थी. तभी अचानक एक बहुत बड़ा पेड़ टूटकर हमारे बिल्कुल बीच में आ गिरा. अगर वो पेड़ हममें से किसी एक पर गिरता, तो बड़ा हादसा हो सकता था. हमारी तो चटनी ही बन जाती’. दोनों काफी डर गए थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aasif Sheikh (@iaasifsheikhofficial)

Add Zee News as a Preferred Source

आसिफ शेख ने किया चौंकाने वाला खुलासा

आसिफ शेख ने आगे बताया कि पेड़ की लंबाई करीब 12 से 13 फीट थी और उसका गिरना किसी जोरदार धमाके से कम नहीं था. उन्होंने कहा, ‘हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हुआ. सब कुछ पलभर में हो गया. कुछ सेकंड तक तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हम सुरक्षित हैं. भगवान की कृपा रही कि पेड़ हमारे बीच गिरा और हम दोनों बच गए’. उस दिन सेट पर मौजूद हर इंसान सहम गया था. इस घटना पर रवि किशन ने भी अपनी बात रखी.

57 साल पहले राजेश खन्ना को मजबूरी में करनी पड़ी थी ये फिल्म, जिसने रातों-रात बना दिया ‘काका’ को इंडस्ट्री का ‘पहला सुपरस्टार’

 आसिफ-रवि पर गिरा था 500 किलो का पेड़

उन्होंने बताया, ‘वो पेड़ कम से कम 500 किलो का रहा होगा. जब वो गिरा तो बहुत तेज आवाज हुई. हादसे में मेरे कंधे पर हल्की खरोंच भी आ गई थी’. रवि किशन ने माना कि अगर इंच भर की भी चूक होती, तो हालात बहुत खराब हो सकते थे. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही खुद को संभाल लिया. फिल्म के प्रोड्यूसर संजय कोहली ने उस दिन के माहौल को याद करते हुए कहा, ‘करीब आधे घंटे तक सेट पर सन्नाटा पसरा रहा. कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था’. 

6 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म 

उन्होंने आगे बताया, ‘रवि किशन को इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन वो सिर्फ 30 मिनट में ही वापस आ गए. लौटते ही उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है, चलो शूटिंग शुरू करते हैं’. बता दें, फिल्म में शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़, रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ नजर आएंगे. शशांक बाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को जी सिनेमा, संजय कोहली और बिनैफर कोहली ने प्रोड्यूस किया है. ये 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Bhabiji Ghar Par HainAasif SheikhRavi Kishan

Trending news

इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई
Who Will Be Mumbai Mayor
मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई