'12 सेकंड की रील बनाकर आर्टिस्ट की जगह ले रहे हैं', 'इन्फ्लुएंसर्स वर्सेज एक्टर्स' विवाद पर बोले प्रिंस नरूला

एक्टर प्रिंस नरूला ने 'इन्फ्लुएंसर्स वर्सेज एक्टर्स' विवाद पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया. प्रिंस का कहना है कि वे सभी इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उनकी चिंता उन लोगों को लेकर है जो बिना किसी खास हुनर या खास कंटेंट के सिर्फ फॉलोअर्स के दम पर असली कलाकारों की जगह ले रहे हैं.
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अभिनेता प्रिंस नरुला इन दिनों रियलिटी शो 'द 50' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. एक्टर ने हाल ही में इन्फ्लुएंसर्स बनाम एक्टर्स वाली बहस पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों ने उनकी बात को गलत तरीके से समझ लिया. दरअसल, शो में प्रिंस और करण पटेल ने यूट्यूबर्स को 'इंडस्ट्री के लिए खतरा' बताया था.
उन्होंने कहा था कि इन्फ्लुएंसर्स ने अभिनय की वैल्यू गिरा दी है और वे सिर्फ 12 सेकंड की रील बना सकते हैं. अपने इस बयान पर सफाई देते हुए प्रिंस ने कहा, "असल में मैं बस यह कहना चाह रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स कई तरह के होते हैं. कुछ लोग सच में दूसरों को प्रेरित करते हैं और अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिसमें कोई खास दम नहीं होता और वे कलाकारों की जगह लेते जा रहे हैं. मेरी चिता बस यह थी कि ऐसे में टैलेंटेड एक्टर्स को मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके फॉलोअर्स कम होते हैं. वहीं कुछ लोग सिर्फ सतही कंटेंट से लोगों का ध्यान खींच लेते हैं."
प्रिंस से सवाल किया, "पीछे मुड़कर देखने पर क्या कोई फैसला है जिसका आपको अफसोस हो?" प्रिंस बोले, "ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक चीज बदलने का मौका मिले तो मैं रजत को और पहले ही शो से बाहर कर देता." शो में कुछ कंटेस्टेंट को ज्यादा तवज्जो देने पर कहा, "मुझे लगता है कि कुछ कंटेस्टेंट्स को इसलिए ज्यादा पावर दी गई क्योंकि वे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे. शो को जरूरत थी कि वे थोड़ा बेहतर खेलें. हमारे मामले में हमारा गेम पहले से ही काफी मजबूत था. अगर हमें और ज्यादा पावर दी जाती तो गेम एकतरफा हो जाता."
प्रिंस ने आगे फैजू की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि फैजू बहुत अच्छा इंसान है. अगर वह उनके ग्रुप में होता, तो वे उन्हें ज्यादा सपोर्ट करते. प्रिंस नरूला ने आगे कहा कि जब उनके बच्चे बढ़े हो जाएंगे, तो वे अपने बच्चों को अपना सारा काम दिखाएंगे कि उनके पापा ने क्या किया है.
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