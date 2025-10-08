Advertisement
trendingNow12953522
Hindi Newsटीवी

KBC में पहुंचे '120 बहादुर'के फरहान अख्तर, आते ही कर दी ऐसी डिमांड, शॉक्ड हो गए बिग बी

120 Bahadur फिल्म का प्रमोशन करने फरहान अख्तर पिता जावेद अख्तर के साथ केबीसी में पहुंचे. इस दौरान फरहान ने बिग बी से ऐसी गुजारिश की वो ना नहीं कह पाए और फिल्म से जुड़ गए.

 

Written By  IANS|Last Updated: Oct 08, 2025, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फरहान, अमिताभ बच्चन और जावेद
फरहान, अमिताभ बच्चन और जावेद

120 Bahadur Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म सैम बहादुर 120 को लेकर बड़ी खबर है. इस फिल्म का बॉलीवुड के महानायक भी अहम हिस्सा होंगे. वो इस मूवी के ओपनिंग सीन को नैरेट करते दिखाई देंगे. फरहान अख्तर की यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बेस्ड है.

 मनाया गया बर्थडे
इसकी जानकारी 'कौन बनेगा करोड़पति' के लेटेस्ट प्रोमो में दी गई. इसके आने वाले एपिसोड में फरहान के साथ उनके पिता और पटकथा लेखक जावेद अख्तर नजर आए. दोनों ने शो के सेट पर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया. प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी की हॉट सीट पर नजर आते हैं, जहां वे अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए मजेदार बातें साझा कर रहे हैं.

ओपनिंग सीन नैरेट करेंगे बिग बी

Add Zee News as a Preferred Source

खास पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर से उनकी आने वाली फिल्म '120 बहादुर' के बारे में पूछते हैं. इसके बाद फरहान रेजांगला की लड़ाई और वहां 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़े बहादुर सैनिकों की कहानी बताते हैं. आखिर में फरहान अमिताभ बच्चन से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनकी फिल्म के ओपनिंग सीन को नैरेट करें.

 

 

'जंजीर' का सीन बिग बी करेंगे रिक्रिएट

वह कहते हैं,'हमारी फिल्म की शुरुआत एक नैरेटर की आवाज से होती है, जो रेजांगला की घटना को समझाता है. अगर आप हमारी फिल्म की शुरुआत के लिए नैरेटर बनें, तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी.'इस पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुशी-खुशी हामी भर दी. अमिताभ ने जैसे ही फिल्म से जुड़ने की हामी भरी तो दोनों सितारे खुश हो गए. यह एपिसोड जल्द ही सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. इस एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन फिल्म 'जंजीर' का एक मशहूर सीन भी रीक्रिएट करते दिखाई देंगे.

'रामायण' के लक्ष्मण के घर की बहू बनीं मुस्लिम एक्ट्रेस सारा खान, 19 साल में हुई थी पहली शादी,सेट पर मनाई थी सुहागरात

 

क्या है '120 बहादुर' की कहानी?

फिल्म की बात करें तो, '120 बहादुर' सन 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है. फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन रजनीश 'राजी' घई ने किया है. फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में राशि खन्ना और अंकित सिवाच भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे. 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

120 BahadurAmitabh Bachchan

Trending news

ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
Navi Mumbai International Airport
ये तो ताजमहल बनाने जैसे कारीगर निकले...जिस कंपनी ने डिजाइन किया नवी मुंबई एयरपोर्ट
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
Punjab news in hindi
अगले साल तक 'नो-पावरकट' राज्य बन जाएगा पंजाब, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
jammu kashmir news
कश्मीरियों को दिया धोखा, कश्मीर को आतंक की आग में झोंका, CM को BJP ने सुनाई खरी-खरी
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
Indian Air Force News
ये पुरानी लंबी कार किसकी है? सोशल मीडिया पर हर कोई गर्व से शेयर कर रहा
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
Court News in Hindi
कहीं आप भी प्लेन से आने-जाने में तो नहीं करते ये गलती? देना पड़ सकता है हैवी फाइन
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
Nobel Prize
किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने बरी क्यों कर दिया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट