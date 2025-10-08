120 Bahadur Farhan Akhtar: फरहान अख्तर की फिल्म सैम बहादुर 120 को लेकर बड़ी खबर है. इस फिल्म का बॉलीवुड के महानायक भी अहम हिस्सा होंगे. वो इस मूवी के ओपनिंग सीन को नैरेट करते दिखाई देंगे. फरहान अख्तर की यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध पर बेस्ड है.

मनाया गया बर्थडे

इसकी जानकारी 'कौन बनेगा करोड़पति' के लेटेस्ट प्रोमो में दी गई. इसके आने वाले एपिसोड में फरहान के साथ उनके पिता और पटकथा लेखक जावेद अख्तर नजर आए. दोनों ने शो के सेट पर अमिताभ बच्चन का जन्मदिन भी मनाया. प्रोमो में जावेद और फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी की हॉट सीट पर नजर आते हैं, जहां वे अपने पुराने रिश्तों को याद करते हुए मजेदार बातें साझा कर रहे हैं.

ओपनिंग सीन नैरेट करेंगे बिग बी

खास पल तब आता है जब अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर से उनकी आने वाली फिल्म '120 बहादुर' के बारे में पूछते हैं. इसके बाद फरहान रेजांगला की लड़ाई और वहां 3,000 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़े बहादुर सैनिकों की कहानी बताते हैं. आखिर में फरहान अमिताभ बच्चन से एक खास रिक्वेस्ट करते हैं कि वे उनकी फिल्म के ओपनिंग सीन को नैरेट करें.

'जंजीर' का सीन बिग बी करेंगे रिक्रिएट

वह कहते हैं,'हमारी फिल्म की शुरुआत एक नैरेटर की आवाज से होती है, जो रेजांगला की घटना को समझाता है. अगर आप हमारी फिल्म की शुरुआत के लिए नैरेटर बनें, तो यह हमारे लिए सम्मान की बात होगी.'इस पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने खुशी-खुशी हामी भर दी. अमिताभ ने जैसे ही फिल्म से जुड़ने की हामी भरी तो दोनों सितारे खुश हो गए. यह एपिसोड जल्द ही सोनी टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. इस एपिसोड के दौरान अमिताभ बच्चन फिल्म 'जंजीर' का एक मशहूर सीन भी रीक्रिएट करते दिखाई देंगे.

क्या है '120 बहादुर' की कहानी?

फिल्म की बात करें तो, '120 बहादुर' सन 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 120 बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है. फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन रजनीश 'राजी' घई ने किया है. फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में राशि खन्ना और अंकित सिवाच भी अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे.