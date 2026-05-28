16 साल की नौकरी छोड़ बनीं MasterChef विनर, अब ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रहीं पंकज भदौरिया; फैंस ने मांगी दुआएं

MasterChef Pankaj Bhadouria Breast Cancer: मास्टरशेफ सीजन 1 की विनर पंकज भदौरिया से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं. पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है. उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अपना हेल्थ अपडेट देकर लोगों से दुआएं करने की प्रार्थना की है. पंकज की पोस्ट पर कई लोगों के कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जो उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं. इसके बाद से पंकज की पोस्ट पर उनके फैंस के कमेंट्स उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है.

पंकज ने पोस्ट किया था शेयर

दरअसल, कुछ रोज पहले वह फुल बॉडी चेकअप के लिए गई थीं. उन्होंने 17 मई को पोस्ट किया था कि उन्होंने प्रिवेंटिव चेकअप कराया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था, 'मैं अपने फुल बॉडी चेकअप के लिए गई थी. मुझे लगता है कि अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो आपको हर साल यह चेकअप करवाना बेहद जरूरी है, या अगर आपके पेरेंट्स 45 साल से ऊपर हैं तो इसको पढ़िए.'

उन्होंने आगे लिखा, 'अच्छी हेल्थ सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि इसके शुरू होने से पहले बचाव करना भी है. रेगुलर हेल्थ चेकअप से हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी पता चल जाती है, आउटकम सही रहता है और आपको मेंटल पीस मिलता है. लक्षणों का इंतजार मत कीजिए, बाद में आपका भविष्य आपको धन्यवाद कहेगा.'

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कौन हैं पंकज भदौरिया?

बता दें कि पंकज भदौरिया साल 2010 में मास्टरशेफ इंडिया की विजेता बनी थीं. उन्होंने 16 साल का टीचिंग करियर छोड़कर कुकिंग को अपनाया. वहीं, पंकज पहले लखनऊ में इंग्लिश टीचर थीं और वह दिल्ली की रहने वाली हैं. सोशल मीडिया पर भी पंकज काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां वह रेसिपी और किचन टिप्स शेयर करती रहती हैं. साथ ही लखनऊ में उनकी एक कुकिंग एकेडमी भी है.