Advertisement
trendingNow13055580
Hindi Newsटीवी17 सालों से हंसाता आ रहा है ये शो, शख्स ने दुनिया को पहनाया उल्टा चश्मा, बना भारत का सबसे हिट टीवी सीरियल

17 सालों से हंसाता आ रहा है ये शो, शख्स ने दुनिया को पहनाया उल्टा चश्मा, बना भारत का सबसे हिट टीवी सीरियल

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: आज हम एक ऐसे टीवी सीरियल की बात करने जा रहे हैं जो करीब 17 सालों से लोगों को हंसाने का काम कर रहा है. यह सबसे लंबा चलने वाला शो साबित हुआ है. बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी लोग इस सीरियल के फैन हैं. जिनकी कलम से इस शो को लिखा गया है उन्होंने अपनी कलम से दुनिया को उल्टा चश्मा पहनाया और चीजों को समझने का, देखने का एक अलग नजरिया दिया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 27, 2025, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: अगर आप टीवी सीरियल देखते है या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने कभी न कभी तो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो के बारे में सुना ही होगा. ये शो पिछले 17 सालों से लोगों को हंसाने का काम कर रहा है. इस शो की शुरुआत साल 2008 में असित मोदी ने की थी और देखते ही देखते ये टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा चलने वाला शो बन गया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शो का नाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' कैसे पड़ा. चलिए जानते हैं. 

गुजराती लेखक तारक मेहता
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को एक मशहूर गुजराती लेखक तारक मेहता ने लिखा है. इस शो के पीछे उनका ही हाथ है और उनके नाम पर ही इस सीरियल का नाम भी रखा गया है. लेखक तारक मेहता का जन्म साल 1929 में 26 दिसंबर को अहमदाबाद में हुआ था. उनके बारे में बताया जाता है कि काफी उम्र से उनके अंदर साहित्य को लेकर रुचि थी. तारक मेहता ने सिर्फ 21 साल की उम्र से ही कॉलम लिखना शुरू कर दिया था. चित्रलेखा नाम की एक मैगजीन में तारक मेहता कॉलम लिखते थे. उनका कॉलम हफ्ते में एक दिन आता था और उसको उन्होंने 'दुनिया ने ऊंधा चश्मा' नाम दिया था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चॉल की कहानी को तारक मेहता ने बनाया मजेदार
अपने इस कॉलम में तारक मेहता एक चॉल में रहने वाले आम आदमी की जिंदगी और उनसे जुड़े मुद्दों को थोड़ा मजेदार तरीके से लिखते थे. देखते ही देखते उनका ये कॉलम काफी फेमस हो गया और बाद में उसी कॉलम ने एक किताब का रूप ले लिया और दुनिया के सामने 'दुनिया ने ऊंधा चश्मा' के नाम से ही एक किताब लिखी. साल 2008 में उनकी उसी किताब पर टीवी प्रोड्यूसर असित मोदी ने एक टीवी शो बनाया, जिसका नाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' रखा. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चॉल की जगह असित मोदी ने दिखाई सोसाइटी 
असित मोदी ने अपने शो में चॉल की जगह एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों की कहानी दिखाई, जो अलग-अलग धर्म और प्रदेश से आते हैं. सोसाइटी में सभी परिवारों के बीच एक परिवार जैसा प्यार दिखाया है. इस शो को असित मोदी मिनी इंडिया भी कहते हैं. इस फेमस शो में जेठालाल, आत्माराम भिड़े, तारक मेहता, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, माधवी भाभी, कृष्णन अय्यर, पोपटलाल, टप्पू, सोनू, गोली, गोगी, पिंकू, अंजली भाभी जैसे आदि किरदार हैं, जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी प्यार दिया जाता हैं. फेमस लेखक तारक मेहता के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन 'दुनिया ने ऊंधा चश्मा' ने उन्हें अमर कर दिया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah

Trending news

श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा