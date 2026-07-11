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17 साल के नाबालिग इंफ्लुएंसर ने इतनी छोटी उम्र की दुल्हन संग किया निकाह, वायरल PHOTOS देख खुला रह गया लोगों का मुंह

Pakistani Content Creator Wedding: 17 साल के पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर रियल अजान ने अचानक निकाह करके सबको हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें वायरल होते ही बवाल मच गया है. जहां कुछ लोग इस कपल को बधाई दे रहे हैं तो वहीं, इतनी कम उम्र में शादी करने को गलत ठहरा रहे हैं, जिससे एक नई बहस छिड़ गई है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 11, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:51 AM IST
17 साल के नाबालिग इंफ्लुएंसर ने इतनी छोटी उम्र की दुल्हन संग किया निकाह, वायरल PHOTOS देख खुला रह गया लोगों का मुंह
Image Credit: 17 Years Old Pakistani Content Creator WeddingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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