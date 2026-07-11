/17 साल के नाबालिग इंफ्लुएंसर ने इतनी छोटी उम्र की दुल्हन संग किया निकाह, वायरल PHOTOS देख खुला रह गया लोगों का मुंह

17 साल के मशहूर पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर रियल अजान ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है. इस नाबालिग कंटेंट क्रिएटर ने अचानक शादी कर ली है, जिसके बाद से उनकी शादी इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही है. अजान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने निकाह का एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है. इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई है. जहां एक तरफ अजान के तमाम फैंस उन्हें इस नए सफर के लिए ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतनी कम उम्र में शादी करने के उनके फैसले पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं.
शादी के खास मौके पर इस नए दूल्हा और दुल्हन ने व्हाइट कलर के कपड़ों में ट्विनिंग करते नजर आए. व्हाइट कलर के खूबसूरत सूट में सजी-धजी अजान की दुल्हन की मासूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर लोग दुल्हन की सादगी और खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. दुल्हन ने अपने इस खास लुक को ग्लोइंग मेकअप, माथे पर टीका, गले में भारी नेकपीस और हाथों में चूड़ियों के साथ पूरा किया था. वहीं, दूसरी तरफ दूल्हे राजा यानी अजान भी सफेद रंग के कुर्ता-पायजामा और मैचिंग जैकेट में हमेशा की तरह काफी हैंडसम और सलीकेदार लग रहे थे.
निकाह के बाद इस प्यारे कपल ने कैमरे के सामने कई रोमांटिक पोज दिए, जिसमें उनकी दुल्हन थोड़ी शरमाती हुई नजर आ रही थी. एक तस्वीर में दोनों एक-दूसरे की आंखों में पूरी तरह खोए हुए दिखाई दिए, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया. कई तस्वीरों में दुल्हन ने अपने चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था, जो उनके लुक को और भी ट्रेडिशनल बना रहा था. इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस कपल की मेहंदी की रस्में भी सामने आई हैं. मेहंदी के फंक्शन में दुल्हन ने हरे रंग का सूट पहना था और वे अजान के कंधे पर सिर रखकर बहुत ही प्यारे पोज दे रही थी.
इंटरनेट पर दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस इसे एक ‘क्यूट कपल’ कह रहे हैं. बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये जोड़ी एक-दूसरे के लिए ही बनी है और दोनों की केमिस्ट्री वाकई बहुत लाजवाब है. लेकिन इस सब के बीच इतनी छोटी उम्र में दोनों का शादी का फैसला कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है. इंटरनेट पर लोग इस बात से नाराज हैं और उन्होंने अजान के माता-पिता के इस फैसले पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘एक बड़ा इंफ्लुएंसर होकर महज 17 साल में शादी करना समाज और फैंस को बहुत गलत मैसेज देता है’.
अजान सोशल मीडिया की दुनिया में यंगस्टर्स के बीच काफी मशहूर हैं. वे अक्सर मजेदार मीम्स, फनी शॉर्ट वीडियो और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े व्लॉग्स बनाते रहते हैं. अपनी इसी कला के दम पर उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में एक तगड़ा फैंडम तैयार कर लिया है. इंस्टाग्राम पर अजान के 71.9k से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अजान को उनके मजाकिया और हल्के-फुल्के वीडियोज के जरिए ही सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है. बहुत ही कम समय में उन्होंने यंगस्टर्स के बीच अपनी एक खास और मजबूत पहचान बना ली है, जिससे उनकी हर पोस्ट वायरल हो जाती है.
अजान कॉमेडी वीडियो बनाने के साथ-साथ अक्सर अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े जरूरी अपडेट्स भी देते रहते हैं. उनकी स्मार्टनेस के चर्चे भी उनके फैंस के बीच हमेशा होते रहते हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी शादी और निकाह की तस्वीरें और वीडियो तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी दुल्हन का नाम दुनिया के सामने उजागर नहीं किया है. अब देखना ये होगा कि इतनी कम उम्र में शादी करने को लेकर हो रही आलोचनाओं पर अजान का क्या रिएक्शन आता है और वे अपनी पत्नी का नाम कब रिवील करते हैं.
भारत में जहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, वहीं पाकिस्तान में जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. कागजों पर लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल और पुरुषों की 18 साल तय है, लेकिन असल में उम्र का कोई मोल नहीं है. वहां मर्जी से शादियां तय होती हैं. रिपोर्ट बताते हैं कि करीब 46 लाख लड़कियों की शादी 16 साल से पहले ही कर दी जाती है. हालात इतने खराब हैं कि 12 से 15 साल की बच्चियों को अपने से कई साल बड़े, जिनकी बीवी मर चुकी हो या तलाकशुदा मर्दों से ब्याह दिया जाता है. हालांकि, सिंध प्रांत ने 2013 में इस पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाया था.