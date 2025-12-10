Advertisement
'तारक मेहता....' के फैंस को एक और झटका, अब इस किरदार ने शो को कहा अलविदा, मेकर्स पर लगाए आरोप, बोली- 'हम इन रोल के लिए पैदा....'

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: तारक मेहता का उल्टा चश्मा से एक और एक्ट्रेस ने विदाई ले ली है. शो में सुनीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने शो को अलविदा कह दिया है. शो छोड़ने के साथ एक्ट्रेस ने मेकर्स पर आरोप लगाए हैं. 

 

Dec 10, 2025, 04:12 PM IST
तारक मेहता का उल्टा चश्मा

Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: सबका पसंदीदा शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' काफी लंबे समय से मनोरंजन कर रहा है. शो के हर एक किरदार को फैंस काफी पसंद करते हैं. शो करीब 18 सालों से चल रहा है और अब तक कई एक्टर्स शो को छोड़कर जा चुके हैं. कई ने तो मेकर्स पर आरोप भी लगाए है. अब तारक मेहता शो से सुनीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस ने भी शो को अलविदा कह दिया है. सुनीता शो में सब्जी बेचने का काम करती थी. 

सुनीता के कैरेक्टर को फैंस करते पसंद 
सुनीता के कैरेक्टर को फैंस शो में काफी पसंद करते थे, लेकिन अब एक्ट्रेस प्रजाक्ता शिसोदे ने शो को छोड़ दिया है. इसी के साथ उन्होंने अपनी सभी मराठी एक्ट्रेसेस से ये विनती की है कि कोई भी वो कैरेक्टर न करें. उन्होंने शो के मेकर्स पर भी कई आरोप लगाए हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस प्रजाक्ता ने शेयर किया पोस्ट
एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा 'कभी भी किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए और जो आपकी फीलिंग और इमोशन की परवाह न करें. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए थैंक्स. मैं महिला मंडल टीम.' वहीं एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो लोग मुझे सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने के लिए फोर्स करते थे. इसी के साथ वो सोशल मीडिया पोस्ट भी चेक करते थे कि मैंने डिलीट किया या नहीं. मैं अपनी मराठी एक्ट्रेसेस से रिक्वेस्ट करती हूं कि तारक मेहता में सुनीता का कैरेक्टर नहीं करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि तारक मेहता में ये रोल जरूरी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. हम लोग नौकर या सब्जी बेचने वाले कैरेक्टर के लिए नहीं जन्मे हैं.'

इन सितारों ने अब तक शो को कहा अलविदा 
एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे के आरोपों पर अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है. बता दें कि अब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा से शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, दिशा वकानी, भव्य गांधी, झील मेहता, गुरुचरण सोढ़ी. मोनिका भदौरिया, कुश शाह, पलक सिधवानी जैसे सितारे शो को अलविदा कह चुके हैं. 

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं.

Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahtmkocPrajakta shisode

