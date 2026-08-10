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रामायण-महाभारत नहीं, 19 साल पहले दूरदर्शन का ये शो बना था यूथ सेंसेशन, पहली बार इंडियन स्क्रीन पर दिखा था K-Drama का क्रेज

Doordarshan First K-Drama: इन दिनों नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर लगातार नया कंटेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें नए और ट्रेंडिंग के-ड्रामा स्टोरीज भी शामिल हैं. वहीं इंडियन ऑडियंस में इस तरह की फिल्मों और सीरीज की डिमांड़ काफी बढ़ गई हैं और लोग हर हफ्ते नए ड्रामा की तलाश कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 19 साल पहले दूरदर्शन पर पहली बार के-ड्रामा टेलीकास्ट किया गया था, जिसका यूथ में एक अलग ही क्रेज दिखाई दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:01 PM IST
रामायण-महाभारत नहीं, 19 साल पहले दूरदर्शन का ये शो बना था यूथ सेंसेशन, पहली बार इंडियन स्क्रीन पर दिखा था K-Drama का क्रेज

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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