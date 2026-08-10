/रामायण-महाभारत नहीं, 19 साल पहले दूरदर्शन का ये शो बना था यूथ सेंसेशन, पहली बार इंडियन स्क्रीन पर दिखा था K-Drama का क्रेज

आज के समय में अगर किसी एंटरटेनमेंट फॉर्मेट ने इंडियन ऑडियंस के बीच जबरदस्त पकड़ बना रखी है, तो उसमें कोरियन ड्रामा यानी K-Drama का नाम सबसे ऊपर आता है. रोमांस, इमोशन,सस्पेंस और शानदार कहानी कहने के अंदाज ने इंडियन लोगों को कोरियन शोज का दीवाना बना दिया है. खासकर नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद, तो K-Drama घर-घर तक पहुंच गया. रोमांटिक ड्रामा 'क्रेश लैंडिंग ऑन यू', 'स्क्वीड गेम' और क्वीन ऑफ टीयर्स जैसे शोज ने इंडिया में कोरियन कंटेंट की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में K-Drama का बज ओटीटी के समय में नहीं, बल्कि टेलीविजन के जमाने में भी देखने को मिला था?