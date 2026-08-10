/रामायण-महाभारत नहीं, 19 साल पहले दूरदर्शन का ये शो बना था यूथ सेंसेशन, पहली बार इंडियन स्क्रीन पर दिखा था K-Drama का क्रेज

आज के समय में अगर किसी एंटरटेनमेंट फॉर्मेट ने इंडियन ऑडियंस के बीच जबरदस्त पकड़ बना रखी है, तो उसमें कोरियन ड्रामा यानी K-Drama का नाम सबसे ऊपर आता है. रोमांस, इमोशन,सस्पेंस और शानदार कहानी कहने के अंदाज ने इंडियन लोगों को कोरियन शोज का दीवाना बना दिया है. खासकर नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के बाद, तो K-Drama घर-घर तक पहुंच गया. रोमांटिक ड्रामा 'क्रेश लैंडिंग ऑन यू', 'स्क्वीड गेम' और क्वीन ऑफ टीयर्स जैसे शोज ने इंडिया में कोरियन कंटेंट की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया है. लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में K-Drama का बज ओटीटी के समय में नहीं, बल्कि टेलीविजन के जमाने में भी देखने को मिला था?
आज ऑडियंस कुछ सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की सीरीज अपने मोबाइल पर देख सकते हैं. मगर करीब दो दशक पहले एंटरटेनमेंट की दुनिया इतनी आसान नहीं थी. उस दौर में दूरदर्शन इंडियन हाउसहोल्ड में एंटरटेनमेंट का एक बड़ा मीडियम हुआ करता था. बाहरी देशों की सीरीज को इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाने का सिलसिला भी टेलीविजन से ही शुरू हुआ था.
एक ऐसा ही दौर वो था, जब कोरियन कहानी इंडियन स्क्रीन पर पहुंची, जिसमें बड़े महल की पॉलिटिक्स, स्ट्रागल, खाना पकाने की कला और भावनाओं का ऐसा मेल देखने को मिला था, जो आसानी से लोगों से जुड़ जाता था. इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी लीड कैरेक्टर, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता तलाशती है. तो चलिए सस्पेंस को खत्म कर बताते हैं इस सीरियल का नाम. आज हम जिस सीरियल की बात कर रहे हैं, वो साल 2007 में आया था जिसका नाम 'घर का चिराग' था, जिसे देखकर इंडियन ऑडियंस के-ड्रामा की फैन बन गई थी.
आज जिस शो की बात हो रही है, उसका नाम था 'घर का चिराग' था, जो साल 2007 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ था. ये पॉपुलर शो साउथ कोरियन सीरीज Jewel in the Palace का हिंदी डब वर्जन था. इसे इंडिया में टेलीकास्ट होने वाला सबसे पॉपुलर कोरियन ड्रामा माना जाता है. इसकी कहानी जंग-गुम नाम की एक गरीब और अनाथ लड़की के आसपास घूमती है, जो अपनी काबिलियत, मेहनत और हौसले के दम पर शाही रसोई में जगह बनाती है.
कहानी में धीरे-धीरे उसका सफर उसे कोरिया के शाही दरबार तक ले जाता है और वो इतिहास की पहली महिला रॉयल फिजिशियन बनने की दिशा में आगे बढ़ने लगती है. महल की साजिशों और कुकिंग कॉम्पिटीशन से लेकर स्ट्रगल और इमोशनल रिलेशनशिप तक, शो में ऐसा बहुत कुछ था, जो उस समय इंडियन ऑडियंस के लिए बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था.
'घर का चिराग' की खासियत सिर्फ इसकी कोरियन कहानी ही नहीं, बल्कि इसमें इंडियन ऑडियंस को बांधे रखने वाला हर मसाला मौजूद था. शाही महल की राजनीति, सत्ता के लिए मेहनत, रिश्तों में उतार-चढ़ाव और ट्रेडिशनल कोरिया फूड को बनाने के शानदार कॉम्पिटिशन कहानी को लगातार आगे बढ़ाती थीं. जंग-गुम का सफर खास तौर पर ऑडियंस को इंस्पायर करता था, क्योंकि वो हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाती थी.
आज जब K-Drama की कहानियों में मजबूत महिला किरदारों और इमोशनल स्टोरीलाइन की खूब चर्चा होती है, तब 'घर का चिराग' जैसी कहानी को याद करना काफी दिलचस्प हो जाता है. उस समय इंडियन टेलीविजन पर ऐसी कहानी देखना हम सभी के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था.
इस कोरियन ड्रामा की स्टारकास्ट भी इसकी पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह थी. ली यंग-ए ने सिओ जंग-गुम का मुख्य किरदार निभाया था, जो एक आम लड़की से शाही फिजिशियन बनने तक की मुश्किल जर्नी को तय करती है. उनके साथ जी जिन-ही, होंग री-ना और इम हो जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए. वहीं यांग मी-क्यॉन्ग, कियोन मी-री और पार्क यून-हाइ भी कहानी का अहम हिस्सा थे. इस सीरिज में कुल 54 एपिसोड थे और हर एपिसोड करीब एक घंटे का था.
जिस दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा नहीं बने थे, उस समय दूरदर्शन के इस एक कोरियन कहानी ने इंडियन घरों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी. आज इस शो का हिंदी डब वर्जन अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जबकि यूट्यूब पर भी इससे जुड़ी कई क्लिप्स मिल जाती हैं. यही वजह है कि K-Drama का आज का क्रेज भले ही नेटफ्लिक्स के दौर में आसमान छू रहा हो, लेकिन इंडिया में इसकी कहानी करीब दो दशक पहले दूरदर्शन के पर्दे पर दस्तक दे चुकी थी.