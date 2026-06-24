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स्टैंड-अप से करोड़ों का साम्राज्य! कैसे 28 साल के समय रैना बने कंटेंट की दुनिया के बड़े खिलाड़ी; साला कमाते हैं 38 करोड़

Samay Raina Empire: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ को लेकर सुर्खियों में है हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि एक विवाद के चलते उनकी करीब 8 करोड़ रुपये डूब हए थे. इसके बावजूद आज उनकी नेट वर्थ करोड़ों में है. चलिए बताते हैं कैसे समय स्टैंड-अप कॉमेडी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 06:04 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:04 AM IST
स्टैंड-अप से करोड़ों का साम्राज्य! कैसे 28 साल के समय रैना बने कंटेंट की दुनिया के बड़े खिलाड़ी; साला कमाते हैं 38 करोड़
Image Credit: Stand-Up Comedian Samay Raina Empire

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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