Samay Raina Empire: 28 साल के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना इन दिनों अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’ को लेकर हर जगह छाए हुए हैं, जिसका पिछला सीजन एक बड़े विवाद के बारे में बंद कर दिया गया था. अपनी बेबाक कॉमेडी और अलग अंदाज के लिए पसंद किए जाने वाले समय ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि एक बड़े विवाद के चक्कर में उनकी करीब 8 करोड़ रुपये की सेविंग डूब गई थी. इस खुलासे के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनकी कमाई और नेटवर्थ को लेकर खूब सारी बातें हो रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2025 में समय रैना की टोटल नेटवर्थ लगभग 140 करोड़ रुपये के आसपास मापी गई थी. वहीं, साल 2026 की ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी नेटवर्थ अब बढ़कर 140 से 195 करोड़ रुपये के बीच पहुंच चुकी है. ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि उनका करियर कितनी तेजी से ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है. समय ने अपने काम को केवल स्टैंड-अप कॉमेडी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इनकम के कई और रास्ते भी तैयार किए. समय 26 अक्टूबर, 1997 को जम्मू में जन्मे समय रैना के पिता एक पत्रकार हैं जबकि उनकी माता गृहिणी हैं.
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