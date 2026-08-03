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न सेट, न स्टूडियो… चलती ट्रेन बनी शूटिंग लोकेशन, 'रामायण' से पहले दूरदर्शन के इस शो ने मचाई थी धूम

Doordarshan famous serial: 1980 के दौर में दूरदर्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं था, बल्कि परिवारों को एक साथ जोड़ने वाला एक खास एक्सपीरियंस हुआ करता था. रविवार की शाम टीवी के सामने बैठना कई लोगों के लिए एक परंपरा बन चुका था. उस दौर में ऐसे कई शो आए, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी थीं जो पर्दे से निकलकर लोगों की यादों का हिस्सा बन गईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 03, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:34 PM IST
न सेट, न स्टूडियो… चलती ट्रेन बनी शूटिंग लोकेशन, 'रामायण' से पहले दूरदर्शन के इस शो ने मचाई थी धूम

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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