न सेट, न स्टूडियो… चलती ट्रेन बनी शूटिंग लोकेशन, 'रामायण' से पहले दूरदर्शन के इस शो ने मचाई थी धूम

आज हम दूरदर्शन की एक ऐसी अनोखी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें न कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड था, न बड़े-बड़े सेट और न ही किसी हीरो-विलेन की लड़ाई थी. इसकी कहानी आम इंसानों की, उनके सपनों की, उनके स्ट्रगल की और उस एक सफर की है, जो हर दिन देश की रेल पटरियों पर शुरू होते थे. तो चलिए बिना किसी देरी के बताते हैं कहानी के टाइटल का नाम. आज हम बात कर रहे हैं साल 1986 में आई दूरदर्शन की यादगार सीरीज ‘यात्रा’ की, जिसे इंडियन सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने पर्दे पर उतारा था.



सिर्फ 15 एपिसोड की इस सीरीज ने उस समय ऑडियंस के सामने कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया. ‘यात्रा’ की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसकी पूरी कहानी एक ट्रेन के सफर के आसपास घूमती थी. ट्रेन यहां सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं थी, बल्कि खुद एक किरदार बन गई थी, जिसमें हर डिब्बे के साथ एक नई कहानी दिखाई दे रही थी.