न सेट, न स्टूडियो… चलती ट्रेन बनी शूटिंग लोकेशन, 'रामायण' से पहले दूरदर्शन के इस शो ने मचाई थी धूम

आज हम दूरदर्शन की एक ऐसी अनोखी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें न कोई इमेजिनेशन वर्ल्ड था, न बड़े-बड़े सेट और न ही किसी हीरो-विलेन की लड़ाई थी. इसकी कहानी आम इंसानों की, उनके सपनों की, उनके स्ट्रगल की और उस एक सफर की है, जो हर दिन देश की रेल पटरियों पर शुरू होते थे. तो चलिए बिना किसी देरी के बताते हैं कहानी के टाइटल का नाम. आज हम बात कर रहे हैं साल 1986 में आई दूरदर्शन की यादगार सीरीज ‘यात्रा’ की, जिसे इंडियन सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने पर्दे पर उतारा था.
सिर्फ 15 एपिसोड की इस सीरीज ने उस समय ऑडियंस के सामने कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया. ‘यात्रा’ की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसकी पूरी कहानी एक ट्रेन के सफर के आसपास घूमती थी. ट्रेन यहां सिर्फ आने-जाने का जरिया नहीं थी, बल्कि खुद एक किरदार बन गई थी, जिसमें हर डिब्बे के साथ एक नई कहानी दिखाई दे रही थी.
सीरियल ‘यात्रा’ में ट्रेन के सफर के दौरान मिलने वाले अलग-अलग किरदारों की जिंदगी दिखाई गई. कोई यात्री अपने सपनों के साथ सफर करता था, तो कोई अपने दर्द को छिपाकर आगे बढ़ रहा होता था. किसी के पास खुशियों की वजह थी, तो किसी के पास परेशानियों से भरी लंबी कहानी. इसका हर एपिसोड लोगों को एक नई दुनिया में ले जाता था. ट्रेन के हर स्टेशन पर नए लोग जुड़ते और उनके साथ नए रिश्ते और नई कहानियां शुरू हो जाती थीं.
इस शो की शूटिंग भी उतनी ही खास थी, जितनी इसकी कहानी. ‘यात्रा’ को असली ट्रेन के सफर के दौरान शूट किया गया था. इसकी शूटिंग देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई, जिसमें कन्याकुमारी से जम्मू तवी और जैसलमेर से दुमदुमा तक के सफर शामिल थे. ऑडियंस को इस सीरीज से सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग रंग देखने को मिले थे. बदलते शहर, अलग-अलग ट्रेडिशनल और आम लोगों की जिंदगी इस शो का हिस्सा बन गई थीं.
इस सीरियल की खासियत सिर्फ इसकी कहानी ही नहीं, बल्कि इसमें नजर आने वाले मंझे हुए कलाकार भी थे. दिग्गज कलाकार ओम पुरी, नीना गुप्ता, इला अरुण, मोहन गोखले और हरीश पटेल जैसे कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से आम किरदारों को बेहद खास बना दिया. इन कलाकारों की मौजूदगी ने हर कहानी को और ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया था, जिससे लोगों को स्क्रीन पर दिखने वाले किरदार अपने आसपास के लोगों जैसे लगते थे.
सीरियल ‘यात्रा’ सिर्फ ट्रेन में नजर आने वाले लोगों की कहानियां नहीं सुनाता था, बल्कि समाज की सच्चाइयों को भी सामने लाता था. इसमें इंसानी रिश्तों, स्ट्रगल, उम्मीदों और परेशानियों को बेहद सही तरीके से दिखाया गया. लूटपाट, रेल हादसे, आत्महत्या की कोशिश, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों को भी सीरीज ने बिना किसी बनावटीपन के दिखाया गया. इसलिए ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि उस समय के समाज को समझने का एक मीडियम बन गया था.
Hidden gem #Yatra (1986) 15 #episodes #TV #series shot on Himsagar Express, #IndianRailways (Kanyakumari-Jammu Tawi) & Tripura Express (Jaisalmer-Guwahati)! #Tales of #train journeys & travelling strangers. Dir. #ShyamBenegal #Cast #OmPuri, Mohan Gokhale, Ila Arun, @Neenagupta001 pic.twitter.com/vovdKNag4J
— Rimina Mohapatra (@riminamohapatra) September 2, 2018
आज जहां ओटीटी और टीवी पर हजारों कहानियां मौजूद हैं, वहां आज भी ‘यात्रा’ जैसी सीरियल अपनी सादगी और गहराई के चलते खास बने हुए हैं. इंडियन रेलवे की मदद से तैयार किए गए इस सीरियल से श्याम बेनेगल ने ये साबित किया कि एक आम सफर भी खास कहानी बन सकता है. चलती ट्रेन में शूटिंग करना, अलग-अलग जगहों पर जाना और आम लोगों की जिंदगी को पर्दे पर उतारना अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है. ‘यात्रा’ उस दौर की याद दिलाती है, जब सीरियल्स चमक-दमक से नहीं, बल्कि अपनी कहानी के दम पर टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ा करते थे.