Advertisement
trendingNow13059538
Hindi Newsटीवी‘इस साल ने किसी को नहीं छोड़ा...’ ‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने 2025 को बताया सबसे डरावना, बोले- ‘ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा...’

‘इस साल ने किसी को नहीं छोड़ा...’ ‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने 2025 को बताया सबसे डरावना, बोले- ‘ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा...’

Ramayan Laxman Actor: रामानंद सागर की ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले सुनील लहरी ने साल 2025 को हादसों से भरा बताया. नए साल से पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और इस साल घटी सभी बुरी यादों और हादसों को याद किया. साथ ही उन्होंने 2026 के लिए सुख और शांति की दुआ की. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने 2025 को बताया सबसे डरावना
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने 2025 को बताया सबसे डरावना

Ramayan Laxman Actor Sunil Lahri: साल 2025 का आखिरी दिन आते ही हर तरफ नए साल के स्वागत की तैयारी और जश्न का माहौल बन चुका है. लोग पुराने साल को पीछे छोड़कर आने वाले साल से नई उम्मीदें जोड़ रहे हैं. इसी बीच 1987 में रामानंद सागर के सबसे मशहूर टीवी शो ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभा कर घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने 2025 को लेकर एक बड़ी इमोशनल बात कही और साथ ही नए साल की शुभकामनाएं भी दी हैं.

उन्होंने 2025 को हादसों और दुखद घटनाओं से भरा साल बताया. नए साल 2026 के आने से पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बीते साल की कड़वी यादों को सभी के सामने रखा. सुनील लहरी ने इस वीडियो में 2025 में हुई कई बड़ी घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि साल की शुरुआत महाकुंभ में भगदड़ से हुई. इसके बाद फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की खबर सामने आई. फिर पहलगाम हमला, बादल फटना, अहमदाबाद में विमान हादसा, देवभूमि में भारी बर्फबारी और बाढ़ जैसी घटनाएं हुईं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri)

Add Zee News as a Preferred Source

‘रामायण’ के लक्ष्मण ने 2025 की बुरी यादों को किया याद 

उन्होंने वैष्णो देवी में हुए भूस्खलन और कई जानी-मानी हस्तियों के निधन को भी याद किया. वीडियो में सुनील लहरी कहते हैं, ‘इस साल ऐसा क्या बुरा नहीं हुआ’. उनके मुताबिक 2025 ने देश को बार-बार झकझोर कर रख दिया. एक हादसे से उबरने की कोशिश होती ही थी कि कोई नई दुखद खबर सामने आ जाती थी. उन्होंने कहा कि इतने दर्द और त्रासदी के बावजूद अब साल 2026 आने वाला है. ऐसे में वे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल सभी के जीवन में शांति, सुख और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए.

KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, CRPF इंस्पेक्टर ने जीते 1 करोड़, अमिताभ बच्चन ने भी दिया बड़ा ऑफर 

साथ ही 2026 की दी ढेर सारी शुभकामनाएं

सुनील लहरी ने अपने वीडियो के जरिए फैंस और देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने कहा, ‘भगवान से दुआ है कि 2026 सभी के लिए खुशहाली, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए’. उन्होंने लोगों से बीते साल की कड़वी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की अपील की. उनका मानना है कि उम्मीद ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देती है. इसलिए नए साल में सभी को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए. भले ही सुनील लहरी आजकल टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आते हों, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri)

अक्सर ‘रामायण’ से जुड़े किस्से करते हैं शेयर 

वे अक्सर ‘रामायण’ से जुड़े अनसुने किस्से और यादें साझा करते रहते हैं. उनके ये पोस्ट फैंस को काफी पसंद आते हैं. लोग आज भी उन्हें लक्ष्मण के किरदार से जोड़कर देखते हैं. सुनील लहरी भी इस किरदार को अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं और इससे जुड़ी यादों को बड़े प्यार से साझा करते हैं. हाल ही में सुनील लहरी ने ‘रामायण’ की शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया था. उन्होंने कहा था कि केवट वाले सीन की शूटिंग 50 डिग्री तापमान में हुई थी. उस समय उन्हें नंगे पांव जमीन पर चलना पड़ा था, जिससे पैरों में छाले पड़ गए थे. 

आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है ‘रामायण’

उन्होंने बताया था कि शूटिंग जंगल में हो रही थी और वहां शौचालय तक की सुविधा नहीं थी. इसके बावजूद पूरी टीम ने हर मुश्किल का सामना किया और ‘रामायण’ को सफल बनाया. आज भी लोग इस शो को यूट्यूब पर देखना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, कोविड के दौरान जब इस शो को दोबारा टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था तब इस शो ने सभी टीवी शोज की टीआपरी को पछाड़ते हुए सबसे टॉप पर रहा था. आज भी ये शो लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसमें अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया, अरविंद त्रिवेदी और दारा सिंह नजर आए थे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

ramayanSunil lahri

Trending news

TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
BJP
TTNTP अभियान से जनता के वोट को साधेगी BJP, 3 महीने में कर ली है 12000KM की यात्रा
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
India-pak conflict
‘हमने रुकवाई भारत-पाक जंग’, चीन के दावे से बवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
NIA Court
जिंदगी भर जेल में गुजरेगी जिंदगी, NIA की अदालत ने आतंकी को सुनाई उम्रकैद की सजा
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
Karnataka New Year Safety
नया साल पर जीरो रिस्क! नशे में बेहोश लोगों को घर छोड़ेगी पुलिस
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार