‘रामायण’ की सीता की लाडली ने गुपचुप रचाई शादी, जैसे ही वायरल हुईं तस्वीरें, देखकर हैरान रह गए फैंस, सभी का नजर आया रॉयल लुक

Dipika Chikhlia Daughter Juhi Wedding: रामानंद सागर के टीवी शो ‘रामायण’ में माता सीता के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली दीपिका चिखलिया के लिए ये समय बेहद इमोशनल और खुशियों भरा है. उनकी बेटी जूही ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की है. जी हां, उनकी बेटी जूही शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, जिसकी ढेर सारी फोटो-वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. एक वीडियो में वे बेटी को आशीर्वाद देती नजर आईं. उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.

इन फोटो-वीडियो के सामने आते ही फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बधाइयों की बारिश कर दी. कई लोगों के लिए ये पल खास इसलिए भी था, क्योंकि दीपिका को आज भी लोग ‘रामायण’ की सीता के किरदार में याद करते हैं. ऐसे में उन्हें अपनी बेटी की शादी में देखकर फैंस इमोशनल हो रहे हैं. शादी का समारोह काफी सादगी भरा और पारिवारिक हुआ. वीडियो में जूही और उनके पति वरमाला की रस्म निभाते दिखे. दोनों हल्की मुस्कान के साथ एक-दूसरे को माला पहनाते नजर आए.

दीपिका चिखलिया की बेटी की शादी

वरमाला के बाद दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया. परिवार के लोगों ने तालियां बजाईं और फूल बरसाकर आशीर्वाद दिया. पूरी शादी में लोगों के बीच अपनापन साफ नजर आया. हर तरफ खुशियों और दुआओं का माहौल था. इवेंट भले ही छोटा था, लेकिन भावनाओं से भरपूर था. परिवार ने इस खास दिन को सादगी और प्यार के साथ मनाया. जूही ने अपनी शादी के लिए हल्के बेज रंग का खूबसूरत लहंगा चुना. उनका लुक बेहद सुंदर लग रहा था. उनके पति ने भी मैचिंग आउटफिट पहना.

7 मिनट 36 सेकेंड का वो गाना... जिसने 67 साल पहले खूब मचाया तहलका, आज भी सुनकर खूब आता है मजा, झूम उठते हैं कदम

बेटी की शादी में चमक रही थीं दीपिका चिखलिया

दीपिका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. खुद दीपिका सिल्क की साड़ी और लाल वेलवेट दुपट्टे में बेहद सुंदर नजर आईं. उनके चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी साफ झलक रही थी. ये शादी पूरी तरह प्राइवेंट थी. कई फैंस को तो ये भी नहीं पता था कि जूही किसी रिश्ते में हैं. ऐसे में अचानक आई इस खुशखबरी ने सभी को चौंका दिया. दीपिका ने खुद इस खास पल को साझा कर इसे और भी यादगार बना दिया. दीपिका चिखलिया ने 1991 में हेमंत टोपीवाला से शादी की थी. उनकी दो बेटियां हैं, निधि और जूही.