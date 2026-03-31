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Hindi Newsटीवीरिश्तेदार बनकर आया, सिक्योरिटी को भी दिया चकमा... फैन की ऐसी हरकत देख सुनील लहरी के भी उड़ गए होश, बोले- ‘घर में घुसने...’

रिश्तेदार बनकर आया, सिक्योरिटी को भी दिया चकमा... फैन की ऐसी हरकत देख सुनील लहरी के भी उड़ गए होश, बोले- ‘घर में घुसने...’

Sunil Lahri: टीवी के ‘लक्ष्मण’ यानी सुनील लहरी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा कर हर किसी हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि कैसे एक शख्स ने रिश्तेदार बनकर उनके घर में घुसने की कोशिश की थी. उसके बाद....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:25 AM IST
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Sunil Lahri Shocking Reveals
Sunil Lahri Shocking Reveals

Sunil Lahri Shocking Reveals: 1987 में आई रामानंद सागर की ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले सुनील लहरी हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ लाइव वीडियो के जरिए जुड़े रहते हैं. हाल ही में सुनील ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार किस्सा शेयर किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि कैसे एक फैन उनके घर की सिक्योरिटी को चकमा देने की कोशिश कर रहा था. ये घटना सुनकर लोग हैरान भी हुए और हंसी भी आई. 

सुनील ने अपने अंदाज में पूरी बात बताई, जिसे सुनकर उनके पुराने दिनों की याद भी ताजा हो गई. सोमवार को सुनील लहरी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उन्होंने कहा, ‘जय श्री राम. मैं आप लोगों के साथ एक दिलचस्प कहानी शेयर करना चाहता हूं, जिसने मुझे ‘रामायण’ के दिनों की याद दिला दी’. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक शख्स उनके बिल्डिंग में उनसे मिलने आया और खुद को उनका रिश्तेदार बताने लगा. लेकिन जब सिक्योरिटी ने उससे पूछताछ की, तो उसकी सच्चाई सामने आ गई. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैन ने रिश्तेदार बनकर घर में घुसने की कोशिश की

उसके बाद सिक्योरिटी ने उसे वहां से वापस भेज दिया. सुनील ने बताया कि ऐसी घटना उनके साथ पहली बार नहीं हुई है. उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए एक और किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वे ‘रामायण’ (Ramayan 1987) की शूटिंग कर रहे थे, तब भी एक अजीब वाकया हुआ था. उस समय उनकी पहचान काफी बढ़ चुकी थी और लोग उनसे मिलने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते थे. इसी दौरान एक आदमी उनसे मिलने आया और खुद को उनका भाई बताने लगा.

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‘रामायण’ की शूटिंग के दौरान भी हुआ था कुछ ऐसा

उन्होंने बताया, ‘एक दिन मैं शूटिंग से ब्रेक लेकर बाहर घूम रहा था. उस समय मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी और बालों में तेल लगाया हुआ था. मैं स्टूडियो के गेट के पास टहल रहा था तभी एक आदमी आया और बोला कि उसे सुनील लहरी से मिलना है’. सुनील ने जब उससे पूछा कि वे कौन है? तो उसने कहा, ‘मैं उनका भाई हूं, भोपाल से आया हूं’. ये सुनकर सुनील खुद हैरान रह गए. सबसे मजेदार बात ये रही कि वो शख्स खुद सुनील लहरी से बात कर रहा था, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाया. सुनील ने कहा कि वह आदमी उनसे मिलने आया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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आज भी सुनील लहरी को याद आते हैं ये किस्से

लेकिन सामने खड़े शख्स को ही नहीं पहचान सका. इस घटना को याद करते हुए सुनील ने कहा कि ये वाकई बहुत अजीब और मजेदार था. ऐसे किस्से उनके जीवन में कई बार हुए हैं, जो आज भी उन्हें हंसा देते हैं. वीडियो के आखिर में सुनील लहरी ने एक पॉजिटिव मैसेज भी दिया. उन्होंने कहा, ‘कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो अजनबी भी रिश्तेदार बन जाते हैं. वाह री दुनिया, कमाल है’. उन्होंने अपने फैंस से अपना ख्याल रखने और खुश रहने की भी बात कही. उनका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. 

‘रामायण’ फिल्म पर दी अपनी राय 

उनका ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. हाल ही में सुनील लहरी एक और वजह से खबरों में रहे. उन्होंने साई पल्लवी को नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana 2026) में सीता के रोल के लिए कास्ट करने पर अपनी राय दी. उन्होंने कहा, ‘मैंने उनकी एक्टिंग नहीं देखी है, लेकिन लुक्स के हिसाब से मैं ज्यादा कन्विंस नहीं हूं’. उन्होंने आगे कहा, ‘हमारे यहां देवी का रूप बहुत खास और परफेक्ट माना जाता है. मुझे नहीं पता कि मेकर्स उन्हें इतना आकर्षक कैसे दिखाएंगे कि रावण भी उन पर मोहित हो जाए’.

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About the Author
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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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