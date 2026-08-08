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कहां गायब हैं लक्ष्मण की पत्नी 'उर्मिला'? रामानंद सागर की 'रामायण' से घर-घर में हुई मशहूर, फिर क्यों अचानक टीवी की दुनिया से हुईं लापता

Where is Ramanand Sagar Ramayan Urmila Actress: इन दिनों हर जगह नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा हो रही है. इंटरनेट पर इस फिल्म के कलाकारों को लेकर भी लोग अपनी अलग-अलग राय दे रहे हैं. इसी बीच लोगों ने रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में उर्मिला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है. लेकिन कोई नहीं जानता है कि वो इतने सालों से कहां गायब हैं?

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 08, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:11 PM IST
कहां गायब हैं लक्ष्मण की पत्नी 'उर्मिला'? रामानंद सागर की 'रामायण' से घर-घर में हुई मशहूर, फिर क्यों अचानक टीवी की दुनिया से हुईं लापता

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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