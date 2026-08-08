कहां गायब हैं लक्ष्मण की पत्नी 'उर्मिला'? रामानंद सागर की 'रामायण' से घर-घर में हुई मशहूर, फिर क्यों अचानक टीवी की दुनिया से हुईं लापता

अंजलि व्यास ने उर्मिला को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर की तरह नहीं निभाया, बल्कि उसमें भावनाओं की पूरी दुनिया बसा दी थी. एक तरफ बहन सीता के साथ उनका अपनापन नजर आता था, तो दूसरी तरफ पति लक्ष्मण से बिछड़ने का दर्द भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था. रामायण की कहानी में लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए राम और सीता के साथ चले जाते हैं, जबकि उर्मिला अयोध्या में रह जाती हैं. इस विराह को अंजलि ने अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से पर्दे पर इस तरह पेश किया कि लोग उनसे जुड़ गए थे. वहीं रामायण के पुराने कलाकारों की बात होती है, तो अंजलि व्यास और उनकी उर्मिला को जरूर याद किया जाता है.