कहां गायब हैं लक्ष्मण की पत्नी 'उर्मिला'? रामानंद सागर की 'रामायण' से घर-घर में हुई मशहूर, फिर क्यों अचानक टीवी की दुनिया से हुईं लापता

रामानंद सागर की ‘रामायण’ टीवी की दुनिया का वो शो है, जिसके किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. इस सीरियल में भगवान राम से लेकर सीता, लक्ष्मण और हनुमान तक, हर किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया. इस सीरियल की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे किरदार निभाने वाले कलाकार भी अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे थे. ऐसी ही एक कलाकार थीं अंजलि व्यास, जिन्होंने लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की बहन 'उर्मिला' का किरदार निभाया था.
'उर्मिला' का किरदार भले ही कहानी में बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम वाला नहीं था, लेकिन अंजलि ने अपनी सादगी, मुस्कान और बेहतरीन अदाकारी से इसे यादगार बना दिया था. खासकर लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के मन का दर्द उन्होंने जिस तरह पर्दे पर दिखाया, उसने ऑडियंस को काफी इमोशनल कर दिया था.
अंजलि व्यास ने उर्मिला को सिर्फ एक साइड कैरेक्टर की तरह नहीं निभाया, बल्कि उसमें भावनाओं की पूरी दुनिया बसा दी थी. एक तरफ बहन सीता के साथ उनका अपनापन नजर आता था, तो दूसरी तरफ पति लक्ष्मण से बिछड़ने का दर्द भी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था. रामायण की कहानी में लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए राम और सीता के साथ चले जाते हैं, जबकि उर्मिला अयोध्या में रह जाती हैं. इस विराह को अंजलि ने अपनी आंखों और एक्सप्रेशन से पर्दे पर इस तरह पेश किया कि लोग उनसे जुड़ गए थे. वहीं रामायण के पुराने कलाकारों की बात होती है, तो अंजलि व्यास और उनकी उर्मिला को जरूर याद किया जाता है.
अंजलि व्यास के लिए 'रामायण' पहला बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था. वो इससे पहले कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी थीं. उन्होंने संजीव कुमार के साथ ‘लाखों की बात’ और ‘प्यार हो गया’ जैसी फिल्मों में काम किया था. हालांकि, फिल्मों से उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई, जिसकी शायद एक कलाकार को उम्मीद होती है. लेकिन रामानंद सागर की 'रामायण' ने उनकी जिंदगी ही बदल दी. उर्मिला के किरदार ने उन्हें रातोंरात घर-घर में पहचान दिला दी. जिस कलाकार को फिल्मों में वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, वही टीवी पर एक ऐसे किरदार से मशहूर हो गईं, जिसे लोग आज करीब चार दशक बाद भी याद करते हैं. (यह भी पढ़ें: जब ‘रामायण’ ने कर दिया चमत्कार! कोमा से जाग उठा लड़का, शवों को भी कुर्सी पर बिठाकर दिखाई राम की महिमा)
जब भी किसी कलाकार को इतना ज्यादा स्टारडम मिलता है, तो वो इंडस्ट्री में लगातार काम करना चाहता है. लेकिन अंजलि व्यास ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना. 'रामायण' की जबरदस्त सफलता के बाद भी उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में ज्यादा समय तक काम नहीं किया. उन्हें आखिरी बार रामानंद सागर के ही शो ‘लव-कुश’ में देखा गया था. इसके बाद, उन्होंने धीरे-धीरे इंडस्ट्री से दूरी बना ली.
जिस समय उनके पास काम और पहचान दोनों मौजूद थे, उसी समय अंजलि ने कैमरे की चकाचौंध से दूर अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया. इसलिए आज भी कई लोग उनकी जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो हिट शो के बाद कहां गायब हो गईं.
खबरों की मानें तो, शादी के बाद अंजलि व्यास ऑस्ट्रेलिया में बस गईं और वहीं परिवार के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने लगीं. वो भले ही फिल्मों और टीवी सीरियल्स से पूरी तरह दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो कभी-कभी अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें देखकर फैंस को उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. खास बात ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके चेहरे पर वही सादगी नजर आती है, जिसके लिए उन्हें रामायण में पसंद किया गया था. करीब 39 साल पहले जिस उर्मिला ने लोगों के दिल में जगह बनाई थी, आज वही अंजलि ग्लैमर की दुनिया से दूर एक शांत जीवन बिता रही हैं.
रामानंद सागर की 'रामायण' की यादों के बीच अब एक नई जनरेशन के सामने रणबीर कपूर वाली ‘रामायण’ आने वाली है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस दो हिस्सों वाली फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता और यश रावण का किरदार निभा रहे हैं. फिल्म में रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में हैं. फिल्म की स्टारकास्ट को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है और इसका पहला भाग दिवाली 2026 के आसपास रिलीज होने की तैयारी में है. (यह भी पढ़ें: 39 साल पहले की 'रामायण' Vs 4000 करोड़ की 'रामायण', कहानी से किरदार तक क्या-क्या है अलग? जानिए फर्क)
ऐसे में नई 'रामायण' को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है,लेकिन पुरानी 'रामायण' और उसमें अंजलि व्यास जैसी कलाकारों की यादें शायद कभी पुरानी नहीं होंगी. उर्मिला के रूप में उनका शांत चेहरा और पति से जुदा होने का वो दर्द आज भी लोगों की यादों में उसी तरह बसा हुआ है.