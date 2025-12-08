Advertisement
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने धर्मेंद्र से खरीदी थी ये बेशकीमती चीज, लेकिन हेमा मालिनी को नहीं थी इसकी भनक

Dharmendra Birthday: आज हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र 90वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है. हालांकि, वे हमारे बीच मौजूद नहीं है. उनके निधन को दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है. इसी बीच ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ के किरदार से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले सुनील लहरी ने एक बड़ा खुलासा किया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:55 PM IST
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने धर्मेंद्र से खरीदी थी ये बेशकीमती चीज
‘रामायण’ के ‘लक्ष्मण’ ने धर्मेंद्र से खरीदी थी ये बेशकीमती चीज

Gaurav Khanna Akanksha Chamola: हिंदी सिनेमा के ही-मैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कह गए. आज आज 8 दिसंबर को उनकी 90वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है. इस खास मौके पर उनके परिवार से लेकर उनके फैंस और कई स्टार्स उनके जन्मदिन पर उनके साथ बिताए खास पलों को याद कर रहे हैं. इसी बीच रामानंद सागर की ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ के किरदार ने घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले सुनील लहरी ने भी उनको बेहद खास अंदाज में याद किया. 

सुनील लहरी ने धर्मेंद्र के साथ अपनी मुलाकात और उनसे जुड़ी यादों को फैंस के साथ शेयर किया. साथ ही सुनील ने धर्मेंद्र को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने फैंस को भी चौंका दिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र से एक बेहद खास और बेशकीमती चीज खरीदी थी, जिसके बारे में शायद ही कभी किसी को पता चला हो. वीडियो में सुनील बताते हैं कि ये खास किस्सा उस समय का है जब उन्होंने मुंबई में धर्मेंद्र का एक अपार्टमेंट खरीदा था. सुनील ने कहा कि पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर उनकी बातचीत सनी देओल से हुई थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सुनील लहरी ने धर्मेंद्र से खरीदा था उनका घर 

इसके बाद धरम जी के साथ फाइनल डील हुई. उन्होंने बताया कि कागजों पर साइन धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने किए थे. पूरा प्रोसेस उनके लिए काफी यादगार रहा, क्योंकि धर्मेंद्र जैसे बड़े स्टार से इस तरह मुलाकात होना किसी भी इंसान के लिए एक बड़ी बात होती है. सुनील लहरी ने ये भी बताया कि जब डील फाइनल होने लगी तो धर्मेंद्र ने उनसे पूछा कि इस घर में कौन रहेगा. इस पर सुनील ने कहा कि वे खुद इस अपार्टमेंट में रहेंगे. उस वक्त धर्मेंद्र को उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था. 

धर्मेंद्र ने सुनील लहरी को लगा लिया था गले 

लेकिन जैसे ही सुनील ने बताया कि उन्होंने ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ का रोल निभाया है, धर्मेंद्र का चेहरा खिल उठा. उन्होंने सुनील को तुरंत गले लगा लिया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया. सुनील के मुताबिक ये उनका सबसे इमोशनल और खूबसूरत पल था. सुनील लहरी का कहना है कि धर्मेंद्र का पूरा परिवार बेहद सिंपल, संस्कारी और जमीन से जुड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि घर खरीदने के प्रोसेस के दौरान उन्होंने परिवार के कई सदस्यों से मुलाकात की और हर किसी का व्यवहार बहुत नरम और विनम्र था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आज भी कायम है ‘लक्ष्मण’ वाली ही पहचान 

सुनील ने ये भी बताया कि बड़े सितारे होने के बावजूद धरम पाजी में कभी घमंड नहीं दिखता था. वे बेहद अपनापन दिखाते थे. सुनील ने फैंस के साथ ये जानकारी इसलिए साझा की ताकि लोग जान सकें कि उनकी मुलाकात कितनी खास और यादगार रही. ‘रामायण’ में ‘लक्ष्मण’ का किरदार निभाकर सुनील लहरी ने करोड़ों दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. हालांकि, उन्होंने कई शो और फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान आज भी ‘रामायण’ ही है और उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कायम है.

