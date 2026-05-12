दूरदर्शन के कई क्लासिक शोज में एक था नीना गुप्ता का ‘दर्द’, 75 एपिसोड घर-घर में हुए थे पॉपुलर, टकटकी लगाकर देखते थे दर्शक

Doordarshan Classic Show: 90s के दौर में दूरदर्शन पर कई सीरियल टेलीकास्ट हुए थे, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. उस समय न तो ओटीटी प्लेटफॉर्म थे और न ही मनोरंजन के इतने ऑप्शन, इसलिए परिवार एक साथ बैठकर टीवी देखना था. इसी दौर में एक ऐसा सीरियल टेलीकास्ट हुए, जिसने अपनी इमोशनल स्टोरी लाइन और एक्टर्स ने एक्टिंग के दम पर हर घर में पहचान बना ली. ये शो धीरे-धीरे दर्शकों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया और लंबे समय तक लोगों की यादों में बना रहा.
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90s के दौर के टीवी शोज में कहानी गहराई और सोशल मैसेज पर ध्यान देती थीं. दर्शक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी सीख भी इन शोज से लेते थे. इस माहौल में एक ऐसा सीरियल आया जिसने रिश्तों के बीच होने वाली मुश्किलों और परेशानियों को पर्दे पर उतारा. शो की कहानी इतनी मजबूत थी कि लोग हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते थे और टेलीकास्ट होते समय पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ जाता था. नीना गुप्ता के शो ‘दर्द’ (Dard), ने 75 एपिसोड से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उस समय के दर्शक इसे केवल एक सीरियल नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी के रूप में देखते थे जो उनके अपने जीवन से जुड़ी हुई होती थी.
नीना गुप्ता का टीवी शो
इस सीरियल में मुख्य भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी शानदार एक्टिंग से हर किरदार को जिंदा कर दिया था. उनकी परफॉर्मेंस इतनी असरदार थी कि दर्शक उनके किरदार के दर्द और संघर्ष को महसूस कर पाते थे. नीना गुप्ता की सादगी और मजबूत एक्टिंग ने इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था. उन्होंने जिस तरह से भावनाओं को स्क्रीन पर दिखाया, वो उस समय के टेलीविजन के लिए बेहद खास माना गया.
सब काम छोड़कर, शो देखते थे लोग
शो की कहानी पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक दबाव और आपसी परेशानियों के इर्द-गिर्द घूमती थी. हर एपिसोड में कोई न कोई नया मोड़ आता था, जिससे दर्शकों की रुचि लगातार बनी रहती थी. यही कारण था कि लोग इसे देखने के लिए अपने दूसरे काम छोड़कर समय पर टीवी के सामने बैठ जाते थे.
गांव-गांव में फेमस था शो
दूरदर्शन के इस सीरियल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव-गांव तक इसकी पहुंच थी. उस समय के गिने-चुने चैनलों के बीच इस शो ने एक मजबूत पहचान बनाई और परिवार के बीच इसे देखने का चलन बन गया. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोग इसे एक साथ बैठकर देखते थे और इसकी कहानी को लेकर बात करते थे.
यूट्यूब पर है अवेलेबल
ये सीरियल इंडियन टेलीविजन के गोल्डन पीरियड का सबसे अहम शो माना जाता है. लोग आज भी इसे याद करते हैं और उस समय के आसान और असरदार मनोरंजन को मिस करते हैं. ये शो इस बात का सबूत है कि मजबूत कहानी और शानदार एक्टिंग किसी भी समय में दर्शकों के दिलों को जीत सकता है और लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ सकता है. इस शो के 75 एपिसोड यूट्यूब पर अवेलेबल है.
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