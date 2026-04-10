‘महाभारत’ का वो एक्टर… जो कहलाया पंजाब के अमिताभ बच्चन, जया बच्चन-शत्रुघ्न सिन्हा का था क्लासमेट, आखिरी समय में पाई-पाई को हुआ मोहताज

बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सतीश कौल को दर्शकों से हमेशा बहुत प्यार मिला, उन्हें प्यार से ‘पंजाबी सिनेमा का अमिताभ बच्चन' भी कहा जाता था. एक्टर ने अपने चार दशक लंबे करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिससे उन्होंने काफी शोहरत कमाई. लेकिन एक्टर को भारत के घर-घर में उस समय असली पहचान मिली, जब वो बी.आर. चोपड़ा के पॉपुलर माइथोलॉकल सीरियल ‘महाभारत’ में ‘इंद्रदेव’ की भूमिका में नजर आए. मगर इतनी नाम और शोहरत मिलने के बाद भी उनका जीवन का आखिरी समय पर अकेलेपन और आर्थिक कठिनाइयों के साथ बीता.

एक्टर सतीश कौल के पिता मोहन लाल कौल एक जाने-माने कश्मीरी कवि थे. स्कूली पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में एडमिशन लिया. इस इंस्टीट्यूट में वो एक्ट्रेस जया बच्चन और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों के साथ पढ़ा करते थे.

कहां से शुरू हुई एक्टिंग करियर?

साल 1970 में सतीश कौल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करते हुए, पंजाबी सिनेमा में कदम रखा. एक्टर ने ज्यादातर रोमांटिक और इमोशनल ड्रामा फिल्मों में काम किया, जिसके चलते जल्द ही वो पंजाबी सिनेमा का फेमस चेहरा बन गए. उन्होंने ‘इश्क निमाना', ‘सुहाग चूड़ा', ‘पटोला', ‘आजादी', ‘शेरा दे पुत्त शेर’ और ‘मौला जट्ट’ जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में मौका मिला. हिंदी सिनेमा में उन्होंने वारंट', ‘कर्मा', ‘आग ही आग', ‘कमांडो', ‘राम लखन' और ‘प्यार तो होना ही था’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया.

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‘महाभारत’ के इंद्र बनकर जीता फैंस का दिल

सतीश कौल के करियर का टर्निंग प्वाइंट उस समय देखने को मिला, जब उन्होंने बी.आर. चोपड़ा का माइथोलॉकल शो ‘महाभारत’ में ‘इंद्रदेव’ का किरदार निभाया. इस किरदार से उन्होंने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई. वहीं, उन्होंने ‘विक्रम और बेताल' और शाहरुख खान के साथ शो ‘सर्कस’ में भी काम किया. साल 2011 में एक्टर को पंजाबी सिनेमा में उनके योगदान के लिए पीटीसी लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

कैसे हुए कंगाल?

सतीश कौल की जिंदगी जितनी पर्दे पर चमक रही थी, उतनी ही असल जिंदगी में बेरंग थी. उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दुखों का सामना करना पड़ा. शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और बेटे के साथ अलग रहने लग गईं. वहीं कुछ समय बाद एक्टर ने फिल्मी दुनिया को छोड़कर लुधियाना बसने का तय किया. उन्होंने लुधियाना में एक्टिंग स्कूल शुरू किया, लेकिन वो कुछ खास चला नहीं. वहीं, साल 2015 में उनका उनका कूल्हा टूट गया, जिसके चलते उन्हें काफी लंबे समय तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा. इसी बीच आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपना घर बेचना पड़ा.

इंडस्ट्री से मांगी मदद

आर्थिक तंगी और बिगड़ती हेल्थ के चलते उन्होंने कोरोना के समय इंडस्ट्री के लोगों से मदद की गुहार लगाई. कई लोगों ने वादे तो किए, मगर मदद करने को कोई आगे नहीं आया. साल 2021, 10 अप्रैल को 74 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और ऐसे एक महान कलाकार के जीवन का अंत हो गया.