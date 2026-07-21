/यादें पुरानी, लेकिन अंदाज नया... 26 साल बाद फिर लौटा सितारों का फेमस टॉक शो, नए होस्ट और नए वर्शन के साथ कर रहा कमबैक

टीवी पर कुछ ऐसे शोज पहले टेलीकास्ट हुआ करते थे, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ जाते थे. ऐसा ही एक शो था 'जीना इसी का नाम है'. साल 2000 में इस सेलिब्रिटी टॉक शो की शुरुआत हुई थी, जिसमें बॉलीवुड सितारों को एक अलग अंदाज में दिखाया जाता था. यहां स्टार्स सिर्फ अपनी फिल्मों और काम की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से, मुश्किल दौर, रिश्ते और यादगार पल भी ऑडियंस के साथ शेयर करते थे. यही वजह थी कि ये शो लोगों के बीच काफी पसंद किया गया था. वहीं अब इतने सालों बाद ये शो एक बार फिर नए वर्शन और नई सोच के साथ कमबैक करने जा रहा है.