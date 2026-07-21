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यादें पुरानी, लेकिन अंदाज नया... 26 साल बाद फिर लौटा सितारों का फेमस टॉक शो, नए होस्ट और नए वर्शन के साथ कर रहा कमबैक

साल 2000 में पॉपुलर सेलिब्रिटी टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' अपनी दिलचस्प बातचीत और सितारों की अनसुनी कहानियों के लिए काफी फेमस था. अब करीब 26 साल बाद ये शो नए वर्जन, नए होस्ट और नए अंदाज के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर वापसी करने जा रहा है, जिसके लिए ऑडिंयस काफी एक्साइटेड है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:29 PM IST
यादें पुरानी, लेकिन अंदाज नया... 26 साल बाद फिर लौटा सितारों का फेमस टॉक शो, नए होस्ट और नए वर्शन के साथ कर रहा कमबैक

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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