/यादें पुरानी, लेकिन अंदाज नया... 26 साल बाद फिर लौटा सितारों का फेमस टॉक शो, नए होस्ट और नए वर्शन के साथ कर रहा कमबैक

टीवी पर कुछ ऐसे शोज पहले टेलीकास्ट हुआ करते थे, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों से जुड़ जाते थे. ऐसा ही एक शो था 'जीना इसी का नाम है'. साल 2000 में इस सेलिब्रिटी टॉक शो की शुरुआत हुई थी, जिसमें बॉलीवुड सितारों को एक अलग अंदाज में दिखाया जाता था. यहां स्टार्स सिर्फ अपनी फिल्मों और काम की बातें नहीं करते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से, मुश्किल दौर, रिश्ते और यादगार पल भी ऑडियंस के साथ शेयर करते थे. यही वजह थी कि ये शो लोगों के बीच काफी पसंद किया गया था. वहीं अब इतने सालों बाद ये शो एक बार फिर नए वर्शन और नई सोच के साथ कमबैक करने जा रहा है.
फारूक शेख द्वारा अनोखे अंदाज में होस्ट किया गया ये शो अब नए वर्जन के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है. 'जीना इसी का नाम है 2.0' को ZEE5 पर रिलीज किया जाएगा. लेकिन इस बार शो की कमान पद्म श्री विनर एक्टर आर. माधवन संभालेंगे.
पद्म श्री से सम्मानित होने वाले कलाकार आर. माधवन अब इस शो को होस्ट करेंगे. हालांकि शो की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियिल डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसकी वापसी की खबर ने पुरानी ऑडियंस के साथ-साथ नई जनरेशन में भी एक्साइमेंट बढ़ा दी है. आर. माधवन ने शो को होस्ट करने को लेकर अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है. एक्टर ने कहा कि आज सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को अपने पसंदीदा सितारों की जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता रहता है.
फैंस सब जानते हैं कि स्टार्स कहां जाते हैं, क्या करते हैं और क्या पोस्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी असली सोच और पर्सनैलिटी को जानने का मौका कम ही मिलता है. माधवन के मुताबिक, यही बात 'जीना इसी का नाम है' को खास बनाती है, क्योंकि ये शो सितारों की चमक-दमक से आगे बढ़कर उनकी असली कहानी दिखाता है.
आर. माधवन ने कहा कि पुराने शो ने ईमानदार और दिल छू लेने वाली बातचीत की एक अलग पहचान बनाई थी. फारूक शेख अपने अनोखे और अपनापन भरे अंदाज से मेहमानों के साथ ऐसी बातचीत करते थे, जिसमें सितारों की पब्लिक इमेज के पीछे छिपा इंसान सामने आता था. माधवन ने कहा कि ऐसी विरासत को आगे बढ़ाना सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि नए वर्जन में भी वही अपनापन और भावनाएं बनी रहें, जिसने इस शो को ऑडियंस के बीच फेमस कर दिया था.
'जीना इसी का नाम है 2.0' में आने वाले मेहमानों को लेकर अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आर. माधवन ने संकेत दिया है कि इस सीजन में देश की कुछ खास और फेमस हस्तियां नजर आएंगी. शो में उन लोगों की जिंदगी के ऐसे पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी, जो आमतौर पर लोगों को देखने को नहीं मिलते. सक्सेस,स्ट्रगल, रिलेशनशिप और लाइफ के उन अहम और अनसुनी कहानियां इस शो का खास हिस्सा होंगी.
ZEE5 ने अपने नए कंटेंट को हाल ही में लाइन-अप किया है, जिसमें 'जीना इसी का नाम है 2.0' की वापसी का ऐलान भी किया गया है. इस शो से मेकर्स पुरानी ऑडियंस की यादों को फिर से ताजा करने के साथ नई जनरेशन को भी जोड़ना चाहते हैं. जहां पहले ये शो टीवी पर सितारों की दिलचस्प बातें सामने लाता था, वहीं अब OTT के दौर में इसे और बड़े लेवल पर दिखाने की तैयारी है.