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जब ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, को-स्टार ने खोला दीपिका कक्कड़ का वो हर राज...

Jayati Bhatia Statement On Dipika Kakar: टीवी के मशहूर शो ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर यानी दीपिका कक्कड़ की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प रहा है. करियर में सक्सेस पाने से लेकर शोएब इब्राहिम से शादी और धर्म परिवर्तन तक, उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. अब उनकी को-स्टार के एक बयान ने उनकी पर्सनल लाइफ की इस पुरानी चर्चाओं को फिर से ताजा कर दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 06, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:57 AM IST
जब ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, को-स्टार ने खोला दीपिका कक्कड़ का वो हर राज...
Image Credit: Jayati Bhatia Statement On Dipika Kakar

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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