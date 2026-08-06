/जब ‘ससुराल सिमर का’ की सिमर ने लिया जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, को-स्टार ने खोला दीपिका कक्कड़ का वो हर राज...

टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली दीपिका कक्कड़ आज घर-घर में पहचानी जाती हैं. टीवी का सबसे ज्यादा देखे गए शो ‘ससुराल सिमर का’ में उनके निभाए सिमर के किरदार ने लोगों के दिलों को गहराई से छुआ. उनकी सादगी, इमोशनल एक्टिंग और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें टीवी की सबसे पसंदीदा बहुओं में शामिल कर दिया. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है. वैसे दीपिका की जिंदगी सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रही है. उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा फैंस की दिलचस्पी की बड़ी वजह रही है.
दीपिका की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार रही, उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही सुर्खियों में रही. एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने एक अलग फील्ड में काम किया. हालांकि, किस्मत उन्हें एक्टिंग की रंगीन दुनिया में खींच लाई. जैसे ही उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में एंट्री की, उनका करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा. उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े टीवी शोज में काम किया. अपनी बेहतरीन एक्टिंग से उन्होंने लोगों का दिल जीता. आज भी दीपिका की जिंदगी से जुड़ी छोटी से छोटी बात भी सामने आते ही फैंस के बीच चर्चा की वजह बन जाती है.
‘ससुराल सिमर का’ के सेट पर दीपिका की मुलाकात शोएब इब्राहिम से हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई, जो वक्त के साथ धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. ऑनस्क्रीन के साथ-साथ ऑफस्क्रीन भी लोगों को इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी. कुछ समय तक एक-दूसरे को समझने के बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सबके सामने कबूल किया. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. टीवी इंडस्ट्री में उनकी लव स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद किया गया. फैंस ने भी इस जोड़ी पर अपना खूब सारा प्यार लुटाया. आज भी ये टीवी की फेवरेट जोड़ी है.
शोएब इब्राहिम से शादी के दौरान दीपिका के धर्म बदलने की खबर ने काफी तूल पकड़ा. इस फैसले के सामने आने के बाद लोगों की तरफ से तरह-तरह की बातें कही गईं. इस बात पर काफी विवाद भी देखने को मिला था. हालांकि, दीपिका और शोएब ने इस पूरे मामले को बहुत ही शांति और समझदारी से संभाला. दीपिका ने हमेशा यही कहा कि ये उनका पर्सनल फैसला है. वे हमेशा इस मुद्दे पर बेवजह की बहस से दूर ही रहीं. इसके बावजूद मीडिया और सोशल मीडिया पर ये बात काफी लंबे समय तक ट्रेंड करती रही और लोग इस पर अपनी राय देते नजर आए.
हाल ही में दीपिका की पुरानी को-स्टार जयति भाटिया के एक बयान ने इस मामले को फिर से हवा दे दी है. जयति ने दीपिका के स्वभाव और उनकी लाइफ के फैसलों पर खुलकर अपने विचार रखे. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर लोगों के बीच दीपिका की पुरानी जर्नी को लेकर बातें होनी शुरू हो गई हैं. हालांकि, इस बार चर्चा का रुख थोड़ा अलग है. लोग दीपिका के जीवन में आए बदलावों और उनके फैसलों को ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं. जयति के इस बयान ने टीवी की इस सिमर को एक बार फिर से सुर्खियों के लाकर खड़ा कर दिया है.
‘ससुराल सिमर का’ में माताजी का रोल करने वाली जयति भाटिया ने दीपिका को लेकर एक खुलासा किया है. सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में जयति ने बताया कि उन्होंने खुद दीपिका से धर्म बदलने पर सवाल पूछा था. तब दीपिका ने कहा था कि उन्होंने शादी के लिए इस्लाम नहीं अपनाया. दीपिका अपनी जिंदगी के एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. उस दौरान जब वे अजमेर शरीफ गईं तो उन्हें अंदर से एक खास सुकून और ताकत महसूस हुई. इसी के बाद उन्होंने धर्म बदलने का फैसला किया. जयति के मुताबिक दीपिका जो भी काम करती हैं, उसमें अपना 100 परसेंट देती हैं.
जयति ने दीपिका की ट्रोलिंग और शोएब के साथ उनके रिश्ते पर भी बात की. सोशल मीडिया पर दीपिका को अक्सर ट्रोल किया जाता है कि वे शादी के बाद शोएब के लिए ज्यादा ही समर्पित हो गई हैं. इस पर जयति ने कहा कि ये बात गलत है, क्योंकि उनका रिश्ता बराबरी का है. जब दीपिका और शोएब को प्यार हुआ था, तब दीपिका ज्यादा सक्सेस थीं. बाद में जब दीपिका को सहारे की जरूरत पड़ी तो शोएब मजबूती से उनके साथ खड़े रहे. आज भी शोएब और उनका परिवार दीपिका का हर मुश्किल में साथ दे रहा है. धर्म बदलना दीपिका की अपनी पर्सनल चॉइस थी.