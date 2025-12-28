Advertisement
‘क्या यह लीगल है...?’ 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक पर क्राइम पेट्रोल होस्ट सुशांत सिंह का भड़का गुस्सा, दर्ज करवाई FIR, मुंबई पुलिस से पूछा...

Late Night Noise Row: ‘क्राइम पेट्रोल’ को होस्ट करने वाले एक्टर सुशांत सिंह ने मुंबई में अपने घर के पास देर रात तेज म्यूजिक बजने पर सवाल उठाते हुए मुंबई पुलिस से शिकायत की है. उन्होंने पूछा कि क्या रात 10 बजे के बाद रूफटॉप रेस्टोरेंट में इतना शोर करना कानूनी है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:38 PM IST
Noise Rule Violation Sparks Outrage: ‘क्राइम पेट्रोल’ को होस्ट करने वाले एक्टर सुशांत सिंह ने मुंबई में देर रात तेज म्यूजिक को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या रात 10 बजे के बाद इतनी तेज आवाज में म्यूजिक बजाना कानूनी है. सुशांत सिंह ने बताया कि उनके घर के पास मौजूद एक रूफटॉप रेस्टोरेंट से लगातार तेज आवाज आ रही है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है. 

ये समस्या सिर्फ एक दिन की नहीं, बल्कि कई रातों से जारी है. सुशांत सिंह ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, जो उन्होंने रात 10 बजकर 40 मिनट पर अपने घर से रिकॉर्ड किया था. वीडियो में साफ तौर पर तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रिहायशी बिल्डिंग से सटे रूफटॉप रेस्टोरेंट ‘Trove9’ में तय समय के बाद भी म्यूजिक बजाया जा रहा है. सुशांत ने ये भी कहा कि ट्वीट करने के दौरान भी शोर बंद नहीं हुआ था.

सुशांत सिंह ने मुंबई पुलिस से किया सवाल 

इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत सिंह ने लिखा, ‘Dear @MumbaiPolice इस रूफटॉप रेस्टोरेंट Trove9 में पिछले कई दिनों से रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है. क्या यह कानूनी है? ये वीडियो रात 10:40 बजे रिकॉर्ड किया गया है और पोस्ट करते समय भी आवाज जारी है’. उनके इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस ने तुरंत जवाब दिया और बताया कि शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए अंबोली पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है. इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सुशांत सिंह का सपोर्ट किया. 

बड़े पर्दे पर फिर दिखाई देगी रणवीर-आलिया की केमिस्ट्री, जॉम्बी थ्रिलर फिल्म में साथ आएंगे नजर,  2 साल पहले दे चुके 360 करोड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म

पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की

उन्होंने कहा, ‘लोगों ने शोर-शराबे से जुड़े नियमों की याद दिलाई और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, ‘मुंबई पुलिस और सीपीमुंबई पुलिस से डिमांड है कि इस पर तुरंत ध्यान दिया जाए. भारत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अपराध है’. कई लोगों ने आम नागरिकों की परेशानी को भी सामने रखा. कुछ यूजर्स ने इस मुद्दे को कानूनी फैसलों से जोड़ते हुए अपनी बात रखी. एक कमेंट में लिखा गया, ‘रात 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक बजाना शोर नियंत्रण कानून का उल्लंघन है और लोगों के शांति से रहने के अधिकार के खिलाफ है’. 

fallback

इस फिल्मों और टीवी शो में किया काम 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन Vs पुलिस कमिश्नर (2025)  मामले में इस पर साफ रोक लगाई है. बार और रेस्टोरेंट को कानून का पालन करना चाहिए’. अगर सुशांत सिंह के करियर की बात करें, तो वे टीवी और फिल्मों का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने क्राइम शो ‘Savdhaan India’ को होस्ट और नैरेट किया, जिससे उन्हें खास पहचान मिली. उनकी गंभीर आवाज और प्रभावशाली अंदाज दर्शकों को पसंद आया. इसके अलावा वह‘सत्या’, ‘जंगल’, ‘कंपनी’, ‘द लीजेंड ऑफ भगत सिंह’, ‘काई पो छे!’ और ‘लक्ष्य’ जैसी कई फिल्मों में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं.

