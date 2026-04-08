'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के 'टप्पू' की दमदार वापसी! बिग बॉस फेम एक्टर को रिप्लेस कर बनाई जगह, फैंस हुए खुश

Raj Anadkat To Replace Avinash Mishra: टीवी की दुनिया में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिल रही है. फेमस टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में टप्पू का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले एक्टर राज अनादकट एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि उनके करियर को लेकर बड़ा अपडेट है. राज अनादकट ने एक बड़े प्रोजेक्ट में 'बिग बॉस' फेम अविनाश मिश्रा को रिप्लेस कर दिया है.

नए शो की तैयारी में जुटा सोनी सब

सोनी सब टीवी फिलहाल एक नए शो की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसके लिए पहले अविनाश मिश्रा का नाम बतौर लीड एक्टर सामने आ रहा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि अविनाश मिश्रा इस शो का हिस्सा नहीं होंगे. चर्चा है कि मेकर्स ने आखिरी मौके पर फैसला बदलते हुए राज अनादकट को साइन किया है. राज की वापसी की खबर ने उनके फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.

लंबे समय तक राज ने निभाया 'टप्पू' का रोल

राज अनादकट ने फेमस टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में लंबे समय तक 'टप्पू' का किरदार निभाया था. उनके शो छोड़ने के बाद फैंस ने उन्हें काफी मिस किया और किसी बड़े प्रोजेक्ट में देखने का इंतजार किया. अब इंस्पायर फिल्म्स के बैनर तले बनने वाले इस शो में राज लीड रोल में नजर आएंगे. उन्होंने यह फैसला काफी समय तक टीवी की दुनिया से दूर रहने के बाद लिया है.

पर्दे पर दिखेगी नई जोड़ी

इस शो में राज अनादकट के अपोजिट एक्ट्रेस खुशी दुबे नजर आएंगी. खुशी दुबे ने भी टीवी और ओटीटी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. राज और खुशी की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी. हालांकि, अभी तक इस शो की कहानी और नाम से पर्दा नहीं उठाया गया है, लेकिन कास्टिंग को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनी सब एक बार फिर कुछ नया धमाका करने वाला है.