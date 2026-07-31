/महाकाल की भक्ति में डूबीं ‘बालिका वधू’ की ‘गहना’, भस्म आरती में हिस्सा लेकर बोलीं- ‘अगर बाबा चाहें तो...’

श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. अपने आराध्य बाबा महाकाल के दर्शन पाने के लिए भक्त गुरुवार देर रात से ही लंबी-लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे. सुबह तड़के चार बजे जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, पूरा प्रांगण ‘जय श्री महाकाल’ के पावन जयकारों से गूंज उठा. इसके तुरंत बाद भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उनका बेहद आकर्षक श्रृंगार करके भस्म चढ़ाई गई. हर कोई बाबा महाकाल के इस अलौकिक और भव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया.
बाबा महाकाल की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती के दर्शन के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु उज्जैन खिंचे चले आते हैं. सावन के इस पवित्र महीने के दूसरे दिन टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस नेहा मर्दा भी बाबा महाकाल के दर पर मत्था टेकने उज्जैन पहुंचीं. उन्होंने सुबह तड़के होने वाली दिव्य भस्म आरती में हिस्सा लिया. नंदी हॉल में बैठकर वे भक्ति भाव से महाकाल की आराधना करती नजर आईं. दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नेहा ने अपना एक्सपीरियंस बताया. उन्होंने कहा, ‘सावन के महीने में बाबा के दरबार में आना बहुत ही सुखद और मन को शांति देने वाला रहा’.
Ujjain, Madhya Pradesh: Actress Neha Marda says, "The darshan was beautiful and truly divine. Today is the second day of Sawan, and many people hesitate to come thinking they may not get darshan, but I believe no one comes here by their own will- it happens only when Baba Mahakal… pic.twitter.com/KftW7GsVWN
— IANS (@ians_india) July 31, 2026
उनका मानना है कि महाकाल के दरबार में हर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, बल्कि वही यहां पहुंच पाता है जिसे खुद बाबा बुलावा भेजते हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि इस बार सावन में उज्जैन आने की उनकी कोई प्लान नहीं था. फिर भी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो इस साल चौथी बार महाकाल के दर्शन करने पहुंची हैं. उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल की दया से उनके सारे काम बहुत अच्छे से पूरे हो रहे हैं. नेहा के मुताबिक उनके करियर में अभी कुछ नया और खास होने वाला है, जिसकी जानकारी वो जल्द ही फैंस के साथ साझा करेंगी. अपनी हर सक्सेस का श्रेय उन्होंने बाबा महाकाल के आशीर्वाद को दिया.
23 सितंबर 1985 को कोलकाता में जन्मीं नेहा मर्दा ने अपने करियर की शुरुआत डांस रियलिटी शो बूगी वूगी से की थी, जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई. इसके बाद साल 2005 में आए टीवी शो 'साथ रहेगा ऑलवेज' से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. अपने करियर में उन्होंने 'ममता', 'घर एक सपना', 'डोली अरमानों की' और 'क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी' जैसे कई फेमस शोज में अपनी अदाकारी का जादू चलाया. वे अब तक 15 से ज्यादा टीवी शो और रियलिटी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं. नेहा को सबसे ज्यादा पहचान टीवी के सबसे ज्यादा देखने जाने वाले फैमिली शो 'बालिका वधू' में 'गहना' के किरदार से मिली.
Ujjain, Madhya Pradesh: On the second Monday of the holy month of Sawan, Lord Mahakal was offered Panchamrit Abhishek at the Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple pic.twitter.com/Ddkf10viJu
— IANS (@ians_india) July 31, 2026
इस रोल ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई और लोगों का बहुत प्यार मिला. एक्टिंग के साथ-साथ नेहा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके करीब 15 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ वे अपनी फोटो-वीडियो और पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करती रहती हैं. एक्टिगं के साथ-साथ एक्टर बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा रही हैं और सफलता हासिल कर रही हैं. यही वजह है कि जब वे महाकाल मंदिर पहुंचीं, तो फैंस के बीच भी उन्हें देखने का एक अलग ही उत्साह देखने को मिला. सावन के महीने में महाकाल मंदिर की व्यवस्थाएं काफी मुस्तैद रखी गई, ताकि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन मिल सकें.