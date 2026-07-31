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महाकाल की भक्ति में डूबीं ‘बालिका वधू’ की ‘गहना’, भस्म आरती में हिस्सा लेकर बोलीं- ‘अगर बाबा चाहें तो...’

Neha Marda Visit Ujjain Mahakal Temple: सावन के पावन महीने में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस नेहा मर्दा भी बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचीं. उन्होंने तड़के होने वाली भस्म आरती में हिस्सा लिया.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 31, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 12:07 PM IST
महाकाल की भक्ति में डूबीं ‘बालिका वधू’ की ‘गहना’, भस्म आरती में हिस्सा लेकर बोलीं- ‘अगर बाबा चाहें तो...’
Image Credit: Neha Marda Visit Ujjain Mahakal Temple

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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