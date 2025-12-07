‘देवों के देव महादेव’ की ‘पार्वती’ के घर जन्मी नन्ही परी, छोटे-छोटे पैरों की फोटो शेयर कर बोलीं- ‘हमारी पूरी दुनिया...’

Sonarika Bhadoria Welcome Baby Girl: टीवी सीरियल ‘देवों के देव महादेव’ में ‘पार्वती’ का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान बनाने वाली सोनारिका भदौरिया की जिंदगी में एक नया और खूबसूरत चैप्टर शुरू हो चुका है. सोनारिका और उनके पति विकास पराशर माता-पिता बन गए हैं. 5 दिसंबर 2025 को उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ है. इस खुशखबरी को सोनारिका ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद फैंस और टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें दिल खोलकर बधाइयां दीं.

ये पल इस कपल के लिए बेहद खास रहा, जिसका इंतजार वे लंबे समय से कर रहे थे. सोनारिका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक-एंड-व्हाइट फोटो शेयर की, जिसमें वे और उनके पति अपनी नन्ही बेटी के छोटे-छोटे पैरों को पकड़े नजर आ रहे हैं. ये फोटो सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींच रही है. साथ ही सोनारिका ने कैप्शन में लिखा, ‘5.12.2025.. हमारी सबसे प्यारी और सबसे बड़ी खुशकिस्मती.. वो आ गई है और अब पूरी दुनिया हमारी बन गई है’. ये पोस्ट हर किसी को पसंद आ रहा है.

सोनारिका भदौरिया ने दिया बेटी को जन्म

फोटो में उनके कप्शैन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे माता-पिता बनकर कितने खुश हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान भी सोनारिका ने अपने हर खूबसूरत पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. हाल ही में उन्होंने अपना एक प्यारा मैटरनिटी फोटोशूट भी फैंस के साथ शेयर किया था. इस शूट में वे ब्लैक पैंट और टी-शर्ट पहनकर अपने बेबी बंप को खूबसूरती से फ्लॉन्ट करती नजर आईं. शूट में उनके अकेले कई फोटो थे, जबकि कुछ तस्वीरों में विकास भी उनके साथ नजर आए.

सोनारिका भदौरिया की शादी

बता दें, सोनारिका ने फरवरी 2024 में बिजनेसमैन विकास पराशर से शादी की थी. दोनों की शादी काफी चर्चा में रही थी और सोशल मीडिया पर शादी की झलकियां भी खूब वायरल हुई थीं. इस साल सितंबर में इस कपल ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. उस वक्त भी सोनारिका ने खूबसूरत तस्वीरों के जरिए ये खुशखबर सभी को दी थी. दोनों अपनी फैमिली शुरू करने को लेकर लंबे समय से उत्साहित थे और अब बेटी के आने से उनकी जिंदगी में नई रोशनी भर गई है.

सोनारिका भदौरिया का वर्कफ्रंट

सोनारिका ने 2011 में टीवी शो ‘तुम देना साथ मेरा’ से अपना अभिनय सफर शुरू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान ‘देवों के देव महादेव’ में ‘पार्वती’ की भूमिका से मिली. इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्मों जैसे ‘जादूगाडू’ और ‘ईडो राकम आडो राकम’ में भी काम किया. फिल्में करने के बाद वे ‘पृथ्वी वल्लभ’, ‘दास्तान-ए-मोहब्बत सलीम अनारकली’ और ‘इश्क में मरजावां’ जैसे शोज से फिर टीवी पर लौटीं. शादी के बाद उन्होंने काम से ब्रेक लिया और अब अपनी नई फैमिली के साथ समय बिता रही हैं.