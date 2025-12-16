Advertisement
टीवी'देवों के देव महादेव' की 'पार्वती' ने नन्ही परी को सीने से लगाकर दिए पोज, दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक, कपल ने रखा प्यारा सा स्पेशल नाम

‘देवों के देव महादेव’ की ‘पार्वती’ ने नन्ही परी को सीने से लगाकर दिए पोज, दिखाई अपनी बेटी की पहली झलक, कपल ने रखा प्यारा सा स्पेशल नाम

Sonarika Bhadoria And Vikas Parasher Reveals Daughters Name: टीवी इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया ने हाल ही में एक बेटी को जन्म दिया है. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के नामकरण की तस्वीरें शेयर की हैं और अपनी बेटी का नाम भी बताया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 16, 2025, 07:08 PM IST
सोनारिका भदौरिया ने दिखाई अपनी बेटी की झलक
सोनारिका भदौरिया ने दिखाई अपनी बेटी की झलक

Sonarika Bhadoria And Vikas Parasher Reveals Daughters Name: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सोनारिका भदोरिया हाल ही में मां बनी हैं. 'देवों के देव...महादेव' में पार्वती का यादगार किरदार निभाकर एक्ट्रेस ने घर-घर में एक खास पहचान बनाई थी. सोनारिका ने एक प्यारी सी नन्ही परी को जन्म दिया है, जिसका उन्होंने अपनी जिंदगी में एक एंजेल के तौर पर स्वागत किया है. एक्ट्रेस ने 5 दिसंबर को प्यारी सी परी को जन्म दिया है. इस खबर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने अपने कैप्शन में लिखा था कि 'हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ने इस दुनिया में कदम रख दिया है. अब वो हमारी पूरी दुनिया है.'

11वें दिन हुई नामकरण पूजा 
नन्ही परे की जन्म के 11वें दिन एक्ट्रेस सोनारिका ने पूरे रीति-रिवाज के साथ अपनी बेटी की नामकरण पूजा की. हसीना ने अपने पति विकास पराशर के साथ इस खूबसूरत रस्म की कई तस्वीरें सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की. इन तस्वीरों में कपल अपनी नन्ही परी को गोद में लिए लाड़-दुलार करते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ सोनारिका ने अपनी बेटी का प्यारा और बेहद खूबसूरत ना रखा है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नन्ही परी का रखा प्यारा सा नाम 
कपल ने अपनी लाडली एंजेल का नाम 'विरिका पराशर' रखा है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नाम सोनारिका और उनके पति विकार के नाम के अक्षरों से काफी मिलता-जुलता है. वहीं 'विरिका' नाम के मतलब की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपने फैंस को इस नाम का मतलब भी बताया. एक्ट्रेस ने बताया 'विरिका का मतलब है, वो साहसी है लेकिन फिर भी कोमल है.' इस नाम को एक्ट्रेस के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. 

तस्वीरों को फैंस कर रहे पसंद
नामकरण सेरेमनी की तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. तस्वीरों में सोनारिका और विकास काफी खुश नजर आ रहे हैं. तस्वीरों में कपल अपनी एंजेल को गोद में थामे नजर आ रहे हैं और रस्मों को निभाते नजर आ रहे हैं. कपल हर एक तस्वीर में मजेदार पोज देता नजर आ रहा है. लुक की बात करें तो तस्वीरों में एक्ट्रेस सोनारिका लाल कलर की ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रही है. इसके साथ उन्होंने गजरा लगा रखा है और गोद में बेटी को लिए उसका नन्हा सा हाथ थामे दिख रही हैं. वहीं पति विकास अपनी नन्ही परी के माथे पर किस करते दिख रहे हैं. हालांकि अभी कपल ने अपनी नन्ही परी का चेहरा रिवील नहीं किया है. 

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया.

Devon Ke Dev MahadevSonarika BhadoriaHusband Vikas Parashar

