Famous Tv Actress Kanika Maheshwari: मशहूर टीवी एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी इन दिनों अपने नए शो ‘सहर होने को है’ में नेगेटिव रोल को लेकर काफी चर्चा में हैं. वैसे तो उन्होंने अपने करियर में कई बड़े शोज किए हैं, लेकिन स्टार प्लस के सीरियल ‘दीया और बाती हम’ में ‘मीनाक्षी’ के किरदार ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. कनिका अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के कई ऐसे राज खोले हैं, जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान है.
कनिका ने हाल ही में हॉटरफ्लाई को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उन पर कपड़े पहनने को लेकर काफी रोक-टोक थी. उन्होंने खुलासा करते हुए बताया, ‘बचपन से ही मुझे ये बात बोली गई कि अरे अंदर ब्लैक कलर नहीं पहन सकती हो. रेड कलर नहीं पहन सकती, क्योंकि वो बाहर दिखेगा और लोग क्या सोचेंगे. कपड़ों के अंदर किस कलर के अंडरगार्मेंट्स पहनते हैं, वो भी लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता था. अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहनी है तो रेड कलर की ब्रा नहीं पहन सकते, क्योंकि फिर लोग आपको गलत नजर से देखते हैं’.
एक्ट्रेस कनिका ने हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि समाज के दबाव में आकर उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी, जिसका उन्हें आज भी मलाल है. कनिका के मुताबिक, उन्होंने सिर्फ ‘लोग क्या कहेंगे’ इस डर से जल्दबाजी में शादी का फैसला लिया था. शादी के बाद भी समाज का ये प्रेशर कम नहीं हुआ. इसके बाद वे इस चिंता में जीने लगीं कि ‘अगर शादी के कई साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो लोग तरह-तरह की बातें बनाएंगे’, जिसके बाद उन्होंने एक बच्चा करने का फैसला किया.
कनिका ने साफ-साफ माना कि समाज के इसी डर ने उनकी जिंदगी के सभी बड़े फैसलों को तय किया था. शादी के बाद बच्चे को लेकर कनिका पर परिवार का भी काफी दबाव था. उन्होंने बताया, ‘मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरे सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं और मुझे उनके बीच बड़ा अजीब लगता है. वहीं, मेरी सास का कहना था कि बच्चा होने से पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और लड़ाइयां कम होती हैं’. इन सब बातों और 'लोग क्या कहेंगे' के डर से कनिका ने मां बनने का फैसला किया. आज वे एक बेटे की मां हैं और उसके बहुत करीब हैं.
24 अप्रैल, 1981 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मीं मशहूर टीवी एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी के जन्म के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया. कनिका ने साल 2001 में सीरियल ‘कभी आए ना जुदाई’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी खास पहचान बनाई. उन्होंने ‘कहानी घर घर की’, ‘राजा की आएगी बारात’, ‘विरासत’ और ‘गीत’ जैसे लगभग 20 से 25 सुपरहिट टीवी शोज में काम करके ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई. टीवी के अलावा उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हाथ आजमाया.
साल 2019 में वे ‘बॉस: बाप ऑफ स्पेशल सर्विसेज’ नाम की एक वेब सीरीज में भी नजर आईं. कनिका ने 2012 को बिजनेसमैन अंकुर घई से शादी की थी और साल 2015 में उनके बेटे का जन्म हुआ. साल 2024 के आसपास मीडिया में उनके तलाक की खबरें काफी उड़ने लगी थीं. हालांकि, साल 2026 में खुद कनिका ने इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि वे तलाकशुदा नहीं हैं और आज भी शादीशुदा हैं. उन्होंने बताया कि वे दोनों अपने काम के सिलसिले में अलग-अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन उनका रिश्ता बना हुआ है.