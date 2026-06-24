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शादी कर पछता रहीं मशहूर टीवी एक्ट्रेस... किए चौंकाने वाले खुलासे, कलर अंडरगारमेंट पहनने पर थी रोक; पति-सास ने डाला बच्चे का दबाव

Guess This Famous Tv Actress: आज हम आपको टीवी की उस मशहूर एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने हाल ही में अपने बचपन और पर्सनल लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि कैसे समाज के दबाव में आकर उन्होंने जिंदगी के बड़े फैसले लिए. एक्ट्रेस का यह दर्द भरा इंटरव्यू सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:20 PM IST
शादी कर पछता रहीं मशहूर टीवी एक्ट्रेस... किए चौंकाने वाले खुलासे, कलर अंडरगारमेंट पहनने पर थी रोक; पति-सास ने डाला बच्चे का दबाव
Image Credit: Famous Tv Actress Kanika Maheshwari

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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