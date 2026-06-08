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'लोग सिर्फ गलती देख रहे हैं', फिजिकल हैरेसमेंट विवाद में शिल्पा शिंदे के समर्थन में उतरीं उपासना सिंह, बोलीं- 'उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई'

Upasana Singh on Shilpa Shinde False Harassment Confession: टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने नौ साल पहले प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. इसके बाद एक्ट्रेस ने कबूल किया था कि यह आरोप झूठे थे, जिसके बाद यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 08, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:36 AM IST
'लोग सिर्फ गलती देख रहे हैं', फिजिकल हैरेसमेंट विवाद में शिल्पा शिंदे के समर्थन में उतरीं उपासना सिंह, बोलीं- 'उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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