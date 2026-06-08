'लोग सिर्फ गलती देख रहे हैं', फिजिकल हैरेसमेंट विवाद में शिल्पा शिंदे के समर्थन में उतरीं उपासना सिंह, बोलीं- 'उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई'

Upasana Singh on Shilpa Shinde False Harassment Confession: टीवी इंडस्ट्री में इन दिनों एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का नाम काफी सुर्खियों में बना हुआ है. एक्ट्रेस ने पिछले हफ्ते भारती सिंह के पॉडकास्ट में बताया था कि उन्होंने नौ साल पहले 'भाभीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर जो सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, वह झूठा था. उनके इस बयान ने टीवी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था. हिना खान समेत कई सितारों ने शिल्पा की आलोचना की. यहां तक कि FWICE और AICWA के अधिकारियों ने भी शिल्पा के इस खुलासे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. अब एक्ट्रेस और CINTAA की महासचिव उपासना सिंह ने शिल्पा शिंदे का समर्थन करते हुए उनका पक्ष रखने की कोशिश की है.
उपासना सिंह ने शिल्पा शिंदे के साथ 'मायका' और 'बेटियां अपनी या पराया धन' जैसे शोज में काम किया था. अब उन्होंने इस विवाद के बारे में 'स्क्रीन' से बात करते हुए शिल्पा को एक नेकदिल इंसान बताया, जो अक्सर सेट पर टेक्नीशियनों का साथ देती थीं और मुश्किल वक्त में अपने साथियों की मदद करती थीं.
उपासना सिंह ने कहा, 'मैं शिल्पा शिंदे को बहुत अच्छी तरह जानती हूं. हमने तीन शोज में साथ काम किया है. हर इंसान एक जैसा नहीं होता. मैंने उनके बारे में बहुत नकारात्मक बातें सुनी हैं. अगर मैं उनके किए को सही ठहराऊं, तो यह गलत होगा. उन्होंने गलती की, उसे महसूस किया और माफी भी मांगी. यह बात उनके दिल पर बोझ बनी हुई थी. अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास न होता, तो वे ऐसा कहती ही नहीं.'
उपासना ने आगे बताया, 'शिल्पा का एक पहलू, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वह यह है कि वह एक बहुत अच्छी महिला हैं. मुझे नहीं पता कि लोग मेरी इस बात पर क्या कहेंगे, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसा बोल रही हूं. सेट पर अगर किसी स्पॉटबॉय, लाइटमैन या मेकअप मैन को कोई परेशानी होती थी, तो शिल्पा शिंदे ने उनका साथ दिया है. जो कोई भी उनके पास जाकर कहता था कि उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो शिल्पा उसकी मदद करती थीं. उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की है और वह बहुत दयालु हैं.'
उपासना सिंह ने आगे कहा, 'किसी भी विवाद को समझने के लिए उस समय की परिस्थितियों को भी देखना चाहिए.' उनके अनुसार, मनोरंजन उद्योग में कलाकारों पर लगातार काम का दबाव रहता है. कई बार मानसिक तनाव, पेशेवर असहमति और व्यक्तिगत परेशानियां लोगों को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती हैं, जिन पर बाद में पछतावा होता है.
उपासना सिंह ने संकेत दिया कि उस समय शिल्पा किसी प्रकार की निराशा और तनाव से गुजर रही होंगी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी तरह से गलत आरोपों को सही नहीं ठहरा रही हैं.
उपासना सिंह ने उन हालातों पर गौर करने को कहा, जिनकी वजह से एक्ट्रेस को ये आरोप लगाने पड़े. उन्होंने कहा, 'हमारी इंडस्ट्री में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं, जब दो लोग आपस में झगड़ते हैं. उस पल में, गुस्से और हताशा में लोग अपनी हद पार कर जाते हैं और ऐसी बातें कह देते हैं, जिनका वास्तव में वे मतलब नहीं होता. कभी-कभी हालात भी ऐसे होते हैं. ऐसे में शिल्पा के उस समय के हालात को देखिए.'
उन्होंने आगे कहा, 'लोग जो कह रहे हैं, वह भी सही है, लेकिन वे एक्टर की परेशानी नहीं देख पा रहे हैं. हम सेट पर 12-14 घंटे काम करते हैं. हम बहुत सारा मेकअप और कॉस्ट्यूम पहनते हैं. कभी-कभी 12 घंटे काम करने के बाद भी हमसे एक और शॉट के लिए इंतजार करने को कहा जाता है. कभी-कभी हमें पूरी नींद नहीं मिल पाती. कभी-कभी हम बहुत गर्मी में शूटिंग करते हैं.'