/‘मेरे साथ जो हुआ...’ फिजिकल हैरेसमेंट विवाद के बीच शिल्पा शिंदे का नया VIDEO वायरल, हिना खान पर अब क्या बोलीं?

Shilpa Shinde New Viral Video: मशहूर टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अपने एक बयान की वजह से काफी मुश्किलों में पड़ गई हैं. उनके इस खुलासे के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार, जिनमें हिना खान भी शामिल हैं, उनके विरोध में उतर आए हैं. सभी का मानना है कि शिल्पा ने जो कहा, फिजिकल हैरेसमेंट का आरोप पूरी तरह गलत था. सोशल मीडिया पर आम जनता भी शिल्पा से काफी नाराज नजर आ रही है. लोग उन्हें लगातार खरी-खोटी सुना रहे हैं. इस विवादित बयान के सामने आने के बाद से शिल्पा शिंदे को इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.
‘भाबीजजी घर पर हैं’ निर्माता संजय कोहली पर लगे फिजिकल हैरेसमेंट के मामले में शिल्पा शिंदे के एक बयान ने तहलका मचा दिया है. उनके इस खुलासे के बाद से लोग सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं. अब इस मामले में ‘ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन’ (एआईसीडब्ल्यूए) ने भी एंट्री ले ली है. एसोसिएशन ने शिल्पा के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की है. चारों तरफ से घिरने और बढ़ते विवाद को देखते हुए अब खुद एक्ट्रेस ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है.
सोशल मीडिया पर लगातार हो रही ट्रोलिंग के बीच ‘भाबीजजी घर पर हैं’ एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो शेयर किया है. इस रील के जरिए उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है, जो उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर फालतू की बातें बना रहे हैं. वीडियो में शिल्पा शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले लोगों को एफआईआर में लिखा सच देखना चाहिए. बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में गलत बातें नहीं बनानी चाहिए. उन्होंने लोगों से बिना सोचे-समझे किसी को भी गलत न ठहराने की अपील की है.
शिल्पा शिंदे ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि आज हर कोई सिर्फ संजय कोहली और उनके परिवार के नुकसान की बात कर रहा है. कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि उनके खुद के साथ क्या गलत हुआ था. शिल्पा ने साफ किया कि उन्होंने अपनी शिकायत में साफ-साफ लिखवाया था कि उनके साथ जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई थी. दुर्भाग्य से लोग इस गंभीर मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं. उनका दर्द ये कि मुख्य मामले को छोड़कर लोग दूसरी बातों को हवा दे रहे हैं. उनका ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.
शिल्पा शिंदे ने अपनी बात को साफ करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में सारी बात खुलकर बताई थी. उन्होंने साफ-साफ लिखा था कि किस तरह उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई थी. एक्ट्रेस का कहना है कि ऐसे गंभीर मामलों को कोई भी मजाक में न उड़ाए. आज के समय में लोग बिना सच जाने ही उन्हें गलत ठहराने के पीछे पड़े हुए हैं. वो चाहती हैं कि लोग सच को समझें और बिना वजह किसी पर उंगली न उठाएं. ऐसी घटनाओं पर समाज को भी थोड़ा गंभीर होना चाहिए. न की उसको लेकर खुद न्यूज बना जाना चाहिए.
‘भाबीजजी घर पर हैं’ एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का नया वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. लोग लगातार उनके बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच कुछ कलाकारों और संगठनों ने पूरे मामले की सही तरीके से जांच करने की मांग की है. 'ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने भी इस पूरे मुद्दे को काफी गंभीर माना है. दूसरी तरफ, एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर शिल्पा के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है. उन्होंने शिल्पा की इस हरकत को बेहद बेकार बताते हुए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया है.