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‘मेरे साथ जो हुआ...’ फिजिकल हैरेसमेंट विवाद के बीच शिल्पा शिंदे का नया VIDEO वायरल, हिना खान पर अब क्या बोलीं?

Shilpa Shinde New Viral Video: शिल्पा शिंदे ने सालों पुराने फिजिकल हैरेसमेंट मामले पर खुलकर बात की, तो पूरी इंडस्ट्री उनके खिलाफ खड़ी हो गई. हिना खान ने भी उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. अब इस भयंकर ट्रोलिंग के बीच शिल्पा ने एक नया वीडियो जारी कर दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. आखिर अपने नए वीडियो में शिल्पा शिंदे क्या बोलीं?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 07, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:18 AM IST
‘मेरे साथ जो हुआ...’ फिजिकल हैरेसमेंट विवाद के बीच शिल्पा शिंदे का नया VIDEO वायरल, हिना खान पर अब क्या बोलीं?
Image Credit: Shilpa Shinde New Viral Video

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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