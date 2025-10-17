‘नाम याद रखना...’ CID 2 छोड़ने के बाद मुश्किल दौर से गुजर रहे पार्थ समथान! क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर बोले- ‘कहानी खत्म...’

Parth Samthaan CID 2: फेमस टीवी एक्टर पार्थ समथान, जिन्हें 'कसौटी जिंदगी की 2' और 'कैसी ये यारियां' जैसे शोज से घर-घर में पहचान मिली, इन दिनों वे छोटे पर्दे से दूर हैं. आखिरी बार उनको टीवी के सबसे फेमस और देखे जाने वाले शो CID 2 में देखा गया था. इसी बीच अब पार्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात कही. उनके इस पोस्ट ने फैसं का ध्यान खींचा.

सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं. पार्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, 'मैं पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूं. हां, ये वही फेज है जब इंसान बहुत नीचे महसूस करता है, कुछ करने का मन नहीं करता. लेकिन ये अंत नहीं है! नाम याद रखना!'. उनके इस छोटे से मैसेज ने फैंस के दिलों को छू लिया. सबको लगा कि पार्थ इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं. उनकी इस ईमानदारी और सादगी ने फैंस को और भी इमोशनल कर दिया.

पार्थ ने किया क्रिप्टिक पोस्ट

उन्होंने आगे लिखा, 'अभी कहानी खत्म नहीं हुई. मैं जल्द लौटूंगा'. सोशल मीडिया पर उनके सपोर्ट में कई कमेंट आने लगे. किसी ने लिखा, 'आप फाइटर हैं पार्थ, हम आपके बड़े कमबैक का इंतजार करेंगे'. पार्थ के चाहने वालों ने उन्हें हिम्मत दी और कहा कि वो जल्द ही स्क्रीन पर वापसी करें. ऐसे प्यार और सपोर्ट ने दिखा दिया कि लोग उन्हें कितना मिस कर रहे हैं. पार्थ ने कुछ वक्त पहले हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया था कि उन्होंने टीवी से दूरी खुद चुनी थी. वो फिल्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते थे.

CID 2 में कुछ ही एसिपोड्स तक था रोल

पार्थ ने कहा था, 'हां, टीवी से दूर रहना मेरा फैसला था. मैंने सोचा अब कुछ नया करना चाहिए. शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी, लेकिन मैं वो रिस्क लेना चाहता था. उनके इस फैसले में उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोच साफ झलकती है. पार्थ ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत संजय दत्त और रवीना टंडन के साथ फिल्म 'घुड़चढ़ी' से की थी. इसके बाद वो CID 2 में एसीपी आयुष्मान के रोल में दिखे. ये रोल पहले कुछ एपिसोड के लिए था, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया कि मेकर्स ने इसे बढ़ा दिया.

वापसी का इंतजार कर रहे फैंस

आखिरकार उनका किरदार पूरा होने पर शो में एसीपी प्रद्युमन की वापसी दिखाई गई और पार्थ ने शो से विदाई ली. भले ही पार्थ इस वक्त स्क्रीन से दूर हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उनके स्क्रीन पर लौटने का वेट कर रहे हैं. 'कैसी ये यारियां', 'कसौटी जिंदगी की 2' और CID 2 जैसे शोज से पार्थ ने अपनी खास पहचान बनाई है. उनकी एक्टिंग, लुक्स और नेचुरल चार्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है. सबको उम्मीद है कि पार्थ जल्द ही फिर से किसी नए प्रोजेक्ट के साथ धमाकेदार वापसी करेंगे.