शो के दौरान आपस में भिड़े कृष्णा-कीकू, देखते रह गए मेकर्स, क्रू मेबंर्स में पसरा सन्नाटा, वायरल हो रहा VIDEO

The Great Indian Kapil Show: कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने नए सीजन के साथ एक बार नेटफ्लिक्स पर सबको हंसाता नजर आ रहा है. शो में एक बार फिर कई पुराने चेहरे साथ में कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं, जिनमें कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी शामिल हैं, जो कई सालों से इस शो का हिस्सा बने हुए हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसको देखने के बाद यूजर्स और शो के फैंस काफी हैरान और परेशान हैं.

वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि शो के सेट पर कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा के बीच बहस हो गई. हालांकि, इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता. वीडियो की शुरुआत में कीकू कहते है, 'टाइमपास कर रहा हूं?'. इस पर कृष्णा नाराज होकर जवाब देते हैं, 'तो फिर ठीक है, आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. मैं यहां से चला जाता हूं'. इसके बाद कीकू कहते हैं, 'बात ये है कि जब मुझे बुलाया गया है तो मैं अपना हिस्सा पहले खत्म कर लूं'.

कृष्णा-कीकू के बीच हुआ झगड़ा?

इसके बाद कृष्णा कहते हैं, 'मैं आपको प्यार और इज्जत करता हूं, मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहता'. वीडियो के आखिर में कीकू कहते हैं, 'बात ऊंची आवाज की नहीं है, आप इसे गलत तरीके से ले रहे हैं'. इस बीच सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स दोनों को शांत कराने की कोशिश करते हैं. हालांकि, कपिल शर्मा इस दौरान वहां दिखाई नहीं देते. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, किसी को ये मजाक लग रहा है तो किसी को सीरियस.

वीडियो पर आ रहे फैंस के रिएक्शन

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मुझे लगता है ये असली नहीं है. दोनों इतने समय से दोस्त हैं, शायद मजाक या प्रैंक हो'. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'इतने लोग झूठे नहीं हो सकते, ये असली झगड़ा ही लगता है'. कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर वीडियो नकली है तो ठीक है, लेकिन अगर सच में दोनों के बीच मनमुटाव हुआ है तो ये काफी दुख की बात है. अब तक न तो कृष्णा अभिषेक और न ही कीकू शारदा ने इस पूरे मामले पर कोई बयान दिया है.

गेस्ट बनकर आएंगे ये बिजनेसमैन

ऐसे में फैंस और कंफ्यूज हो गए हैं कि वीडियो सच है या सिर्फ मजाक. वहीं, शो के अगले एपिसोड को लेकर भी चर्चा हो रही है. इस बार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बतौर गेस्ट नजर आने वाले हैं, जिनमें मामा अर्थ की को-फाउंडर गजल अलघ, ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल, पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा और उद्यमी गुप्ता अपनी पत्नी पिया के साथ शामिल होंगे.