Bigg Boss 19 Finale: कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर, कब और कहां देख सकते हैं फिनाले, चमचमाती ट्रॉफी के साथ कितनी मिलेगी प्राइज मनी?

Bigg Boss 19 Finale: 24 अगस्त, 2025 को शुरू हुए सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. शो के फिनाले में सिर्फ 39 घंटे बाकी हैं. अब सवाल ये है कि घर में मौजूद टॉप 5 फाइनिलिस्ट में से कौन होगा शो का विनर, इसको कब और कहां देख सकते हैं, शो की ट्रॉफी के साथ विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी? चलिए बताते हैं.

Dec 06, 2025, 08:28 AM IST
कौन होगा ‘बिग बॉस 19’ का विनर, कब और कहां देख सकते हैं फिनाले
Bigg Boss 19 Finale Update: ‘बिग बॉस 19’ की शुरुआत 24 अगस्त, 2025 को हुई थी. इस सीजन की थीम ‘घरवालों की सरकार’ रखी गई थी, जिसमें घरवालों को खुद अपने और घर के नियम-कानून के फैसले लेने थे. शो की शुरुआत में टोटल 16 कंटेस्टेंट्स घर में आए थे और सभी ने अपने तरीके से गेम को समझने और खेलने की कोशिश की. सीजन की शुरुआत से ही दर्शकों में उत्साह था. हर साल की तरह इस साल भी शो में भरपूर लड़ाई-झगड़ा, गाली-गलौच और भारी-भरकम टास्ट देखने को मिले. 

इस सीजन में गौरव खन्ना, अश्नूर कौर, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अमाल मलिक, फर्हाना भट्ट, तान्या मित्तल, बेसिर अली, नीलम गिरी, नेहाल चुदासामा, प्रनित मोरे, जीशान कादीरी, अभिषेक बाजाज, मृदुल तिवारी, कुणिक्का सदानंद और शफाक नाज जैसे अलग-अलग बैकग्राउंड वाले चेहरे नजर आए थे. ये सभी घर में रहते हुए कभी दोस्ती, कभी झगड़ों और कभी गेम की चालों में नजर आए. हर हफ्ते टास्क और वोटिंग ने माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बनाया. धीरे-धीरे कई सदस्य शो से बाहर हो गए. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

फिनाले में बाकी हैं बस 39 घंटे

धीरे-धीरे होते एलिमिनेशन के साथ गेम अपने फाइनल की ओर बढ़ने लगा, जिसमें अब सिर्फ 39 घंटे ही बाकी हैं. 100 से ज्यादा दिन घर में गुजारने के बाद टॉप 5 फाइनिलिस्ट में फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और प्रनित मोरे के बीच शो के विनर बनने की जंग जारी है. ऐसे में हर किसी के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं जैसे घर में मौजूद टॉप 5 फाइनिलिस्ट में से कौन होगा शो का विनर, इसको कब और कहां देख सकते हैं, शो की ट्रॉफी के साथ विनर को कितनी प्राइज मनी मिलेगी? चलिए बताते हैं.  

अभी तक नहीं उतरी हाथ की मेहंदी और काम पर लौटीं सामंथा, 5 दिन पहले ही डायरेक्टर राज निदिमोरू संग की गुपचुप शादी

कब और कहां देख सकते हैं फिनाले? 

‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फाइनल 7 दिसंबर, 2025 को होने जा रहा है. जियोहॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग रात 9 बजे शुरू होगी, जबकि कलर्स टीवी पर ये 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा. फाइनल वीकेंड से पहले ही वोटिंग लाइन्स खोल दी गई थीं. शो का 24 घंटे वाला लाइव चैनल वोटिंग शुरू होने से पहले बंद कर दिया गया, ताकि दर्शक पूरी तरह मैक्सिमम वोटिंग पर ध्यान दे सकें. हर साल की तरह इस बार भी फिनाले और शो के विनर को लेकर लोगों में खास एक्साइटमेट देखने को मिल रही है. 

कैसे करें कंटेस्टेंट्स को वोट? 

अगर कोई अपने पसंदीदा फाइनलिस्ट को वोट देना चाहता है तो प्रोसेस बहुत आसान रखा गया है. सबसे पहले जियोहॉटस्टार ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, उम्र और डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. इसके बाद ऐप में ‘बिग बॉस 19’ का पेज खोलकर वोट सेक्शन में जाना है. वहां टॉप 5 फाइनलिस्ट की तस्वीरें दिखाई देती हैं. किसी भी कंटेस्टेंट को चुनकर उस पर क्लिक करते ही वोट दर्ज हो जाता है. एक यूजर को 99 तक वोट देने का मौका मिलता है.

ट्रॉफी के साथ कितनी मिलेगी प्राइज मनी?

7 दिसंबर की सुबह 10 बजे वोटिंग लाइन्स बंद हो जाएंगी. इसके बाद फिनाले के दौरान जब टॉप 2 कंटेस्टेंट्स का नाम ऐलान किया जाएगा, तो लाइव वोटिंग की एक छोटी विंडो खुलती है जो आमतौर पर 10 से 15 मिनट की होती है. इसी दौरान तय होता है कि आखिर ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा. विजेता को शो की खूबसूरत ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए की प्राइज मनी भी मिलेगी. अब दर्शक बस फिनाले का इंतजार कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि सीजन 19 का असली चैंपियन कौन बनता है.

