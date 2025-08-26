10 दिन बाद OTT पर मचेगा धमाल, आने वाली है एक जबरदस्त धांसू फिल्म, मोस्ट वांटेड ‘काल भोजराज’ को पकड़ने निकले ‘इंस्पेक्टर जेंडे’

2025 Biggest Upcoming Comedy Film: 10 दिन बाद नेटफ्लिक्स पर एक बेहद ही धांसू और दमदार फिल्म स्ट्रीम होने जा रही हैं, जिसका धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी पर जारी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बेसब्री से इसकी स्ट्रीमिंग का इंतजार करने लगेंगे.
2025 Biggest Upcoming Comedy Film: अगर ओटीटी लवर हैं और कुछ नया देखने की तलाश में तो नेटफ्लिक्स पर 10 दिन बाद एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है 'इंस्पेक्टर जेंडे'. सोमवार को इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया है, जिसने आते ही धमाल मचा दिया. ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म में मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ नजर आने वाले हैं. ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है.
इसे चिन्मय मंडलेकर ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि निर्माता जय शेवक रमानी और ओम राउत हैं. ये फिल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जो रोमांच, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर है. फिल्म में मनोज बाजपेयी एक तेज-तर्रार पुलिस अफसर ‘जेंडे’ का किरदार निभा रहे हैं. उनका सामना जिम सर्भ से होता है, जो फिल्म में 'कार्ल भोजराज' बने हैं. ये किरदार सीरियल किलर 'चार्ल्स शोभराज' से इंस्पायर बताया जा रहा है. दोनों के बीच चालाकी और दिमागी खेल देखने को मिलेगा.
5 सिंतबर को स्ट्रीम होगी फिल्म
कार्ल भोजराज का अंदाज मजेदार होने के साथ-साथ थोड़ा मिस्ट्री से भरा भी है, जो पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देता है. इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं. सचिन खेड़ेकर और भालचंद्र कदम जैसे अनुभवी अभिनेताओं के साथ हरिश दूधाडे, ओंकार राउत, भारत सावले और नितिन भजन जेंडे की टीम का हिस्सा बने हैं. वहीं, गिरीजा ओक और वैभव मांगले अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. टीम की दोस्ती, मजाक और बातचीत कहानी को धमाकेदार बनाती है.
फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस
फिल्म की कहानी कई शहरों से होकर गुजरती है और आखिरकार गोवा में जाकर खत्म होती है. यहां जेंडे और उनकी टीम अपनी चालाकी और एकजुटता से कार्ल को पकड़ने में सफल होती है. पीछा और पकड़ने का ये खेल हर कदम पर दर्शकों को उत्साहित करता है. फिल्म में थ्रिल, मजेदार कॉमेडी और एडवेंचर्स घटनाएं एक साथ देखने को मिलेंगी, जिससे ये एक्सपीरियंस और भी शानदार बन जाता है. ट्रेलर देखने के बाद अब फैंस इसकी स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
