10 दिन बाद OTT पर मचेगा धमाल, आने वाली है एक जबरदस्त धांसू फिल्म, मोस्ट वांटेड ‘काल भोजराज’ को पकड़ने निकले ‘इंस्पेक्टर जेंडे’
Advertisement
trendingNow12896779
Hindi Newsटीवी

10 दिन बाद OTT पर मचेगा धमाल, आने वाली है एक जबरदस्त धांसू फिल्म, मोस्ट वांटेड ‘काल भोजराज’ को पकड़ने निकले ‘इंस्पेक्टर जेंडे’

2025 Biggest Upcoming Comedy Film: 10 दिन बाद नेटफ्लिक्स पर एक बेहद ही धांसू और दमदार फिल्म स्ट्रीम होने जा रही हैं, जिसका धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी पर जारी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बेसब्री से इसकी स्ट्रीमिंग का इंतजार करने लगेंगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 दिन बाद OTT पर मचेगा धमाल, आने वाली है एक जबरदस्त धांसू फिल्म
10 दिन बाद OTT पर मचेगा धमाल, आने वाली है एक जबरदस्त धांसू फिल्म

2025 Biggest Upcoming Comedy Film: अगर ओटीटी लवर हैं और कुछ नया देखने की तलाश में तो नेटफ्लिक्स पर 10 दिन बाद एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है 'इंस्पेक्टर जेंडे'. सोमवार को इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी किया गया है, जिसने आते ही धमाल मचा दिया. ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म में मनोज बाजपेयी और जिम सर्भ नजर आने वाले हैं. ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जा रही है. 

इसे चिन्मय मंडलेकर ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि निर्माता जय शेवक रमानी और ओम राउत हैं. ये फिल्म 5 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी, जो रोमांच, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर है. फिल्म में मनोज बाजपेयी एक तेज-तर्रार पुलिस अफसर ‘जेंडे’ का किरदार निभा रहे हैं. उनका सामना जिम सर्भ से होता है, जो फिल्म में 'कार्ल भोजराज' बने हैं. ये किरदार सीरियल किलर 'चार्ल्स शोभराज' से इंस्पायर बताया जा रहा है. दोनों के बीच चालाकी और दिमागी खेल देखने को मिलेगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

Add Zee News as a Preferred Source

5 सिंतबर को स्ट्रीम होगी फिल्म 

कार्ल भोजराज का अंदाज मजेदार होने के साथ-साथ थोड़ा मिस्ट्री से भरा भी है, जो पूरी कहानी को और दिलचस्प बना देता है. इस फिल्म में कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हैं. सचिन खेड़ेकर और भालचंद्र कदम जैसे अनुभवी अभिनेताओं के साथ हरिश दूधाडे, ओंकार राउत, भारत सावले और नितिन भजन जेंडे की टीम का हिस्सा बने हैं. वहीं, गिरीजा ओक और वैभव मांगले अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. टीम की दोस्ती, मजाक और बातचीत कहानी को धमाकेदार बनाती है. 

24 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसने तोड़ा 'हम आपके हैं कौन' का रिकॉर्ड, जिसके चक्कर में अधूरी रह गई थी धर्मेंद्र-दिलीप कुमार की फिल्म

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं फैंस 

फिल्म की कहानी कई शहरों से होकर गुजरती है और आखिरकार गोवा में जाकर खत्म होती है. यहां जेंडे और उनकी टीम अपनी चालाकी और एकजुटता से कार्ल को पकड़ने में सफल होती है. पीछा और पकड़ने का ये खेल हर कदम पर दर्शकों को उत्साहित करता है. फिल्म में थ्रिल, मजेदार कॉमेडी और एडवेंचर्स घटनाएं एक साथ देखने को मिलेंगी, जिससे ये एक्सपीरियंस और भी शानदार बन जाता है. ट्रेलर देखने के बाद अब फैंस इसकी स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Inspector ZendeManoj BajpayeeJim Sarbh

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;