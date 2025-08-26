परिवार संग बप्पा को लेने पहुंचे भारती, हर्ष और अंकिता लोखंडे, ऋत्विक ने घर पर ही बनाई विघ्नहर्ता की मूर्ति
Advertisement
trendingNow12897906
Hindi Newsटीवी

परिवार संग बप्पा को लेने पहुंचे भारती, हर्ष और अंकिता लोखंडे, ऋत्विक ने घर पर ही बनाई विघ्नहर्ता की मूर्ति

Ganesh Chaturthi पर टीवी के स्टार्स भी बप्पा का वेलकम करने को तैयार है. भारती सिंह और अंकिता लोखंडे बप्पा को लेने पहुंचे तो वहीं ऋत्विक ने घर पर ही बप्पा की मूर्ति बनाई. 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारती, ऋत्विक और अंकिता लोखंडे
भारती, ऋत्विक और अंकिता लोखंडे

Ganpati Bappa Morya: हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी की धूम है. 27 अगस्त से शुरू हो रहे इस गणेशोत्सव के लिए आम हो या फिर खास हर कोई बप्पा को घर लाने के लिए एक्साइटेड हैं. हमेशा की तरह इस बार कई सेलेब्स भी बप्पा को घर लेकर आए. तो चलिए आपको दिखाते है भारती सिंह और अंकिता लोखंडे का वीडियो जिसमें वो बप्पा को घर ले जाती नजर आ रही हैं.

बेटे से करवाया पूजन
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपने बेटे गोला के साथ बप्पा को घर ले जाने पहुंचे. इन दोनों ने बप्पा का पूजन किया और बेटे गोला से भी बप्पा को रोली और टीका लगवाया. इस क्यूट से परिवार का ये वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ये तीनों विघ्नहर्ता की भक्ति में डूबे नजर आए. इस दौरान भारती लाइट पर्पल कलर का सूट पहने नजर आईं तो वहीं गोला पीले रंग का कुर्ता और हर्ष भी लाइट कलर का कुर्ता पहने नजर आए. इस दौरान भारती ने भगवान गणेश का जयकारा भी लगवाया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

Add Zee News as a Preferred Source

 

मां संग पहुंचीं अंकिता लोखंडे

अंकिता लोखंडे भी बप्पा को लेने पहुंचीं. एक्ट्रेस ऑरेंज कलर के सूट में नजर आईं. वहीं उनकी मां पिंक कलर की साड़ी पहने दिखीं. इस मौके पर दोनों बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए. अंकिता ने बप्पा का पहले पूजन किया और फिर लाल कपड़े से बप्पा का चेहरा ढककर उन्हें धूमधाम से घर ले गईं.

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के 'जेठालाल' 1 एपिसोड के लेते लाखों, सलमान खान की फिल्म से किया बॉलीवुड में डेब्यू 

ऋत्विक ने खुद बनाई गणपति मूर्ति

टीवी के मशहूर एक्टर ऋत्विक हर साल बप्पा की मूर्ति खुद से ही बनाते हैं. इस बार भी ऋत्विक ने बप्पा की मूर्ति खुद से बनाई. जिसका वीडियो एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे है और उनकी कला की तारीफ भी कर रहे हैं.इस मूर्ति में बप्पा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे है. इस मूर्ति का वीडियो शेयर कर एक्टर ने लिखा- 'बप्पा ऑलमोस्ट तैयार हैं. बप्पा रक्षा करना.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025Bharti SinghAnkita Lokhande

Trending news

'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
F 35 warship
'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किसे कहा गेमचेंजर
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
Ajit Doval
अजीत डोभाल के सामने फेल हुई 'जासूस रानी' की चाल, सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
;