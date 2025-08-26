परिवार संग बप्पा को लेने पहुंचे भारती, हर्ष और अंकिता लोखंडे, ऋत्विक ने घर पर ही बनाई विघ्नहर्ता की मूर्ति

Ganesh Chaturthi पर टीवी के स्टार्स भी बप्पा का वेलकम करने को तैयार है. भारती सिंह और अंकिता लोखंडे बप्पा को लेने पहुंचे तो वहीं ऋत्विक ने घर पर ही बप्पा की मूर्ति बनाई.
Ganpati Bappa Morya: हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी की धूम है. 27 अगस्त से शुरू हो रहे इस गणेशोत्सव के लिए आम हो या फिर खास हर कोई बप्पा को घर लाने के लिए एक्साइटेड हैं. हमेशा की तरह इस बार कई सेलेब्स भी बप्पा को घर लेकर आए. तो चलिए आपको दिखाते है भारती सिंह और अंकिता लोखंडे का वीडियो जिसमें वो बप्पा को घर ले जाती नजर आ रही हैं.
बेटे से करवाया पूजन
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया अपने बेटे गोला के साथ बप्पा को घर ले जाने पहुंचे. इन दोनों ने बप्पा का पूजन किया और बेटे गोला से भी बप्पा को रोली और टीका लगवाया. इस क्यूट से परिवार का ये वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ये तीनों विघ्नहर्ता की भक्ति में डूबे नजर आए. इस दौरान भारती लाइट पर्पल कलर का सूट पहने नजर आईं तो वहीं गोला पीले रंग का कुर्ता और हर्ष भी लाइट कलर का कुर्ता पहने नजर आए. इस दौरान भारती ने भगवान गणेश का जयकारा भी लगवाया.
मां संग पहुंचीं अंकिता लोखंडे
अंकिता लोखंडे भी बप्पा को लेने पहुंचीं. एक्ट्रेस ऑरेंज कलर के सूट में नजर आईं. वहीं उनकी मां पिंक कलर की साड़ी पहने दिखीं. इस मौके पर दोनों बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए. अंकिता ने बप्पा का पहले पूजन किया और फिर लाल कपड़े से बप्पा का चेहरा ढककर उन्हें धूमधाम से घर ले गईं.
ऋत्विक ने खुद बनाई गणपति मूर्ति
टीवी के मशहूर एक्टर ऋत्विक हर साल बप्पा की मूर्ति खुद से ही बनाते हैं. इस बार भी ऋत्विक ने बप्पा की मूर्ति खुद से बनाई. जिसका वीडियो एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे है और उनकी कला की तारीफ भी कर रहे हैं.इस मूर्ति में बप्पा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे है. इस मूर्ति का वीडियो शेयर कर एक्टर ने लिखा- 'बप्पा ऑलमोस्ट तैयार हैं. बप्पा रक्षा करना.'
