धुरंधर में गोरी मेम के छोटे से रोल को लोगों ने बताया बेवजह, भड़कीं सौम्या टंडन, बोलीं- पुरुषों को थप्पड़ मारती हैं और वो...

'धुरंधर' में 'गोरी मेम' के छोटे से रोल को लोगों ने बताया बेवजह, भड़कीं सौम्या टंडन, बोलीं- पुरुषों को थप्पड़ मारती हैं और वो...

Dhurandhar फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा हुआ है. इस मूवी में रहमान की वाइफ का रोल सौम्या टंडन ने प्ले किया है.ये रोल काफी छोटा है. जिसे लेकर एक यूजर ने सवाल उठाया तो एक्ट्रेस ने सफाई दी.

Dec 10, 2025, 08:51 PM IST
धुरंधर सौम्या टंडन
धुरंधर सौम्या टंडन

Dhurandhar Film Saumya Tandon: 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है. फिल्म के किरदारों को भी पसंद किया जा रहा है.लेकिन, अब इसी फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का रोल प्ले करने वाली सौम्या टंडन या पॉपुलर गोरी मैम के किरदार को लेकर लोग कई सवाल खड़े कर रहे हैं. एक यूजर ने हाल ही में कमेंट किया. उन्होंने कहा कि फिल्म में उनका किरदार बेवजह लगा. जिसे लेकर सौम्या टंडन ने ऐसा जवाब दिया कि वो पलभर में वायरल हो गया.

बेवजह फिल्म में होने पर दी सफाई

सौम्या टंडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर फिल्म और अपने किरदार पर बात करते हुए यूजर को दो टूक जवाब दिया. यूजर ने सौम्या टंडन की फिल्म के स्क्रीनशॉट को शेयर कर लिखा- 'दोनों ही एक्ट्रेसेस पुरुषों को थप्पड़ मारती हैं और वे कोई प्रतिक्रिया भी नहीं देते. इन दोनों महिलाओं ने तो'धुरंधर'भी नहीं देखी होगी,लेकिन हमेशा की तरह महिला कार्ड खेलने के लिए बेकार बातें कर रही है. जिसका फिल्म से कोई लेना-देना नहीं है.'

वह पुरुष प्रधान दुनिया है

यूजर के कमेंट का जवाब देते हुए सौम्या टंडने ने लिखा- 'धुरंधर की कहानी जिस दुनिया में घटित होती है और निर्देशक ने जिस तरह के सामाजिक मानदंडों को दर्शाया है,वह पुरुष प्रधान दुनिया है.फिर भी महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता है. उन्हें पीटा नहीं जाता,वस्तु की तरह नहीं देखा जाता, और न ही उन्हें कई पत्नियों में से एक के रूप में दिखाया जाता है. जबकि उस समाज में ऐसा संभव हो सकता था.'

मुझे खेद है कि...

उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा- 'मुझे खेद है कि इस कहानी में ग्लैमरस तरीके से एक्ट्रेसेस को विदेशी समुद्र तटों पर डांस करते नहीं दिखाया गया. ये बाकी फिल्मों में चलता होगा, लेकिन इसमें नहीं. फिर भी, एक एक्ट्रेस के रूप में,मैं आशा करती हूं कि मुझे भी महिला-केंद्रित कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिले.'

अक्षय संग सौम्या का दमदार केमिस्ट्री

सौम्या टंडन ने फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की पत्नी का रोल निभाया है.जो फिल्म में उन्हें थप्पड़ मारने से भी परहेज नहीं करती हैं. फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा है, और उनके और अक्षय खन्ना के बीच में गजब की रोमांटिक केमिस्ट्री दिखाई गई है. इस फिल्म के जरिए सौम्या ने 5 साल बाद स्क्रीन पर वापसी की है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या टीवी के बाद उन्हें फिल्मों में भी उतनी सक्सेस मिलेगी. सौम्या इस फिल्म से पहले 'भाभी जी घर पर हैं'सीरियल में नजर आई थीं. इस शो से ही उन्हें फेम मिला था.

 

Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं.

DhurandharSaumya Tandon

