800 साड़ियां और 150 बॉडीगार्ड वाली तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’, सुनकर घरवालों का खुला रह गया मुंह

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ का हालिया एपिसोड दर्शकों के लिए रोलरकोस्टर की तरह रहा. कभी तगड़े झगड़े तो कभी मजेदार ककॉमेडी और बीच में तान्या मित्तल के रॉयल लाइफस्टाइल सबकुछ एक ही दिन में देखने को मिला. शो में इमोशन्स भी हावी रहे और फैसले भी चौकाने वाले रहे. एपिसोड की शुरुआत ही जोरदार बहस से हुई, जहां जीशान क्वादरी और कुनिक्का सदानंद के बीच टकराव बढ़ गया. कुनिक्का ने गुस्से में चेतावनी दी, 'मैं थप्पड़ भी मार दूंगी'.

जिससे घर का माहौल और गरमा गया. इससे पहले ही घर में रोटियों को लेकर बवाल मच गया था. मृदुल तिवारी ने शिकायत की कि उन्हें रोटियां नहीं मिलीं. इस बात पर बाकी कंटेस्टेंट्स भी कूद पड़े और मामला बढ़ गया. बिग बॉस के घर में खाने की समस्या पहले भी विवाद की वजह बनी है और इस बार भी वही हुआ. इस झगड़े में तान्या मित्तल का नाम भी जुड़ गया और मामला और उलझ गया. वहीं, सीक्रेट रूम से नेहाल चूडासमा सब देख रही थीं.

कुछ ऐसा रहा घर का हालिसा माहौल

उन्होंने तान्या को लेकर काफी कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की. दिन का सबसे मजेदार हिस्सा रहा कमेंट्री चैलेंज. इस टास्क ने पूरे माहौल को कॉमेडी बना दिया. शुरुआत अमाल मलिक और शहबाज बडे़शा ने की. दोनों ने तान्या, अभिषेक और कुनिक्का पर मजाकिया अंदाज में तंज कसे, जिससे घर में हंसी का माहौल बन गया. सीक्रेट रूम से नेहाल भी ये सब देखकर मुस्कुराईं. इसके बाद गौरव और प्रणीत ने मंच संभाला और अमाल, तान्या और नीलम पर तंज कसा.

सीक्रेट रूम से सब देख रहीं नेहाल

उनकी बातें भी नेहाल को काफी पसंद आईं और उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई. फिर मृदुल और प्रणीत ने मिलकर गौरव, अमाल और शहबाज को रोस्ट किया. उसके बाद शहबाज और फर्रखाना की जोड़ी ने कमेंट्री की और उन्होंने गौरव, आवेज, कुनिक्का और जीशान को निशाने पर लिया. ये आगे-पीछे चल रही नोकझोंक दर्शकों और घरवालों दोनों को खूब भाई. जब बिग बॉस ने नेहाल से विनर चुनने को कहा तो उन्होंने टीम शहबाज को चुना.

तान्या को मिली रॉयल ट्रीटमेंट

उन्होंने माना कि दोनों टीम अच्छी रहीं, लेकिन अपनी नजदीकी की वजह से उन्होंने शहबाज की टीम को इम्यूनिटी दे दी. एपिसोड में एक और मजेदार पल तब आया जब तान्या को शाही अंदाज में ट्रीटमेंट मिला. अमाल मलिक, शहबाज बडे़शा और जीशान क्वादरी उनके चारों ओर थे. तान्या हंसते-हंसते बोलीं, 'शहबाज ने मेरी प्लेट लाई, अमाल मुझे खिला रहे हैं और जीशान पानी देंगे'. अमाल ने उन्हें हाथों से खिलाया और जीशान ने पानी पिलाया. यह सीन वाकई एपिसोड के सबसे मजेदार और यादगार पलों में से एक रहा.

तान्या ने खुद को बताया ‘बड़ा साइको’

बाद में तान्या ने नीलम से बातचीत में खुद को ‘बड़ा साइको’ बताते हुए अजीबोगरीब बातें भी शेयर कीं. आखिर में बिग बॉस ने नेहाल से अगला कैप्टन चुनने को कहा. उन्होंने बिना सोचे फर्रखाना का नाम लिया. वहीं अभिषेक बाजाज को उन्होंने 'बकवास' कहकर खारिज कर दिया. घर के कामकाज को लेकर भी बहस हुई. अभिषेक और फर्रखाना कपड़ों को लेकर भिड़ गए, जबकि बसीर और अभिषेक के बीच वॉशरूम की सफाई को लेकर तकरार हुई. इस बीच शहबाज ने तंज कसा, 'ये लोग इतने सुस्त हैं कि मुझे भी नींद आने लगी'.