800 साड़ियां और 150 बॉडीगार्ड वाली तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’, सुनकर घरवालों का खुला रह गया मुंह
Advertisement
trendingNow12934869
Hindi Newsटीवी

800 साड़ियां और 150 बॉडीगार्ड वाली तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’, सुनकर घरवालों का खुला रह गया मुंह

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ के हालिया एपिसोड में झगड़े, हंसी और शाही अंदाज का जबरदस्त मेल देखने को मिला. कुनिक्का-जीशान आपस में भिड़े, तो रोटी पर बवाल खूब मचा. इसके अलावा नेहाल ने तान्या पर जमकर तंज कसे. तान्या को रॉयल ट्रीटमेंट मिला, जबकि नेहाल ने फर्रखाना को कैप्टन चुना गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’
तान्या मित्तल ने खुद को बताया ‘साइको’

Bigg Boss 19 Tanya Mittal: ‘बिग बॉस 19’ का हालिया एपिसोड दर्शकों के लिए रोलरकोस्टर की तरह रहा. कभी तगड़े झगड़े तो कभी मजेदार ककॉमेडी और बीच में तान्या मित्तल के रॉयल लाइफस्टाइल सबकुछ एक ही दिन में देखने को मिला. शो में इमोशन्स भी हावी रहे और फैसले भी चौकाने वाले रहे. एपिसोड की शुरुआत ही जोरदार बहस से हुई, जहां जीशान क्वादरी और कुनिक्का सदानंद के बीच टकराव बढ़ गया. कुनिक्का ने गुस्से में चेतावनी दी, 'मैं थप्पड़ भी मार दूंगी'.

जिससे घर का माहौल और गरमा गया. इससे पहले ही घर में रोटियों को लेकर बवाल मच गया था. मृदुल तिवारी ने शिकायत की कि उन्हें रोटियां नहीं मिलीं. इस बात पर बाकी कंटेस्टेंट्स भी कूद पड़े और मामला बढ़ गया. बिग बॉस के घर में खाने की समस्या पहले भी विवाद की वजह बनी है और इस बार भी वही हुआ. इस झगड़े में तान्या मित्तल का नाम भी जुड़ गया और मामला और उलझ गया. वहीं, सीक्रेट रूम से नेहाल चूडासमा सब देख रही थीं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ ऐसा रहा घर का हालिसा माहौल 

उन्होंने तान्या को लेकर काफी कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की. दिन का सबसे मजेदार हिस्सा रहा कमेंट्री चैलेंज. इस टास्क ने पूरे माहौल को कॉमेडी बना दिया. शुरुआत अमाल मलिक और शहबाज बडे़शा ने की. दोनों ने तान्या, अभिषेक और कुनिक्का पर मजाकिया अंदाज में तंज कसे, जिससे घर में हंसी का माहौल बन गया. सीक्रेट रूम से नेहाल भी ये सब देखकर मुस्कुराईं. इसके बाद गौरव और प्रणीत ने मंच संभाला और अमाल, तान्या और नीलम पर तंज कसा. 

55 साल पुरानी वो 4 घंटे की फिल्म, जिसको फ्लॉप कराने की रची गई साजिश, बनने में लगे थे 6 साल, बेचनी पड़ी थी संपत्ति

सीक्रेट रूम से सब देख रहीं नेहाल

उनकी बातें भी नेहाल को काफी पसंद आईं और उन्होंने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई. फिर मृदुल और प्रणीत ने मिलकर गौरव, अमाल और शहबाज को रोस्ट किया. उसके बाद शहबाज और फर्रखाना की जोड़ी ने कमेंट्री की और उन्होंने गौरव, आवेज, कुनिक्का और जीशान को निशाने पर लिया. ये आगे-पीछे चल रही नोकझोंक दर्शकों और घरवालों दोनों को खूब भाई. जब बिग बॉस ने नेहाल से विनर चुनने को कहा तो उन्होंने टीम शहबाज को चुना. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

तान्या को मिली रॉयल ट्रीटमेंट

उन्होंने माना कि दोनों टीम अच्छी रहीं, लेकिन अपनी नजदीकी की वजह से उन्होंने शहबाज की टीम को इम्यूनिटी दे दी. एपिसोड में एक और मजेदार पल तब आया जब तान्या को शाही अंदाज में ट्रीटमेंट मिला. अमाल मलिक, शहबाज बडे़शा और जीशान क्वादरी उनके चारों ओर थे. तान्या हंसते-हंसते बोलीं, 'शहबाज ने मेरी प्लेट लाई, अमाल मुझे खिला रहे हैं और जीशान पानी देंगे'. अमाल ने उन्हें हाथों से खिलाया और जीशान ने पानी पिलाया. यह सीन वाकई एपिसोड के सबसे मजेदार और यादगार पलों में से एक रहा. 

तान्या ने खुद को बताया ‘बड़ा साइको’ 

बाद में तान्या ने नीलम से बातचीत में खुद को ‘बड़ा साइको’ बताते हुए अजीबोगरीब बातें भी शेयर कीं. आखिर में बिग बॉस ने नेहाल से अगला कैप्टन चुनने को कहा. उन्होंने बिना सोचे फर्रखाना का नाम लिया. वहीं अभिषेक बाजाज को उन्होंने 'बकवास' कहकर खारिज कर दिया. घर के कामकाज को लेकर भी बहस हुई. अभिषेक और फर्रखाना कपड़ों को लेकर भिड़ गए, जबकि बसीर और अभिषेक के बीच वॉशरूम की सफाई को लेकर तकरार हुई. इस बीच शहबाज ने तंज कसा, 'ये लोग इतने सुस्त हैं कि मुझे भी नींद आने लगी'. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Tanya Mittal

Trending news

J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
Leh
सोनम वांगचुक के नेतृत्‍व में लद्दाख को पूर्ण राज्‍य का दर्जा देने की मांग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
;