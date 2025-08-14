चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान: लीप ले रहा सबसे बड़ा ऐतिहासिक शो, प्रोमो ने जीता फैंस का दिल

Chakravarti Samrat Prithviraj Chauhan: पॉपुलर टीवी शो ‘चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज अब एक नया मोड़ लेने वाला है. इस शो में अब आप देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान बच्चे से बड़े हो गए हैं और एक निडर राजा बन चुके हैं. जो हर तरह की मुश्किल का सामना करने को रेडी है. उनकी बहादुरी के अलावा शो में उनकी कहानी एक और मोड़ लेगी और वो है उनकी संयोगिता संग प्रेम कहानी की शुरुआत.जिसकी पहली झलक सामने आ गई है.

नए सफर की हो रही शुरुआत

इस शो में पृथ्वीराज चौहान के रोल में समर्थ्य गुप्ता और संयोगिता के किरदार में प्रियांशी यादव नजर आएंगी. इस शो के लीप के बारे में बात करते हुए समर्थ्य गुप्ता ने कहा- 'हमने हमेशा पृथ्वीराज की बहादुर योद्धा वाली कहानियां सुनी हैं, लेकिन दुनिया उन्हें उनकी मशहूर प्रेम कहानी के लिए भी जानती है. यह कोई साधारण रोमांस नहीं, बल्कि बदले से प्यार तक का एक सफर है.'

नए चेहरे आएंगे नजर

वहीं, प्रियांशी यादव ने शो के लीप पर कहा- 'राजकुमारी संयोगिता अपनी मशहूर प्रेम कहानी के लिए जानी जाती हैं,जो पृथ्वीराज चौहान के साथ है. लेकिन वह सिर्फ अपनी शाही पहचान और खूबसूरती तक सीमित नहीं हैं. वह एक निडर योद्धा भी हैं, जो अपने पिता के राज्य और मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं.'

फैंस का मिल रहा प्यार

इस शो का प्रोमो जैसे ही सामने आया तो फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं.एक यूजर ने लिखा- 'पृथ्वीराज चौहान का रोल निभाने वाला का लुक अच्छा लग रहा है.' वहीं एक और यूजर ने लिखा- 'संयोगिता कितनी प्यारी लग रही है.' इस शो को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. इसका सबूत उनके ये रिएक्शंस हैं. सामने आए प्रोमो में बहुत ही खूबसूरत सेट का इस्तेमाल हुआ है जिसे देखकर लग रहा है कि ये काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया है.'चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान'में, 18 अगस्त से (सोमवार से शुक्रवार) रात 8:30 बजे सोनी टीवी पर ऑनएयर होगा.