Advertisement
trendingNow13108559
Hindi Newsटीवी2026 की सबसे मनहूस खबर, नहीं रहे रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर, 15 साल से थे बीमार, तोड़ा दम

2026 की सबसे मनहूस खबर, नहीं रहे रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर, 15 साल से थे बीमार, तोड़ा दम

टीवी इंडस्ट्री के लिए शोक की खबर है. नए साल का दूसरा महीना ही चल रहा है कि टीवी इंडस्ट्री के दिग्गज सितारे रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नहीं रहे आनंद सागर
नहीं रहे आनंद सागर

Ramanand Sagar Son Died: 'रामायण' टीवी शो से देश और विदेश में अपनी अलग जगह बना चुके रामानंद सागर के बेटे आनंद सागर का निधन हो गया है. जानकारी के मुताबिक आनंद सागर बीते 15 साल से बीमारी से लड़ रहे थे. जिसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. इस खबर से टीवी की दुनिया में मातम पसरा हुआ है और सोशल मीडिया पर उनके फ्यूनिरल के वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसे देखकर लोग उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
 

परिवार ने जारी किया बयान
आनंद सागर चोपड़ा के निधन की खबर के बारे में सागर परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया है. इस बयान में लिखा- 'ये हमारे लिए दुख की बात है. पिता जी हमारे लिए हमेशा ताकत और प्रेरणा रहते हैं. उनका जाना एक बड़े शून्य को छोड़ गया है. लेकिन, उनकी यादें और सिखाए गए मूल्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे. आनंद सागर चोपड़ा का अंतिम संस्कार शुक्रवार 13 फरवरी को शाम 4:30 बजे, हिंदू श्मशान भूमि पवन हंस मुंबई में होगा.' 

पिता की छत्र छाया में चुना अपना रास्ता

Add Zee News as a Preferred Source

जहां एक ओर रामानंद सागर ने धार्मिक सीरियल बनाकर अपनी एक खास पहचान बनाई तो वहीं उनके बेटे आनंद सागर पिता की छत्र छाया में अपना रास्ता खुद बनाया. इन्होंने ना केवल कई टेलीविजन शोज बनाए बल्कि कई मूवीज भी बनाईं. इनका नाम उन डायरेक्टर्स में शामिल था जो दर्शकों की नब्ज समझते थे और एक्शन, रोमांस और कॉमेडी सभी को बड़ी सरलता से मिला देते थे. 

इन फिल्मों में किया काम

इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों में 'हमराही', 'राम भरोसे', 'प्यारा दुश्मन', 'अरमान', 'जुल्फ के साये', 'बादल', 'मोती घर नी लाज', 'भगत सिंह' और 'आकली पोरटम' शामिल हैं. बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे कि सागर परिवार में ज्यादातर प्रोडक्शन का काम सुभाष और प्रेम सागर ही संभालते थे. वहीं, आनंद सागर निर्देशन और एग्जीक्यूटिव की कमान संभालते थे.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ramanand SagarAnand Ramanand Sagar Chopra

Trending news

तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन