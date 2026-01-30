'बिग बॉस से ज्यादा खतरनाक...' रियलिटी शो 'द 50' में दिखेंगी बेबिका धुर्वे, फराह खान करेंगी होस्ट

The 50 रियलिटी शो लगातार चर्चा में बना हुआ है. इस शो में बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट बेबिका धुर्वे की नजर आने वाली है. शो को लेकर बेबिका ने बात की और बताया कि क्या प्लान किया है.
Reality Show The 50: रियलिटी शो 'द 50' 1 फरवरी से दस्तक देने वाला है, जिसमें टीवी जगत से लेकर सोशल मीडिया के फेमस चेहरों को एक ही महल में देखा जाएगा. इसमें 'बिग बॉस' का हिस्सा रहीं बेबिका धुर्वे और खानजादी बतौर कंटेस्टेंट भाग लेने वाली हैं. अब बेबिका ने नए शो में जाने की एक्साइटमेंट जाहिर की और बताया कि इतने बड़े शो का हिस्सा बनकर वे कैसी फील कर रही हैं.
एक महल में रहेंगे 50 लोग
बेबिका धुर्वे ने कहा कि वह रियलिटी शो 'द 50' में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि ये टीवी जगत के सबसे बड़े रियलिटी शो में एक है. बेबिका ने कहा- 'शो में एक महल में 50 लोग साथ रहने वाले हैं और हर किसी का अपना ओपिनियन है, अपना दिमाग है,और रहने का तरीका भी, शो में बहुत धमाल होने वाला है, जो दर्शकों ने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा. शो के 50 एपिसोड आएंगे, लेकिन उन्हें तीन-तीन एपिसोड शूट करने पड़ रहे हैं.'
खाली दिमाग के साथ जा रही
'द 50'में जाने से पहले की तैयारियों पर बात करते हुए बेबिका ने कहा-'मैं कभी भी किसी शो में तैयारी के साथ नहीं गई. मुझे पता है कि शो में शारीरिक ताकत को परखने वाले टास्क भी होंगे, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह की कोई तैयारी नहीं की है. मैं जैसी हूं, वैसे ही शो में भाग लिया है. मैं खाली दिमाग के साथ शो में जा रही हूं ताकि वहां की चीजों को अच्छे से समझ सकूं.'
'बिग बॉस' से ज्यादा मुश्किल शो
इसका कंपेरिजन बिग बॉस से करने पर बेबिका ने कहा कि यह 'बिग बॉस' से ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि 'बिग बॉस' में सिर्फ 15 लोग होते हैं, लेकिन इसमें 50 लोग हैं और उन 50 लोगों को लड़ने के लिए मजबूत मानसिक स्थिति की जरूरत पड़ेगी. शो में महिला और पुरुष दोनों हैं और दोनों से ही फिजिकल टास्क करवाए जाएंगे. ऐसे में नहीं पता कि 50 लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है.यह बिग बॉस से बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है.
ट्रोलिंग पर बोलीं बेबिका
ट्रोलिंग के सवाल पर बेबिका ने कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोग फिर दोबारा मेरे वजन को लेकर ट्रोल करेंगे, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि मैं किन चीजों से गुजर रही हूं. मेरे पैर में फ्रैक्चर था और 4 महीने बिस्तर पर रहना पड़ा. इससे वजन पर असर पड़ा है.
