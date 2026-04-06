'नागिन 7' के फैंस के लिए बुरी खबर! क्या IPL के बाद बंद हो जाएगा शो? जानें सच्चाई

Naagin 7 Off Air: सोशल मीडिया पर 'नागिन 7' के ऑफ एयर होने की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं. दावा किया जा रहा है कि आईपीएल 2026 के बाद प्रियंका चाहर चौधरी का यह शो बंद कर दिया जाएगा. आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई.
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Naagin 7 Off Air: एकता कपूर का सुपरनैचुरल टीवी शो 'नागिन 7' दिसंबर, 2025 में शुरू हुआ, जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आ रही हैं. शुरुआत के दिनों में इस शो ने टीवी टीआरपी की दुनिया में तहलका मचा दिया था और बाकी सभी सीरियल्स को पीछे छोड़ दिया था. हालांकि, अब शो को दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच खबरें सामने आने लगीं कि आईपीएल 2026 के फिनाले के बाद 'नागिन 7' खत्म हो जाएगा. चलिए जानते हैं ताजा अपडेट.
एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल की जादुई केमिस्ट्री ने 'नागिन 7' को घर-घर में मशहूर कर दिया है. ढाई साल के लंबे इंतजार के बाद जब ये सीजन शुरू हुआ था तो इसने कलर्स टीवी पर टीआरपी के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. हाल ही में दावा किया जाने लगा कि आईपीएल 2026 के फिनाले के बाद मेकर्स इस शो को अलविदा कह देंगे. दरअसल, हाल ही में 'नागिन 7' के एक सूत्र ने एंटरटेनमेंट पोर्टल को बताया कि शो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है.
उन्होंने शो के बंद होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''नागिन 7' कलर्स चैनल पर 'लाफ्टर शेफ्स 3' के साथ-साथ लोकप्रिय शो में से एक है.'' वहीं उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रोहित शेट्टी का फेमस रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का सीजन 15 इस साल 2026 में 'लाफ्टर शेफ्स 3' की जगह लेगा और 'नागिन 7' चलता रहेगा. यह टीवी सीरियल साल 2026 में खत्म नहीं होगा. चैनल के पास अभी इसे बंद करने का फिलहाल कोई ठोस कारण नहीं है, क्योंकि ये टीवी और ओटीटी दोनों प्लेटफॉर्म पर 'मन्नत', 'मंगल लक्ष्मी' और 'महादेव एंड संस' जैसे डेली सोप्स से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है.
दरअसल, एकता कपूर का शो 'नागिन 7' वीकेंड पर रात 8 बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में आता है. पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 और अब आईपीएल 2026 की वजह से शो की रेटिंग्स और टीआरपी पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी ये शो टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है. शो की कम रेटिंग्स की वजह से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि चैनल इस शो को बंद कर सकता है. हालांकि, हकीकत ये है कि मेकर्स के पास अभी अहाना और आर्यमान की कहानी में दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है.
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