'इंडस्ट्री में कपड़े ज्यादा उतारे जाते हैं...', अपने चैट शो में शेखर सुमन का बॉलीवुड पर कटाक्ष; सुन हैरान रह गए फैंस

एक्टर और टीवी होस्ट शेखर सुमन एक बार फिर अपने खास अंदाज और हाजिरजवाबी को लेकर चर्चा में हैं. अपने चैट शो 'Shekhar Tonite' के एक एपिसोड में उन्होंने अभिनेता अली फजल के साथ बातचीत के दौरान बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर मजेदार टिप्पणी की. शेखर सुमन ने सोशल मीडिया पर शो का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें अली फजल अपने ऑनलाइन फैशन ब्रांड और उसके सफर के बारे में बात करते नजर आए. बातचीत के दौरान अली ने बताया कि उन्होंने चिकनकारी कपड़ों का एक छोटा ब्रांड घर से शुरू किया था, जो अब एक ऑनलाइन स्टोर के रूप में विकसित हो चुका है.

पॉप-अप स्टोर पर बोले अली फजल?

अली फजल ने कहा कि इस ब्रांड का नाम उनकी आंटी के सुझाव पर रखा गया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में इसे घर से संचालित किया जाता था, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि ब्रांड की मांग सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बढ़ रही है और अब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है.

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बातचीत के दौरान शेखर सुमन ने अली से पूछा कि क्या वे अलग-अलग जगहों पर पॉप-अप स्टोर भी आयोजित कर रहे हैं. इस पर अली फजल ने जवाब दिया कि उन्होंने हाल ही में इसकी शुरुआत की है.

शेखर सुमन का बॉलीवुड पर मजेदार कटाक्ष

शेखर ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, "आपने तो अभी-अभी यह काम शुरू किया है. इससे हम दोनों एक जैसे हो गए हैं, लेकिन यह अच्छी बात है. कम से कम हम लोगों को कपड़े पहनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. वरना जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, वहां तो ज्यादा कपड़े उतारे जाते हैं."

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शेखर की इस टिप्पणी पर शो के सेट पर मौजूद लोग हंस पड़े. बाद में उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, "जब दो ब्रांड मिलते हैं... एक कपड़े बेचता है और दूसरा उस इंडस्ट्री में टिके रहने की कोशिश करता है, जो उन्हें हटाने में लगी रहती है." 'Shekhar Tonite' की वापसी के साथ शेखर सुमन लगभग 14 साल बाद लेट-नाइट टॉक शो की दुनिया में लौटे हैं. इस शो का निर्माण उनके बेटे अध्ययन सुमन ने किया है.