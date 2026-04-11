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Hindi Newsटीवीइस हफ्ते टीवी पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल-ट्रिपल डोज! सिनेमाघर नहीं... सीधा टेलीविजन पर रिलीज होगी ये धमाकेदार फिल्म

इस हफ्ते टीवी पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल-ट्रिपल डोज! सिनेमाघर नहीं... सीधा टेलीविजन पर रिलीज होगी ये धमाकेदार फिल्म

Much-Awaited Film World TV Premiere: इस हफ्ते लोगों को टीवी पर एंटरटेनमेंट का डबल-ट्रिपल डोज मिलने वाला है, क्योंकि एक मच-अवेटेड फिल्म का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर इस वीकेंड होने जा रहा है. इसमें कॉमेडी, इमोशन और अच्छी कहानी का बढ़िया मिक्स है. ये फिल्म हर उम्र के लोगों को पसंद आ सकती है, इसलिए इसे देखना न भूलें.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 11, 2026, 09:32 AM IST
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Bhojpuri Much-Awaited Film World TV Premiere
Bhojpuri Much-Awaited Film World TV Premiere

Bhojpuri Much-Awaited Film World TV Premiere: भोजपुरी सिनेमा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है. आम्रपाली दुबे और विक्रांत सिंह की मच-अवेटेड मजेदार फिल्म ‘सास बहू यमराज’ अब टीवी पर आने वाली है. इस फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 11 अप्रैल शनिवार को शाम 6:30 बजे होगा. इसके अलावा 12 अप्रैल रविवार को सुबह 9:30 बजे इसका दोबारा टेलीकास्ट किया जाएगा. ये फिल्म सिर्फ भोजपुरी सिनेमा चैनल पर दिखाई जाएगी. 

निर्माता रौशन सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है और दर्शकों से इसे देखने की अपील की है. रौशन सिंह ने बताया कि फिल्म का ट्रेलर पहले ही लोगों को काफी पसंद आ चुका है. इसी वजह से अब इसे टीवी पर बड़े लेवल पर दिखाने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘सास बहू यमराज’ को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. टीवी के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म का आनंद ले सकेंगे. निर्माता को उम्मीद है कि फिल्म को वही प्यार मिलेगा जो ट्रेलर को मिला था’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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एक पूरा फैमिली पैकेज है ये फिल्म 

ये फिल्म सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक अच्छा सोशल मैसेज भी दिया गया है. कहानी में परिवार के रिश्तों को खास तरीके से दिखाया गया है. सास और बहू के बीच के उतार-चढ़ाव, उनके बीच की नोकझोंक और इमोशनल पल इसे खास बनाते हैं. आम्रपाली दुबे और विक्रांत सिंह की इस फिल्म में कॉमेडी के साथ-साथ इमोशन भी भरपूर है. यही वजह है कि हर उम्र के लोग इस फिल्म से जुड़ सकते हैं. इसे पूरे परिवार के साथ बैठकर आराम से देखा जा सकता है. 

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फिर नजर आएगी आम्रपाली‑विक्रांत की केमिस्ट्री 

दोनों की जोड़ी को दर्शक पहले भी पसंद कर चुके हैं. इस फिल्म में भी उनकी केमिस्ट्री देखने लायक बताई जा रही है. आम्रपाली दुबे अपने अभिनय और एक्सप्रेशन से हमेशा लोगों का दिल जीत लेती हैं. वहीं विक्रांत सिंह भी अपने अंदाज से किरदार में जान डाल देते हैं. दोनों का साथ इस फिल्म को और भी मजेदार बना देता है, जिससे दर्शकों का मनोरंजन तय माना जा रहा है. इन दोनों के अलावा फिल्म में समर्थ चतुर्वेदी, अयाज खान, श्रद्धा नवल, विद्या सिंह, साहिल सिद्दीकी, ऋतु चौहान, अनुषा शर्मा और दीप्ति तिवारी भी नजर आएंगे. 

फिल्म में नजर आ रही दमदार स्टारकास्ट

सभी ने अपने-अपने किरदार को अच्छे से निभाने की कोशिश की है. छोटे-छोटे रोल में भी कलाकारों ने मेहनत दिखाई है. यही वजह है कि फिल्म की कहानी और भी मजबूत लगती है. फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव ने किया है, जो पहले भी कई अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके हैं. इसके निर्माता रौशन सिंह और सह-निर्माता शर्मिला आर. सिंह हैं. फिल्म की कहानी प्राण नाथ ने लिखी है, जो काफी दिलचस्प बताई जा रही है. कहानी, निर्देशन और अभिनय तीनों का बैलेंस इस फिल्म को देखने लायक बनाता है.

सीधा टीवी पर होगा वर्ल्ड प्रीमियर

कुल मिलाकर ‘सास बहू यमराज’ एक पूरा फैमिली पैकेज है. इसमें हंसी है, इमोशन है और एक अच्छा मैसेज भी छिपा हुआ है. जो लोग हल्की-फुल्की और दिल को छूने वाली फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है. टीवी पर इसका प्रीमियर इस हफ्ते का बड़ा आकर्षण माना जा रहा है. अगर आप भी कुछ नया और मनोरंजक देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को मिस नहीं करना चाहिए. ये फिल्म आपको जरूर पसंद आ सकती है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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