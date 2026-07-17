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कौन हैं दुबई की हसीना पामेला सेरेना? जिन्होंने शो में अर्जुन कपूर को शादी के लिए किया प्रपोज; एक्टर बोले- ‘मैं तैयार हूं...’

Lock Upp 2 Contestant Pamela Serena: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में बतौर गेस्ट पहुंचे बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर को दुबई की हसीना पामेला सेरेना ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया. इसके बाद अर्जुन ने जो जवाब दिया, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 17, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:57 AM IST
कौन हैं दुबई की हसीना पामेला सेरेना? जिन्होंने शो में अर्जुन कपूर को शादी के लिए किया प्रपोज; एक्टर बोले- ‘मैं तैयार हूं...’
Image Credit: Lock Upp 2 Contestant Pamela SerenaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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