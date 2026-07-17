/कौन हैं दुबई की हसीना पामेला सेरेना? जिन्होंने शो में अर्जुन कपूर को शादी के लिए किया प्रपोज; एक्टर बोले- ‘मैं तैयार हूं...’

नेटफ्लिक्स का मशहूर रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ इन दिनों हर तरफ छाया हुआ है. लोगों को इस शो में रोजाना नया ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं. शो में चल रहे खेल की बात करें तो आकांक्षा चौधरी फिलहाल सीक्रेट रूम में बंद हैं, जबकि सुनीता आहूजा, रियाज अली, माधुरी ग्रोवर और श्रेष्ठा अय्यर जैसे कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो चुके हैं. इस बीच शो में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब बॉलीवुड के हैंडसम हंक अर्जुन कपूर की बतौर गेस्ट एंट्री हुई.
शो के खास एपिसोड ‘जजमेंट डे’ के मौके पर अर्जुन कपूर ने कंटेस्टेंट्स के बीच पहुंचकर माहौल को पूरी तरह बदल दिया. अर्जुन ने जेल में आते ही सभी घरवालों से कई तीखे और सीधे सवाल पूछे, जिससे कंटेस्टेंट्स के पसीने छूट गए. इसी दौरान शो के जेलर फराह खान और रितेश देशमुख ने भी कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा के गेम खेलने के तरीके पर कई गंभीर सवाल खड़े किए. वहीं, दूसरी तरफ धीरज धूपर ने आकांक्षा चमोला के खेल और बर्ताव को लेकर उन्हें सीधे ‘रेड फ्लैग’ यानी खतरे की घंटी बता दिया.
जजमेंट डे के दौरान जैसे ही अर्जुन कपूर की शो में एंट्री हुई, वे सीधे दुबई की ग्लैमरस हसीना पामेला सेरेना से बातचीत करने लगे. अर्जुन ने पामेला और आकांक्षा चमोला के बीच की केमिस्ट्री और दोस्ती की जमकर तारीफ की. इसी बातचीत के दौरान मजाक-मजाक में पामेला ने अचानक अर्जुन कपूर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. पामेला की ये बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराए और बोले कि शो में क्लेश तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मुझे पामेला का वो ‘कलेशी कॉर्नर’ वाला साइड बहुत पसंद आया था.
पामेला सेरेना के शादी वाले प्रपोजल का मजेदार जवाब देते हुए अर्जुन कपूर ने कहा, ‘मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, आखिर छोकरा जवान है शादी के लिए’. अर्जुन कपूर के मुंह से ये बात सुनते ही पामेला सेरेना बुरी तरह शर्मा गईं. उस वक्त वहां मौजूद आकांक्षा चमोला भी पामेला को जोर-शोर से चिढ़ाने लगीं. इसके बाद अर्जुन ने आकांक्षा पर भी चुटकी ली और मजाकिया अंदाज में कहा, ‘हम दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी ही है, क्योंकि मुझे भी लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद हैं’. शो का ये प्रोमो खूब वायरल हो रहा है.
दुबई की रहने वाली पामेला सेरेना एक बेहद मशहूर सोशलाइट, ब्यूटी क्वीन, बिजनेसवुमन और रियलिटी टीवी स्टार हैं. उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था और वे साल 2012 से दुबई में रह रही हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है. इसके अलावा पामेला ‘मिसेज यूनिवर्स दुबई 2021’ और ‘मिसेज यूएई वर्ल्ड 2022’ जैसे बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. वे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कामों से भी काफी हद तक जुड़ी रहती हैं.
पामेला को नेटफ्लिक्स के शो ‘देसी ब्लिंग’ और ‘लॉकअप 2’ से काफी पॉपुलैरिटी मिली है. बता दें, ‘लॉकअप 2’ अपने पहले दिन से ही लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है. लोगों को इस शो का पूरा फॉर्मेट और कंटेस्टेंट्स का अंदाज बहुत पसंद आ रहा है. शो को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मेकर्स ने हाल ही में शिल्पा शिंदे की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई है. शिल्पा के शो में आते ही वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी हैं और लोग उनके गेम को देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं.